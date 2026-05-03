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Le coup d’envoi de la rencontre entre Lille et Le Havre est prévu le 3 mai 2026 à 17 h.

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Lille accueille Le Havre au Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy de Villeneuve-d’Ascq pour un match de Ligue 1 à fort enjeu, alors que la saison entre dans sa phase décisive.

Les Dogues sont en grande forme, ayant remporté quatre de leurs cinq dernières sorties en championnat. Leur succès du week-end dernier face au Paris FC leur a permis de maintenir leur dynamique et de confirmer leur statut de prétendants au sommet du classement.

Portés par une défense solide et une finition efficace, les hommes de Paulo Fonseca viseront à maintenir ce niveau de performance devant leur public.

De leur côté, les Havrais restent sur quatre matchs nuls consécutifs en L1, dont un retentissant 4-4 face à Metz fin avril. Cette série les laisse bloqués dans la deuxième partie du classement, où la menace de la relégation demeure pressante.

Malgré leur pouvoir de frappe avéré, les quatre buts concédés à Metz alimentent les interrogations sur leur solidité défensive, juste avant un périlleux déplacement chez l’une des équipes les plus en forme du championnat.

Un point glané à l’extérieur face à un membre du top 4 constituerait un précieux butin pour les visiteurs, tandis que Lille vise le plein de points afin de préserver ses chances de qualification en Ligue des champions.

Poursuivez votre lecture pour découvrir comment suivre ce choc de Ligue 1 en direct, que ce soit à la télévision ou en streaming.

Comment regarder Lille - Le Havre avec un VPN

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Actualités des équipes et compositions

Lille devra se passer de M. Caillard, H. Igamane et M. Broholm, tous trois blessés. L’équipe locale n’a aucun joueur suspendu, et le onze de départ sera dévoilé peu avant le coup d’envoi.

Le Havre devra quant à lui composer sans le défenseur S. Zagadou, blessé, et se passera également d’A. Sangante, suspendu. Comme leur adversaire, les visiteurs n’ont pas encore communiqué leur onze de départ ; plus d’informations seront disponibles juste avant le coup d’envoi.

Form

Lille aborde la rencontre en pleine forme, avec quatre victoires et un nul lors de ses cinq dernières sorties en Ligue 1. Sa dernière prestation s’est conclue par un succès 1-0 sur la pelouse du Paris FC le 26 avril, et le club n’a plus perdu en championnat depuis fin mars. Pendant cette série, il a notamment infligé un 4-0 à Toulouse et dominé Lens 3-0 à domicile. Au total, ils ont inscrit huit buts et n’en ont concédé qu’un seul, gardant leur cage inviolée face à Nice.

De leur côté, les cinq dernières sorties du Havre en L1 offrent un contraste net : quatre nuls et une défaite. Le 26 avril, les Ciel et Marine ont conclu leur match sur un 4-4 face à Metz, illustrant des difficultés défensives malgré une attaque prolifique. Leur unique revers dans cette série remonte à fin mars, un 3-2 chez le Paris FC. Avec huit buts marqués et autant encaissés, Le Havre manque de constance.





Face-à-face





Les Dogues ont d’ailleurs gagné 1-0 sur la pelouse havraise le 30 novembre 2025, et, plus largement, ils ont remporté quatre des cinq dernières confrontations en L1, dont un 2-0 au stade Océane en octobre 2023. Les Dogues ont ainsi marqué neuf buts et n’en ont concédé qu’un seul.

Classement

Lille occupe actuellement la quatrième place de la Ligue 1 et est bien placé dans la course aux places européennes, tandis que Le Havre se trouve à la 14e place, suffisamment près de la zone de relégation pour que chaque match restant compte.

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Comment regarder sur grand écran

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