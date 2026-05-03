LaLiga - LaLiga RCDE Stadium

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Le Real Madrid se rend au stade RCDE pour défier l’Espanyol en Liga, alors que le successeur de Carlo Ancelotti n’a pas encore été désigné et que la saison du club reste en équilibre précaire.

Les Pericos pointent à la 13e place et n’ont pris qu’un point lors de leurs trois dernières sorties en Liga, dont le plus récent est un 0-0 contre Levante le 27 avril.

Les Madrilènes se présentent à Barcelone après avoir laissé échapper des points lors de trois de leurs cinq dernières sorties toutes compétitions confondues. Deux défaites consécutives en Ligue des champions face au Bayern Munich ont compliqué leurs ambitions européennes, et le match nul 1-1 contre le Real Betis lors de la dernière journée de LaLiga n’a guère contribué à apaiser les tensions.

En coulisses, le poste de manager au Real Madrid alimente toujours les spéculations. L’avenir d’Álvaro Arbeloa semble de plus en plus incertain, le président Florentino Pérez explorant, d’après plusieurs sources, diverses options pour l’été prochain. Le nom de José Mourinho revient avec insistance, même si l’entraîneur du Benfica a publiquement commenté ces rumeurs sans ni les confirmer ni les démentir.

L’Espanyol pourrait profiter de cette incertitude, même si les deux équipes devront se passer de joueurs clés, ce qui influencera leurs compositions de départ.

Comment regarder Espanyol - Real Madrid avec un VPN

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Actualités des équipes et compositions

L’Espanyol devra se passer de son attaquant J. Puado, blessé, tandis que Pablo Lozano purge une suspension. Le club n’a pas encore officialisé son onze de départ et devrait communiquer de nouveaux éléments à l’approche du coup d’envoi.

Le Real Madrid, lui, doit composer avec une infirmerie plus remplie : Eder Militao, Arda Güler, Kylian Mbappé et Rodrygo sont tous forfait, ce qui réduit considérablement les options sur le terrain. Comme l’Espanyol, les visiteurs n’ont pas encore dévoilé leur onze de départ et de nouveaux éléments seront fournis à l’approche du coup d’envoi.

Composition probable

L’Espanyol n’a récolté qu’un seul point lors de ses cinq derniers matchs de Liga, avec un match nul et trois défaites. Sa dernière sortie s’est soldée par un match nul 0-0 contre Levante le 27 avril. Auparavant, le club s’était incliné 4-1 face au FC Barcelone et 1-0 face au Rayo Vallecano, encaissant cinq buts au total tout en n’en marquant qu’un seul.

Le Real Madrid, de son côté, totalise une victoire, deux nuls et deux défaites sur ses cinq derniers matchs. Son dernier résultat en Liga est un partage 1-1 contre le Real Betis le 24 avril, sa seule victoire (2-1 face au Deportivo Alavés le 21 avril) ponctuant cette série. Ces deux revers ont été concédés face au Bayern Munich en Ligue des champions (2-1 et 4-3), ce qui signifie que les Blancos ont encaissé sept buts lors de ces deux seules sorties européennes.





Face à face





Le Real Madrid a reçu l’Espanyol pour la dernière fois le 20 septembre 2025 et s’est imposé 2-0 en Liga. Sur les cinq dernières confrontations, les Blancos ont gagné quatre fois ; la seule victoire des Pericos est un 1-0 à domicile en février 2025. Au total, le Real a marqué 10 buts, l’Espanyol 3.

Classement

En Liga, l'Espanyol occupe actuellement la 13e place, tandis que le Real Madrid est deuxième.

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Comment regarder sur grand écran

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