Premier League - Premier League Old Trafford

La rencontre entre Manchester United et Liverpool est programmée le 3 mai 2026 à 18 h 30.

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Manchester United accueille Liverpool à Old Trafford pour un choc de Premier League qui revêt une importance particulière aux deux extrémités du classement, les troisième et quatrième places étant séparées par un seul point avant le coup d’envoi.

Les Red Devils abordent ce rendez-vous en confiance sous la direction de l’entraîneur par intérim Michael Carrick, qui a stabilisé le groupe depuis sa prise de fonctions en janvier. La récente signature de Kobbie Mainoo à long terme témoigne d’un nouvel élan, tandis que les deux succès consécutifs en Premier League face à Chelsea et Brentford ont renforcé l’élan des locaux.

La situation sur le banc reste toutefois incertaine. Carrick est en lice pour le poste à titre définitif, tandis qu’Andoni Iraola, de Bournemouth, s’est imposé comme un candidat rival. Ce contexte ajoute un peu de piment à un match que Carrick aura à cœur de remporter.

Liverpool, encore marqué par son élimination en Ligue des champions après deux défaites consécutives face au Paris Saint-Germain, devra se recentrer sur l’objectif d’une place dans le top 4. L’équipe d’Arne Slot occupe actuellement la quatrième place, à un point de Manchester United.

Côté Liverpool, la condition physique de Mohamed Salah focalise l’attention. L’attaquant égyptien a quitté le terrain en boitant lors de la victoire contre Crystal Palace, suscitant des inquiétudes, même si le club a depuis publié un communiqué pour tempérer les craintes quant à la gravité de sa blessure. Il est finalement forfait pour cette rencontre.

En l’absence de l’Égyptien, Cody Gakpo devra élever son niveau de jeu ; l’ailier néerlandais, dont les performances ont été irrégulières cette saison, pourrait profiter de ce match pour se rattraper, d’autant plus que les options offensives des Reds sont limitées.

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Actualités des équipes et compositions

Manchester United devra se passer de Luke Shaw, Matheus Cunha et Matthijs de Ligt, tous blessés, tandis que Lisandro Martínez est suspendu pour des raisons sans rapport avec son comportement sur le terrain. Aucun onze de départ n’a encore été confirmé, mais de nouveaux éléments seront communiqués à l’approche du coup d’envoi.

Liverpool, de son côté, doit faire face à une infirmerie bien remplie : Mohamed Salah, Alisson Becker, Sepp van den Berg, Conor Bradley, Wataru Endo, Hugo Ekitike, Giorgi Mamardashvili et Stefan Bajcetic sont forfait. Aucun joueur n’est toutefois suspendu, et la composition probable sera officialisée peu avant le coup d’envoi. Nous mettrons cet article à jour dès que de nouveaux éléments seront communiqués.

Bilan

Manchester United a remporté trois de ses cinq derniers matchs de Premier League, pour un nul et une défaite. Les Red Devils ont conclu leur dernière sortie par une victoire 2-1 à Old Trafford face à Brentford, après un succès 1-0 sur la pelouse de Chelsea. Leur unique revers est survenu à Leeds (2-1), tandis qu’un partage 2-2 à Bournemouth et un succès 3-1 à domicile contre Aston Villa complètent la série. United a inscrit neuf buts et en a encaissé sept lors de ces cinq rencontres.

Liverpool, en revanche, affiche un bilan plus contrasté sur ses cinq dernières sorties toutes compétitions confondues : trois succès et deux revers. Les deux défaites sont intervenues en Ligue des champions face au Paris Saint-Germain, sur un score cumulé de 4-0. En Premier League, les Reds ont battu Crystal Palace 3-1, Everton 2-1 et Fulham 2-0. Au total, les Reds ont inscrit huit buts et en ont concédé quatre.





Bilan des confrontations directes





Les deux équipes se sont dernières affrontées en octobre 2025, lorsque Manchester United s’est imposé 2-1 à Anfield, un résultat susceptible de redonner confiance aux visiteurs avant ce match. Sur les cinq dernières confrontations, United compte deux succès, Liverpool un, et deux matchs se sont conclus par un partage. Deux de ces duels se sont terminés sur le score de 2-2, dont la rencontre de janvier 2025 à Anfield. Liverpool s’est imposé 3-0 lors de ses deux déplacements à Old Trafford en 2024, même si l’un d’eux était un match amical de pré-saison.

Classement

Au classement de la Premier League, Manchester United occupe la 3ᵉ place et Liverpool la 4ᵉ juste avant cette rencontre.

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