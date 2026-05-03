Ligue 1 - Ligue 1 Groupama Stadium

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Lyon accueille Rennes au Groupama Stadium pour un match de Ligue 1 qui revêt une importance particulière pour deux formations bien placées au classement.

L'OL aborde la rencontre en pleine forme, avec trois victoires lors de ses cinq dernières sorties en championnat. La plus récente, un 3-2 face à Auxerre, a prolongé une série marquée par un succès retentissant au Parc des Princes contre le Paris Saint-Germain. Troisièmes de Ligue 1, les Rhodaniens sont bien lancés vers une qualification pour la Ligue des champions.

Ces dernières semaines, l’attention autour de Lyon s’est principalement portée sur Endrick, prêté par le Real Madrid. Le jeune Brésilien a retrouvé la forme qui avait fait de lui l’un des jeunes attaquants les plus en vue d’Europe, et son avenir au-delà de ce prêt reste incertain. Qu’il prolonge son séjour en France ou qu’il retourne en Espagne, ses performances d’ici la fin de la saison auront leur importance.

Rennes aborde ce déplacement en pleine forme. L’équipe de Bruno Genesio a remporté quatre de ses cinq derniers matches de Ligue 1, dont un 3-4 à Brest et un 3-1 contre Lyon au Roazhon Park plus tôt cette saison. Actuellement cinquième, elle lutte pour une place européenne.

L’écart entre la 3ᵉ et la 5ᵉ place transforme cette rencontre en un duel direct pour une qualification en Ligue des champions. Les deux clubs ont donc tout intérêt à aborder ce rendez-vous avec audace plutôt qu’avec prudence.

Poursuivez votre lecture pour découvrir comment suivre Lyon-Rennes : chaînes TV, streaming et horaire du coup d’envoi.

Comment regarder Lyon - Rennes avec un VPN

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Actualités des équipes et compositions

Lyon devra se passer de plusieurs joueurs de l’équipe première. Malick Fofana, R. Himbert et Oumar Mangala sont tous blessés et ne participeront pas à la rencontre. Aucun joueur n’est suspendu côté lyonnais. La composition probable n’a pas encore été dévoilée ; de nouvelles informations seront communiquées à l’approche du coup d’envoi.

Côté Rennes, Przemyslaw Frankowski et Alexander Nordin sont également à l’infirmerie, tandis que le groupe est épargné par les suspensions. La composition probable sera communiquée ultérieurement et mise à jour au fil des informations.

Bilan

Lyon a remporté trois victoires, concédé un match nul et subi une défaite lors de ses cinq dernières sorties en Ligue 1. Sa dernière prestation s’est conclue par un succès 3-2 à domicile face à Auxerre le 25 avril, après avoir dominé le Paris Saint-Germain 1-2 le 19 avril. Auparavant, l’OL avait battu Lorient 2-0, partagé les points avec Angers 0-0 et cédé 1-2 contre Monaco. Sur ces cinq rencontres, les Gones ont inscrit sept buts et en ont concédé six. Cette série de trois succès de rang représente leur meilleure dynamique depuis plusieurs mois.

Rennes, en excellente forme, totalise quatre victoires et un match nul sur ses cinq dernières sorties. Les Bretons ont battu Nantes 2-1 le 26 avril, après avoir dominé Strasbourg 3-0, Angers 2-1 et Brest 4-3. Leur unique point perdu remonte au 0-0 à Metz en mars. Les Rouge et Noir ont inscrit douze buts et en ont concédé six au cours de cette série.





Face-à-face





La dernière confrontation entre les deux formations remonte au 14 septembre 2025, jour où Rennes s’est imposé 3-1 à domicile face à Lyon en Ligue 1. Auparavant, l’OL avait dominé 4-1 au Groupama Stadium en avril 2025. Sur les cinq derniers affrontements, Rennes affiche le meilleur bilan, avec trois victoires contre deux pour Lyon. Le match aller de cette saison s’est déjà soldé par un succès rennais, ce qui explique la volonté de Lyon de revenir à égalité à domicile.

Classement

Au classement de Ligue 1, Lyon occupe actuellement la 3e place, tandis que Rennes pointe à la 5e position.

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NordVPN

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