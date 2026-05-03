Comment suivre le match de LaLiga d'aujourd'hui entre le Real Betis et le Real Oviedo : diffusion en direct, chaîne de télévision et heure du coup d'envoi

LaLiga - LaLiga Estadio de La Cartuja

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Le Real Betis accueille le Real Oviedo à l’Estadio de La Cartuja de Séville pour un match de LaLiga aux enjeux très différents pour les deux clubs.

Les Verdiblancos pointent à la cinquième place et poursuivent leur quête d’une qualification européenne après une saison passée sur la scène continentale. Leur dernière sortie en Liga s’est conclue par un 1-1 sur la pelouse du Real Madrid, un partage rendu célèbre par l’égalisation d’Héctor Bellerín dans le temps additionnel, qui a enterré les derniers espoirs de titre des Merengue.

Ce partage a prolongé la série d’invincibilité des Verdiblancos à domicile en Liga, même si l’équipe de Manuel Pellegrini a concédé quatre nuls lors de ses cinq dernières sorties à La Cartuja. Elle entend bien transformer cette solidité en trois points face à un adversaire qui lutte pour son maintien.

Oviedo se rend à Séville, coincé en bas du classement, conscient que chaque point restant peut être décisif pour son maintien parmi l’élite espagnole. Son mois d’avril, marqué par deux succès de rang contre le Celta Vigo et Séville, a démontré son potentiel, mais la défaite 2-1 à Elche le week-end dernier a douché les espoirs.

Les Asturiens ont déjà prouvé qu’ils savaient voyager, comme en attestent leur victoire 3-0 à Vigo et leur succès 1-0 à Séville plus tôt dans le mois. Autant de signes d’un mental solide, dont ils auront besoin pour grappiller au moins un point sur la pelouse d’un Betis invaincu depuis décembre.

Un contraste flagrant anime les deux équipes : le Betis vise une victoire pour renforcer ses ambitions européennes, tandis qu’Oviedo doit l’emporter pour rester dans la course au maintien.

Poursuivez votre lecture pour découvrir comment suivre en direct Real Betis - Real Oviedo : chaîne TV, options de streaming et horaire du coup d’envoi.

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Actualités des équipes et compositions

Le Real Betis déplore un absent confirmé : le défenseur M. Bartra, blessé. Aucune suspension n’est signalée pour les locaux, et la composition probable n’a pas encore été dévoilée. D’autres mises à jour seront ajoutées à l’approche du coup d’envoi.

Côté Real Oviedo, aucun blessé ni suspendu à signaler pour l’instant. Comme pour le Betis, la composition probable reste à confirmer ; cette section sera actualisée au fil des informations.

Bilan

Le Real Betis affiche un bilan équilibré sur ses cinq dernières sorties : une victoire, trois nuls et une défaite. En clôture de cette série, les Verdiblancos ont partagé les points avec le Real Madrid (1-1) à domicile le 24 avril. Leur unique succès est intervenu sur la pelouse de Gérone (3-2) le 21 avril. La seule défaite a été concédée contre Braga en Ligue Europa (4-2, le 16 avril). Les Verdiblancos ont marqué huit buts et en ont encaissé autant, les deux confrontations européennes face aux Portugais pesant lourd dans ce bilan.

Le Real Oviedo, lui, affiche un bilan équilibré de 2 victoires, 1 nul et 2 défaites sur ses cinq dernières sorties en Liga. Après avoir dominé le Celta Vigo 3-0 sur la pelouse adverse et battu Séville 1-0 à domicile, il s’est incliné 1-2 à Elche le 26 avril, portant à 7 le nombre de buts marqués et à 6 celui encaissés durant cette période. Les Asturiens ont inscrit sept buts et en ont concédé six au cours de cette série.





Bilan des confrontations directes





La dernière confrontation entre les deux formations remonte à la Liga du 10 janvier 2026, lorsque le Real Oviedo a accueilli le Real Betis pour un match nul 1-1. En examinant l’ensemble des trois rencontres officielles, aucune équipe n’a véritablement dominé : deux de ces duels se sont conclus par un partage, le Betis s’imposant 1-0 à domicile en octobre 1999. Le match précédent, en février 2000, s’était aussi terminé sur le même score.

Classement

Au classement actuel de LaLiga, le Real Betis occupe la cinquième place tandis que le Real Oviedo est 20e.

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