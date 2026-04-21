Comment suivre Salem Al Dawsari lors de la Coupe du monde 2026 : billets pour la Coupe du monde en Arabie saoudite, informations et plus encore

Les « Faucons verts » sont prêts à s'envoler une nouvelle fois sur la scène internationale. Emmenée par son capitaine emblématique et icône du football asiatique, Salem Al Dawsari, l'Arabie saoudite s'est officiellement qualifiée pour la Coupe du monde de la FIFA 2026.

Tirée au sort dans un groupe prometteur, l’équipe disputera ses rencontres dans plusieurs des stades les plus avancés technologiquement d’Amérique du Nord.

Suite à cette qualification historique, confirmée après un match nul décisif contre l’Irak à Djeddah, la demande pour voir la superstar d’Al Hilal en personne a explosé.

GOAL vous fournit toutes les informations essentielles et vous explique comment acheter vos places pour assister aux exploits des Faucons verts sur le sol américain.

Quand l'Arabie saoudite jouera-t-elle lors de la Coupe du monde 2026 ?

Date Calendrier Lieu Billets 15 juin 2026 Arabie saoudite - Uruguay Hard Rock Stadium, Miami, Floride Billets 21 juin 2026 Espagne - Arabie saoudite Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Géorgie Billets 26 juin 2026 Cap-Vert vs Arabie saoudite NRG Stadium, Houston, TX Billets

Où acheter des billets pour la Coupe du monde en Arabie saoudite ?

À ce jour, les principales loteries officielles de billets pour la Coupe du monde (notamment la prévente Visa, le tirage au sort anticipé et le tirage au sort aléatoire post-tirage) sont officiellement terminées.

Avec plus de 500 millions de demandes déjà traitées durant ces différentes phases, la disponibilité des places en vente directe est désormais au plus bas.

Voici ce que vous devez retenir :

La phase de vente de dernière minute est en cours depuis le 1er avril. Contrairement aux étapes précédentes, il n’y a pas de tirage au sort : les billets sont attribués selon la règle du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate, et la fenêtre de vente restera ouverte jusqu’à la fin de la compétition. Il s’agit de la toute dernière opportunité d’acquérir des places officielles directement auprès de la FIFA.

est en cours depuis le 1er avril. Contrairement aux étapes précédentes, il n’y a pas de tirage au sort : les billets sont attribués selon la règle du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate, et la fenêtre de vente restera ouverte jusqu’à la fin de la compétition. Il s’agit de la toute dernière opportunité d’acquérir des places officielles directement auprès de la FIFA. La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte ; il s’agit du seul site agréé où les supporters peuvent acheter ou vendre des billets vérifiés à des prix encadrés, à mesure que le tournoi approche.

est également ouverte ; il s’agit du seul site agréé où les supporters peuvent acheter ou vendre des billets vérifiés à des prix encadrés, à mesure que le tournoi approche. Les supporters peuvent aussi consulter des plateformes derevente comme StubHub pour dénicher des places de dernière minute, tout en veillant à lire attentivement les conditions générales de vente de chaque site.

Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde en Arabie saoudite ?

Les tarifs des places pour la Coupe du monde 2026 obéissent à une tarification dynamique : ils varient selon le stade, l’adversaire et la proximité de la rencontre. Voir jouer une icône régionale comme Salem Al Dawsari fait naturellement monter les prix, tant l’intérêt est vif au Moyen-Orient et au sein de la diaspora saoudienne.

Catégorie 3 (la moins chère) : ces places se situent en haut des tribunes ou derrière les buts. Bien que les tarifs officiels démarrent autour de 70 $, la forte demande pour les matchs de l’Arabie saoudite les fait flamber sur le marché secondaire, entre 195 $ et 450 $.

ces places se situent en haut des tribunes ou derrière les buts. Bien que les tarifs officiels démarrent autour de 70 $, la forte demande pour les matchs de l’Arabie saoudite les fait flamber sur le marché secondaire, entre 195 $ et 450 $. Catégorie 2 : excellent rapport qualité-prix et vue dégagée depuis les coins ou les tribunes intermédiaires. Comptez entre 500 et 950 dollars.

excellent rapport qualité-prix et vue dégagée depuis les coins ou les tribunes intermédiaires. Comptez entre 500 et 950 dollars. Catégorie 1 : l’expérience premium en bord de terrain, idéale pour ne rien manquer des dribbles d’Al Dawsari. Comptez entre 1 300 $ et plus de 3 500 $ pour les rencontres très médiatisées, à l’image du match d’ouverture à Miami.

l’expérience premium en bord de terrain, idéale pour ne rien manquer des dribbles d’Al Dawsari. Comptez entre 1 300 $ et plus de 3 500 $ pour les rencontres très médiatisées, à l’image du match d’ouverture à Miami. Formules hospitalité : pour les supporters en quête de confort premium, ces packs incluent un service de restauration gastronomique et un accès à des salons privés. Comptez un budget démarrant à 1 500 $ pouvant monter jusqu’à 15 000 $ pour des loges privées dans des enceintes de prestige comme le Mercedes-Benz Stadium.

Pour limiter les dépenses, mieux vaut réserver dès que vos plans de voyage sont fixés : les places les moins chères partent en premier et les tarifs baissent rarement à l’approche du coup d’envoi.

Comment acheter des billets d’hospitalité pour l’Arabie saoudite ?

Pour assister aux matchs des Faucons verts dans les meilleures conditions, plusieurs niveaux d’hospitalité sont proposés pour la Coupe du monde 2026 :

Match Club : il s'agit de l'offre d'hospitalité d'entrée de gamme, qui propose une place en catégorie premium, un menu traiteur et un accès aux espaces bar communs avant et après la rencontre.

il s'agit de l'offre d'hospitalité d'entrée de gamme, qui propose une place en catégorie premium, un menu traiteur et un accès aux espaces bar communs avant et après la rencontre. Match Pavilion : un cran au-dessus, avec des salons climatisés, une cuisine gastronomique et une vue dégagée sur la pelouse. Comptez environ 2 500 $ par match.

un cran au-dessus, avec des salons climatisés, une cuisine gastronomique et une vue dégagée sur la pelouse. Comptez environ 2 500 $ par match. Le Pearl Lounge, installé dans des enceintes majeures comme le Hard Rock Stadium, pousse le raffinement encore plus loin avec un menu en six plats et un service de conciergerie dédié.

installé dans des enceintes majeures comme le Hard Rock Stadium, pousse le raffinement encore plus loin avec un menu en six plats et un service de conciergerie dédié. Suivez votre équipe : un forfait hospitalité dédié qui vous garantit une place VIP pour les trois matchs de groupe de l’Arabie saoudite, quel que soit le lieu, afin de soutenir Al Dawsari sans vous soucier des réservations individuelles.

Que peut-on attendre de Salem Al Dawsari avec l'Arabie saoudite ?

Al Dawsari est un pilier du football saoudien depuis plus de dix ans. Son agilité, sa finition et sa vision du jeu en font un cauchemar pour les défenseurs de la Ligue des champions de l’AFC, et il reproduit cette intensité en sélection.

Devenu un véritable meneur de jeu, il redescend parfois d’un cran pour servir des passes en profondeur décisives aux jeunes attaquants saoudiens en plein essor. Sa simple présence déséquilibre les défenses, attirant plusieurs adversaires et libérant ainsi des espaces pour ses coéquipiers.

Au-delà de la tactique, le charme d’Al Dawsari réside dans l’ambiance qu’il crée. Dès qu’il effleure le ballon, le stade s’embrase. Pour les nombreux supporters américains, canadiens et mexicains, ce sera l’occasion unique d’admirer l’homme qui a inscrit l’un des buts les plus célèbres de l’histoire de la Coupe du monde face à l’Argentine. Les rencontres de l’Arabie saoudite s’annoncent parmi les plus animées du tournoi, entre drapeaux verts, chants rythmés et le talent indéniable du « Tornado ».