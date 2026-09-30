Commentaire : Le verdict contre Manchester City mérite tous les superlatifs, mais pourrait aussi se retourner contre lui





Le verdict de culpabilité de la Premier League contre Manchester City est spectaculaire : coupable dans 114 des 115 chefs d’accusation, qui décrivent tout sauf des délits mineurs. La commission indépendante mandatée par la ligue a trouvé suffisamment de preuves pour démontrer une fraude financière systématique du club entre 2009 et 2018.

Le club dirigé par la famille régnante d’Abou Dhabi a notamment, selon l’avis des juges, falsifié des bilans, conclu des contrats fictifs avec des entreprises afin de « gonfler artificiellement ses revenus et de réduire ses coûts », comme le précise le jugement. Les Cityzens ont ainsi pu dépenser pendant des années, notamment sur le marché des transferts, plus d’argent que ce que les règlements de l’UEFA et de la Premier League leur autorisaient en réalité. Manchester City se serait ainsi assuré illégalement un avantage pouvant aller jusqu’à un milliard d’euros.

Assurément : c’est un jugement dont l’ampleur est historique et qui mérite tous les superlatifs. Surtout sur le plan financier, il pourrait entraîner des conséquences jusqu’ici inédites ; on spécule depuis longtemps déjà, par exemple, sur le fait que des clubs lésés de Premier League puissent désormais réclamer des dommages et intérêts à Manchester City pour manque à gagner.

Mais ce verdict de culpabilité doit désormais être suivi d’une sanction à la hauteur. Sinon, le tir pourrait aussi se retourner contre ses auteurs et tout ne ferait qu’empirer.

Le fait qu’une sanction historique contre l’ancien club de Pep Guardiola soit prononcée est certes devenu plus probable au vu de la manière dont le jugement a été formulé, mais cela est encore loin d’être acquis.

Manchester City a-t-il déjà été condamné pour des infractions financières ?

Car ce n’est pas la première fois que Manchester City est condamné pour des infractions financières. À vrai dire, Manchester City avait déjà été condamné en 2020 pour les mêmes faits que maintenant.

L’UEFA avait alors exclu les Skyblues de toutes les compétitions européennes de clubs pendant deux ans pour de graves violations du fair-play financier et leur avait infligé une amende de 30 millions d’euros. Certes, le jugement a ensuite été annulé par le tribunal pénal international, le TAS, mais en aucun cas parce que le tribunal avait établi l’innocence de City. City a plutôt profité du règlement et du zèle d’enquête plutôt limité de l’UEFA.

Au bout de cinq ans, les infractions financières sont prescrites pour l’UEFA. Les accusations portées à l’époque contre Manchester City concernaient surtout les années 2009 à 2013, elles étaient donc prescrites en 2020.

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De plus, l’UEFA s’était surtout appuyée sur des documents que le lanceur d’alerte Rui Pinto avait mis à la disposition, entre autres, du Football Leaks et du Spiegel. Manifestement, l’instance continentale avait fait peu d’efforts pour trouver d’autres preuves plus récentes et avait en outre voulu clore rapidement cette affaire embarrassante. Manchester City s’en était finalement tiré avec une amende de 10 millions d’euros pour manque de coopération avec les autorités.

Sans sanction sévère, même le jugement le plus historique ne vaut rien

On ne peut pas reprocher à la Premier League un manque de rigueur : la commission a enquêté pendant trois ans avant que le verdict ne tombe. Et comme la ligue ne connaît aucun délai de prescription pour les violations des Profit and Sustainability Rules (PSR), les preuves les plus solides et accessibles publiquement des premières années de la prise de contrôle du club par la famille régnante d’Abou Dhabi ont elles aussi pu être utilisées.

Que ce soit précisément la Premier League, la ligue la plus commerciale et la plus capitaliste du monde, qui rattrape désormais ce que l’UEFA a gâché en 2020, est très remarquable.

Mais, comme indiqué, ce jugement ne doit être que le premier pas. Soyons honnêtes : qui se rappelait encore hier que Manchester City avait déjà été condamné en 2020 pour les mêmes faits ? La relégation forcée de la Juventus hors de Serie A en 2006 pour l’influence systématique exercée sur les arbitres (« Calciopoli ») est encore présente à l’esprit de beaucoup aujourd’hui ; l’exclusion de la Conference League lors de la saison 2023/2024 pour manipulations comptables (« Plusvalenza ») est sans doute déjà oubliée par beaucoup.

Sans sanction historique, même le jugement le plus sévère ne vaut rien.

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Non pas parce que tout irait mieux ensuite. Penser cela serait idiot. Les fraudes font partie du football professionnel depuis son invention. Et jusqu’ici, les acteurs ont toujours trouvé une nouvelle manière de tricher dès qu’une faille était comblée. Mais si Manchester City ne devait pas être durement sanctionné maintenant pour ces infractions massives et après ce jugement, alors on pourrait aussi enterrer définitivement toutes les règles comme le fair-play financier.

Si quelque chose doit vraiment s’améliorer, ne serait-ce qu’un peu, sur ce plan, alors City doit être lourdement sanctionné.

Que risque vraiment Manchester City désormais ?

Tout est possible, depuis de lourds retraits de points sur plusieurs années et des amendes de plusieurs dizaines ou centaines de millions jusqu’à une relégation forcée, le retrait de tous les titres remportés sur cette période et de vastes paiements de dommages et intérêts à la concurrence.

Mais, honnêtement, cela reste malheureusement difficilement imaginable. Aussi souhaitable et important qu’il serait que la Premier League fasse un exemple et inflige à Manchester City la sanction la plus lourde possible, elle se nuirait aussi elle-même de cette manière. Des clubs comme Chelsea, Aston Villa ou Nottingham Forest poussent agressivement les limites des PSR. Cela n’est pas interdit en soi, mais la ligue devrait à l’avenir regarder de très près la moindre trace de comptabilité créative si elle veut être prise au sérieux.

À cela s’ajoute le fait qu’il ne faut pas sous-estimer les moyens financiers de ManCity : Manchester City fera presque certainement appel. Une bataille judiciaire sans fin contre les ressources pratiquement illimitées et soutenues par l’État du club comporte un risque financier et politique extrême. Pour la ligue, et en fin de compte aussi pour tous les clubs de la ligue. Un jugement sévère pourrait en outre, comme déjà mentionné, déclencher une vague incontrôlable d’actions en dommages et intérêts de la part d’autres clubs qui s’estiment floués de titres ou de revenus de la Ligue des champions et d’autres compétitions. Il est à craindre que la ligue ne finisse par conclure un accord pragmatique avec Manchester City afin de ne pas se perdre dans un labyrinthe juridique.

Mais cela produirait l’effet inverse de ce que le jugement était censé accomplir. Des règles comme le fair-play financier ou les Profit and Sustainability Rules anglaises seraient définitivement mortes.