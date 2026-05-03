Ligue 1 - Ligue 1 Stade de l'Abbé-Deschamps

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Auxerre accueille Angers au Stade de l’Abbé-Deschamps pour un choc de Ligue 1 crucial pour les deux extrémités du classement. Alors que la saison entre dans ses dernières semaines, les deux équipes ont encore des points à prendre.

Seizièmes au classement, les Bourguignons sont englués dans la lutte pour le maintien et restent sur quatre matches sans victoire ; leur dernière défaite 3-2 contre Lyon montre qu’ils n’ont gagné qu’une fois en cinq sorties, et leurs buteurs sont soudainement muets.

Treizièmes au classement, les Angevins semblent mieux lotis, mais ils restent sur une série de défaites depuis début mars, dont un revers 3-0 face au Paris Saint-Germain le week-end dernier, qui a souligné leur écart avec l’élite. Leur avance au milieu de tableau leur offre toutefois une marge de manœuvre plus confortable que celle de leurs hôtes.

D’un côté, l’AJA doit absolument récolter des points pour assurer son maintien ; de l’autre, le SCO peut se permettre de jouer sans cette pression. Cet écart psychologique pourrait s’avérer décisif.

Des incertitudes liées aux blessures dans les deux camps pourraient influer sur la composition des équipes, tandis que le Stade de l’Abbé-Deschamps s’apprête à vivre une ambiance survoltée, les supporters d’Auxerre étant pleinement conscients de l’enjeu.

Poursuivez votre lecture pour connaître les chaînes de télévision, les options de streaming en direct et l’heure du coup d’envoi.

Comment regarder Auxerre - Angers avec un VPN

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Actualités des équipes et compositions

Auxerre devra se passer d’Omar El Azzouzi, de Noel Buayi-Kiala et de Fredrik Oppegaard, tous indisponibles en raison de blessures. L’équipe locale n’a aucun joueur suspendu ; la composition provisoire n’est pas encore confirmée, mais de plus amples détails seront communiqués à l’approche du coup d’envoi.

Angers sera également privé de M. Louar, M. Courcoul et Y. Belkhdim, tous à l’infirmerie, mais n’a aucun suspendu. Le onze de départ des visiteurs reste à confirmer ; plus de précisions seront communiquées juste avant le coup d’envoi.

Forme

Auxerre totalise une victoire, trois nuls et une défaite lors de ses cinq dernières sorties en Ligue 1. Les Bourguignons ont récemment chuté 3-2 face à Lyon le 25 avril, après un partage 2-2 contre Monaco et un 0-0 à Nantes. Un match nul 1-1 au Havre a précédé son meilleur résultat de cette série, une victoire 3-0 contre Brest. Soit huit buts marqués et six encaissés en cinq rencontres.

Angers n’a obtenu qu’une victoire, deux nuls et deux défaites lors de ses cinq dernières sorties en Ligue 1. Leur dernière sortie s’est soldée par une défaite 3-0 face au Paris Saint-Germain le 25 avril, après un nul 1-1 au Havre et un revers 2-1 à Rennes. Un partage blanc contre Lyon et une lourde défaite 5-1 à Lens complètent ce bilan. Les Angevins n’ont marqué que trois buts et en ont concédé dix au cours de cette série.





Face-à-face





Les deux formations se sont récemment rencontrées le 9 novembre 2025 : Angers s’était alors imposé 2-0 au Stade Raymond Kopa, enchaînant ainsi une deuxième victoire consécutive 2-0 en championnat face à Auxerre après un succès identique en janvier 2025. En cinq confrontations récentes, le SCO totalise deux succès, un nul et deux revers ; les deux clubs se sont aussi croisés à deux reprises en Ligue 2. La dernière victoire d’Auxerre, 1-0 à l’Abbé-Deschamps, date de novembre 2024.

Classement

En Ligue 1, Auxerre occupe actuellement la 16e place, tandis qu'Angers se classe 13e.

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