Les Guerriers du désert sont prêts à conquérir l’Amérique du Nord. Emmenée par son légendaire capitaine et génie technique, Riyad Mahrez, l’Algérie s’apprête à imposer son style caractéristique sur la plus grande scène qui soit : la Coupe du monde de la FIFA 2026.

Puissance continentale depuis des décennies, l’Algérie est réputée pour ses supporters passionnés et un style de jeu où rigueur tactique et éclats de génie individuel se mêlent. Après avoir conquis la Premier League anglaise, Mahrez entend désormais porter son talent de classe mondiale sur la scène internationale, ce qui fait culminer l’engouement pour voir les Fennecs en Amérique du Nord.

GOAL vous fournit toutes les informations essentielles sur les billets et vous guide pour réserver votre place et soutenir les Fennecs dans leur quête de gloire outre-Atlantique.

Quand l'Algérie jouera-t-elle lors de la Coupe du monde 2026 ?

Date Calendrier Lieu Billets 17 juin 2026 Argentine vs Algérie Hard Rock Stadium, Miami (Floride) Billets 23 juin 2026 Jordanie - Algérie NRG Stadium, Houston, TX Billets 28 juin 2026 Algérie vs Autriche MetLife Stadium, East Rutherford, NJ Billets

Où acheter des billets pour le match de la Coupe du monde de l’Algérie ?

À ce stade, les principales loteries officielles de billets pour la Coupe du monde – prévente Visa, tirage au sort anticipé et tirage au sort aléatoire de seconde chance – sont désormais closes.

Avec plus de 500 millions de demandes déjà traitées durant ces différentes phases, la disponibilité des places en vente directe est désormais au plus bas.

Voici ce que vous devez retenir :

La phase de vente de dernière minute est en cours depuis le 1er avril. Contrairement aux étapes précédentes, il n’y a pas de tirage au sort : les billets sont attribués selon la règle du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la toute dernière opportunité d’acquérir des places officielles directement auprès de la FIFA.

est en cours depuis le 1er avril. Contrairement aux étapes précédentes, il n’y a pas de tirage au sort : les billets sont attribués selon la règle du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la toute dernière opportunité d’acquérir des places officielles directement auprès de la FIFA. La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte ; il s’agit du seul site agréé où les supporters peuvent acheter ou vendre des billets vérifiés à des prix encadrés, à mesure que le tournoi approche.

est également ouverte ; il s’agit du seul site agréé où les supporters peuvent acheter ou vendre des billets vérifiés à des prix encadrés, à mesure que le tournoi approche. Les supporters peuvent aussi consulter des plateformes derevente comme StubHub pour dénicher des places de dernière minute, tout en veillant à lire attentivement les conditions générales de vente.

Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde en Algérie ?

Les tarifs des places pour la Coupe du monde 2026 obéissent à une tarification dynamique : ils varient selon le stade, l’adversaire et la proximité de la rencontre.

Assister à une rencontre d’un joueur de talent comme Riyad Mahrez fait naturellement grimper les tarifs, en raison de l’intérêt considérable des puristes du football et de la communauté algérienne.

Catégorie 3 (la moins chère) : ces places se trouvent généralement en haut des tribunes ou derrière les buts. Bien que le tarif officiel puisse descendre jusqu’à 70 $ pour certains matchs, la forte demande autour des rencontres de l’Algérie fait que ces billets se négocient actuellement entre 175 $ et 380 $ sur le marché secondaire. Elles offrent le meilleur rapport qualité-prix aux supporters disposant d’un budget limité.

ces places se trouvent généralement en haut des tribunes ou derrière les buts. Bien que le tarif officiel puisse descendre jusqu’à 70 $ pour certains matchs, la forte demande autour des rencontres de l’Algérie fait que ces billets se négocient actuellement entre 175 $ et 380 $ sur le marché secondaire. Elles offrent le meilleur rapport qualité-prix aux supporters disposant d’un budget limité. Catégorie 2 : ces places offrent un excellent rapport qualité-prix et une vue dégagée, puisqu’elles se trouvent dans les coins ou en sections intermédiaires. Comptez entre 400 et 850 dollars.

ces places offrent un excellent rapport qualité-prix et une vue dégagée, puisqu’elles se trouvent dans les coins ou en sections intermédiaires. Comptez entre 400 et 850 dollars. Catégorie 1 : L’expérience premium. Positionnées le long de la ligne de touche, ces places offrent la meilleure vue sur l’incroyable maîtrise du ballon et les centres de Mahrez. Comptez entre 1 100 $ et plus de 2 800 $ pour les matchs de groupe très médiatisés.

L’expérience premium. Positionnées le long de la ligne de touche, ces places offrent la meilleure vue sur l’incroyable maîtrise du ballon et les centres de Mahrez. Comptez entre 1 100 $ et plus de 2 800 $ pour les matchs de groupe très médiatisés. Formules Hospitalité : pour les supporters en quête de confort premium, ces packs incluent un service de restauration gastronomique et l’accès à des salons privés. Comptez un budget démarrant à 1 500 $ pouvant monter jusqu’à 12 000 $ pour des loges privées dans des enceintes de prestige comme le MetLife ou le Hard Rock.

Pour limiter les dépenses, mieux vaut réserver dès que vos projets de voyage sont confirmés : les places les moins chères partent en premier et les tarifs baissent rarement à l’approche du coup d’envoi.

Comment se procurer des billets d’hospitalité pour l’Algérie ?

Pour soutenir les Fennecs dans les meilleures conditions, plusieurs formules d’hospitalité sont proposées pour la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique :

Match Club : offre d’entrée de gamme proposant une place en catégorie premium, un menu traiteur et un accès à des espaces bar communs avant et après la rencontre, pour profiter de l’ambiance sans les files d’attente habituelles.

offre d’entrée de gamme proposant une place en catégorie premium, un menu traiteur et un accès à des espaces bar communs avant et après la rencontre, pour profiter de l’ambiance sans les files d’attente habituelles. Match Pavilion : niveau supérieur offrant des salons climatisés, une cuisine haut de gamme et une vue dégagée sur le stade. Tarifs à partir d’environ 2 000 $ par match.

niveau supérieur offrant des salons climatisés, une cuisine haut de gamme et une vue dégagée sur le stade. Tarifs à partir d’environ 2 000 $ par match. The Pearl Lounge : Installé dans de grands stades comme le MetLife Stadium, ce niveau offre le summum du luxe, avec des repas en six plats et un service de conciergerie dédié. C’est l’endroit idéal pour vivre l’expérience VIP ultime.

Installé dans de grands stades comme le MetLife Stadium, ce niveau offre le summum du luxe, avec des repas en six plats et un service de conciergerie dédié. C’est l’endroit idéal pour vivre l’expérience VIP ultime. Suivez votre équipe : un forfait d’hospitalité dédié qui vous garantit une place VIP pour les trois matchs de groupe de l’Algérie, quel que soit le lieu. La formule idéale pour soutenir Mahrez sans les tracas des réservations individuelles ni le stress des déplacements.

Que attendre de Riyad Mahrez avec l’Algérie ?

Depuis plusieurs années, Mahrez est le moteur créatif des Verts. Premier touche de balle soyeuse, capacité à éliminer d’un simple feinte et précision redoutable sur coups de pied arrêtés : il possède le palmarès d’une star mondiale. Il apporte sang-froid et leadership, atouts essentiels dans la haute pression d’une Coupe du monde.

Au-delà de la tactique, assister à un match de Mahrez est avant tout un spectacle : chaque fois qu’il touche le ballon, le stade retient son souffle.

Pour de nombreux supporters nord-américains, ce sera une occasion unique de voir à l’œuvre l’un des joueurs les plus spectaculaires de l’histoire du football. Les matchs de l’Algérie s’annoncent comme parmi les plus animés du tournoi, avec les couleurs vert et blanc du drapeau national et le rythme entraînant des tambours des fidèles supporters des Fennecs.