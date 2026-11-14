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Mehdi Benatia, le Marocain ancien directeur sportif de l'Olympique de Marseille, a réagi à la crise controversée qui a suivi la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 entre le Maroc et le Sénégal, laquelle a connu des rebondissements successifs qui se sont achevés avec la décision de la commission d'appel de la Confédération africaine de football de considérer le Maroc comme vainqueur du titre.

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Benatia a qualifié la scène de chaotique, affirmant que le sacre marocain, même s'il venait à être officiellement confirmé, n'aurait pas la même saveur au vu des circonstances qui ont entouré la rencontre et de la controverse juridique qui persiste autour de son résultat.

Lors d'un entretien accordé à la chaîne française «Canal+ », Benatia est revenu sur les conséquences de cette finale disputée en janvier 2026, qui s'est achevée sur une victoire du Sénégal un but à zéro après recours à la prolongation, avant que la commission d'appel de la Confédération africaine de football ne décide en mars de considérer la sélection sénégalaise comme forfaite et d'attribuer la victoire au Maroc.

L'ancien responsable marocain a reconnu qu'il ne savait pas quelle instance trancherait finalement l'affaire, mais il a décrit ce qui se passe comme un véritable chaos, compte tenu de la complexité du dossier et de l'attente du verdict du Tribunal arbitral du sport concernant le recours déposé contre la décision.

La crise remonte aux dernières minutes du temps réglementaire de la rencontre, lorsque l'arbitre a accordé un penalty en faveur de la sélection marocaine, une décision qui a provoqué la colère des joueurs du Sénégal et poussé plusieurs d'entre eux à quitter le terrain en signe de protestation, avant qu'ils ne reviennent pour terminer la rencontre.

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La Confédération africaine de football s'est ensuite appuyée sur cet incident pour considérer le comportement de la sélection sénégalaise comme une infraction au règlement de la compétition, ce qui a ouvert la voie à la décision de la commission d'appel de modifier le résultat de la rencontre et d'attribuer symboliquement le titre au Maroc.

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En revanche, la partie sénégalaise a maintenu son droit au titre en se fondant sur le résultat obtenu sur le terrain, et la crise s'est alors déplacée vers les tribunaux.

Benatia a critiqué la manière dont l'incident a été géré pendant la rencontre, imputant au délégué du match et aux arbitres la responsabilité de ne pas avoir pris la décision appropriée sur le moment.

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Il estime que le retour des joueurs du Sénégal sur le terrain et l'achèvement de la rencontre auraient dû être pris en compte lors de l'examen de l'affaire, s'interrogeant sur l'intérêt de transformer, une fois la rencontre terminée, cet incident en une crise juridique qui a abouti à un changement de résultat.

Malgré ses 66 sélections internationales sous le maillot de l'équipe nationale marocaine, Benatia n'a pas caché ses regrets quant à la manière dont la possibilité d'un sacre de son pays est désormais débattue.

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Il a affirmé que l'obtention du titre par le Maroc, si elle venait à être officiellement confirmée, n'aurait pas la même saveur que si la compétition avait été tranchée de manière normale sur le terrain.

Il a ajouté que ce qui s'est passé est extrêmement triste pour le football marocain, exprimant sa frustration face à la répétition de telles crises dans les compétitions africaines.

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Il a souligné qu'il avait des amis ayant déjà évolué sur le continent et qui lui avaient parlé du Maroc en termes positifs, ce qui rend l'image associée à cette finale d'autant plus désagréable pour lui.

Sur le terrain, la rencontre a connu un scénario palpitant, après que le Marocain Brahim Díaz a manqué le penalty accordé à sa sélection dans le temps additionnel de la seconde période, à la suite d'un arrêt du jeu de plusieurs minutes dû à la protestation des joueurs du Sénégal et à leur sortie du terrain.

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Après la reprise de la rencontre, la sélection sénégalaise a réussi à retrouver son équilibre, et Pape Gueye a inscrit l'unique but de la rencontre pendant la prolongation, offrant le titre aux «Lions de la Teranga» selon le résultat sur lequel la confrontation s'est achevée.

Mais la commission d'appel de la Confédération africaine de football a réexaminé l'incident deux mois plus tard, en s'appuyant sur les règlements encadrant la sortie du terrain, et a rendu une décision considérant le Sénégal comme forfait et attribuant la victoire au Maroc sur un résultat symbolique.

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Les milieux footballistiques africains attendent le verdict du Tribunal arbitral du sport, qui tranchera le litige entre les fédérations marocaine et sénégalaise concernant la légalité de la décision de la commission d'appel et l'identité du champion de l'édition 2025. Le verdict est attendu à la fin du mois de novembre et déterminera le sort de ce titre controversé.