Comment suivre Musa Al-Taamari lors de la Coupe du monde 2026 : billets pour la Coupe du monde en Jordanie, informations et plus encore

Les Al-Nashama sont arrivés. Pour la première fois de son histoire, la Jordanie a réussi à se frayer un chemin à travers les épreuves des qualifications de l'AFC pour décrocher sa place à la Coupe du monde de la FIFA 2026.

La Jordanie a été tirée au sort dans un groupe J prometteur, qui l’amènera à disputer des matchs décisifs à travers l’Amérique du Nord. Après son parcours sensationnel jusqu’en finale de la Coupe d’Asie, l’engouement pour voir les Al-Nashama sur la scène internationale n’a jamais été aussi fort. Avec Al-Taamari, qui brille actuellement en Ligue 1, et Yazan Al-Naimat, redoutable devant le but, il est essentiel de réserver votre place dès maintenant pour assister à ces débuts historiques. GOAL vous guide pour réserver votre place et assister à la quête de gloire des Jordaniens. B illets pour la Coupe du monde de la Jordanie – Acheter maintenant

Quand la Jordanie jouera-t-elle lors de la Coupe du monde 2026 ? Cette première participation historique les conduira dans des stades emblématiques de Californie et du Texas. Les supporters doivent s’attendre à débuter la campagne sur la côte ouest avant de mettre le cap vers le sud pour un choc majeur contre les champions en titre. Retrouvez ci-dessous le calendrier confirmé des matchs de la Jordanie dans le groupe J. Date Match Lieu Billets 17 juin 2026 Autriche vs Jordanie Levi’s Stadium, Santa Clara, Californie Billets 23 juin 2026 Jordanie - Algérie Levi’s Stadium, Santa Clara, Californie Billets 28 juin 2026 Jordanie vs Argentine AT&T Stadium, Arlington, TX Billets

Où acheter des billets pour le match de la Coupe du monde de Jordanie ? À ce stade, les principales loteries officielles de billets pour la Coupe du monde – prévente Visa, tirage au sort anticipé et tirage au sort aléatoire post-tirage – sont désormais closes. Avec plus de 500 millions de demandes traitées durant ces phases, la disponibilité des billets en vente libre est désormais au plus bas. Voici ce que vous devez retenir : La phase de vente de dernière minute est ouverte depuis le 1er avril. Contrairement aux étapes précédentes, il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont attribués selon la règle du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la toute dernière opportunité d’acquérir des places officielles directement auprès de la FIFA, et cette phase se poursuivra jusqu’à la fin de la Coupe du monde.

est ouverte depuis le 1er avril. Contrairement aux étapes précédentes, il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont attribués selon la règle du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la toute dernière opportunité d’acquérir des places officielles directement auprès de la FIFA, et cette phase se poursuivra jusqu’à la fin de la Coupe du monde. La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte ; il s’agit du seul site agréé où les supporters peuvent acheter ou vendre des billets vérifiés à des prix encadrés, à mesure que le tournoi approche.

est également ouverte ; il s’agit du seul site agréé où les supporters peuvent acheter ou vendre des billets vérifiés à des prix encadrés, à mesure que le tournoi approche. Les supporters peuvent aussi consulter des plateformes derevente comme StubHub pour dénicher des places de dernière minute, tout en veillant à lire attentivement les conditions générales de vente de chaque site avant de finaliser leur achat.

Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde en Jordanie ? Les tarifs varient selon le stade, l’adversaire et la phase de la compétition. La rencontre face à l’Argentine, au Texas, est notamment l’un des chocs les plus attendus de la phase de groupes, ce qui exerce une pression à la hausse sur les tarifs. Catégorie 3 (la moins chère) : ces places se trouvent généralement en haut des tribunes ou derrière les buts. Bien que le tarif officiel démarre à 70 $ pour certains matchs, la forte demande autour de l’entrée en lice de la Jordanie fait grimper les offres du marché secondaire entre 180 $ et 450 $.

ces places se trouvent généralement en haut des tribunes ou derrière les buts. Bien que le tarif officiel démarre à 70 $ pour certains matchs, la forte demande autour de l’entrée en lice de la Jordanie fait grimper les offres du marché secondaire entre 180 $ et 450 $. Catégorie 2 : ces places offrent un excellent rapport qualité-prix et une vue dégagée, puisqu’elles se situent généralement dans les coins ou en sections intermédiaires. Il faut compter entre 500 et 950 dollars pour cette catégorie.

ces places offrent un excellent rapport qualité-prix et une vue dégagée, puisqu’elles se situent généralement dans les coins ou en sections intermédiaires. Il faut compter entre 500 et 950 dollars pour cette catégorie. Catégorie 1 : l’expérience premium en bord de terrain, avec une vue dégagée sur les duels et les actions de classe, de 1 200 $ à plus de 3 500 $, notamment pour la rencontre à l’AT&T Stadium.

l’expérience premium en bord de terrain, avec une vue dégagée sur les duels et les actions de classe, de 1 200 $ à plus de 3 500 $, notamment pour la rencontre à l’AT&T Stadium. Formules hospitalité : pour les supporters en quête de confort premium, ces packages incluent un service de restauration gastronomique et l’accès à un salon privatif. Comptez un budget démarrant à 1 500 $ pouvant monter jusqu’à 15 000 $ pour des loges privées dans des enceintes ultramodernes comme le Levi’s Stadium ou l’AT&T Stadium. Pour limiter les dépenses, mieux vaut réserver dès que vos plans de voyage sont confirmés. Les places les moins chères partent en premier et, l’engouement grandissant en Jordanie comme au sein de la diaspora, les tarifs baissent rarement à mesure que le coup d’envoi approche.

Comment se procurer des billets hospitalité pour soutenir la Jordanie ? Pour suivre Al-Nashama dans les meilleures conditions, plusieurs niveaux d’hospitalité sont proposés pour la Coupe du monde 2026 : Match Club : ce niveau d’entrée de gamme propose une place de catégorie premium, un menu traiteur et un accès aux espaces bar communs avant et après la rencontre.

ce niveau d’entrée de gamme propose une place de catégorie premium, un menu traiteur et un accès aux espaces bar communs avant et après la rencontre. Match Pavilion : niveau supérieur offrant des salons climatisés, une cuisine gastronomique et une vue dégagée sur le stade. Tarifs à partir d’environ 2 500 $ par match.

niveau supérieur offrant des salons climatisés, une cuisine gastronomique et une vue dégagée sur le stade. Tarifs à partir d’environ 2 500 $ par match. The Pearl Lounge : Installé dans les stades majeurs tels que l’AT&T Stadium, ce niveau incarne le summum du luxe avec des repas en plusieurs plats et un service de conciergerie dédié.

Installé dans les stades majeurs tels que l’AT&T Stadium, ce niveau incarne le summum du luxe avec des repas en plusieurs plats et un service de conciergerie dédié. Suivez votre équipe : un forfait hospitalité dédié qui vous garantit une place VIP pour les trois matchs de groupe de la Jordanie. C’est la solution idéale pour soutenir l’équipe à travers la Californie et le Texas sans vous soucier des réservations individuelles.