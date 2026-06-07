Coupe du monde - Grp. B San Francisco Bay Area Stadium

Le match Qatar - Suisse débutera le 13 juin 2026 à 15 h 00 (heure de l’Est) et à 19 h 00 (heure de Greenwich).

Comment regarder le match Qatar - Suisse avec un VPN

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Qatar vs Suisse : les infos clés

Le Qatar affrontera la Suisse lors du match d’ouverture du groupe B de la Coupe du monde le 13 juin à 15 h HE et 20 h GMT à Santa Clara, en Californie. Les Suisses sont classés 19e meilleure équipe du monde selon la FIFA, tandis que le Qatar occupe la 55e place.

Qui sont l'entraîneur et les joueurs clés du Qatar ?

Le meneur d’Al Sadd Akram Afif, figure de proue de la sélection, devra faire valoir sa créativité pour alimenter le meilleur buteur de l’histoire des Blaugranas. L’attaquant d’Al Duhail a déjà frappé lors de la Coupe d’Asie, de la Copa América et de la Gold Cup, et espère bien causer quelques soucis à l’équipe de Julen Lopetegui. Âgé de 59 ans, ce dernier possède une vaste expérience tant en club qu’en sélection, ayant dirigé le Real Madrid, Séville, West Ham, les Wolves, Porto ainsi que l’équipe nationale espagnole.

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Qui sont l'entraîneur et les joueurs clés de la Suisse ?

Murat Yakin, 51 ans, dirige la sélection suisse et peut s’appuyer sur une solide expérience en club dans son pays. Le capitaine Granit Xhaka s’est distingué cette saison avec Sunderland, qu’il a maintenu en Premier League bien avant la fin du championnat pour son premier exercice de retour dans l’élite. L’ancien joueur d’Arsenal et de Leverkusen est le pilier de l’équipe, qu’il a menée, contre toute attente, en Ligue Europa pour la saison prochaine. Ce sera la quatrième participation de Xhaka à une Coupe du monde.

Le gardien Yann Sommer et le défenseur central Manuel Akanji forment le cœur de la défense, tandis que Breel Embolo apporte de l’imprévisibilité en attaque. La Suisse s’est qualifiée treize fois pour la Coupe du monde de la FIFA. En 2006, elle a eu la triste distinction d’être la seule équipe de l’histoire à être éliminée sans avoir encaissé le moindre but.

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Effectif pour la Coupe du monde au Qatar

Gardiens : Salah Zakaria (Al-Duhail), Mahmoud Abunada (Al Rayyan), Meshaal Barsham (Al-Sadd).Hashmi Hussein (Al Arabi), Ayoub Alawi (Al Gharafa), Boualem Khoukhi (Al-Sadd), Pedro Miguel (Al-Sadd), Issa Laaye (Al Arabi), Lucas Mendes (Al-Wakrah), Sultan Al-Brake (Al-Duhail) et Homam Al-Amin (Cultural Leonesa).

Défenseurs : Mohammed Al-Manai (Al Shamal), Jassem Jaber (Al Arabi), Karim Boudiaf (Al-Duhail), Ahmed Fathi (Al Arabi), Abdulaziz Hatem (Al Rayyan), Assim Madibo (Al-Wakrah).

Milieux de terrain : Mohammed Al-Manai (Al Shamal), Jassem Jaber (Al Arabi), Karim Boudiaf (Al-Duhail), Ahmed Fathi (Al Arabi), Abdulaziz Hatem (Al Rayyan), Assim Madibo (Al-Wakrah).

Attaquants : Tahseen Mohammed (Al-Duhail), Edmilson Junior (Al-Duhail), Almoez Ali (Al-Duhail), Akram Afif (Al-Sadd), Mohammed Muntari (Al Gharafa), Youssef Abdurrazzaq (Al-Wakrah), Ahmed Alaa (Al Rayyan), Hassan Al-Haydos (Al-Sadd) et Ahmed Al-Janahi (Al Gharafa).

Le parcours du Qatar vers la Coupe du monde

Le Qatar s’est qualifié pour la Coupe du monde 2026 en terminant en tête du groupe A lors du troisième tour des qualifications de la Confédération asiatique de football (AFC).

Effectif de la Suisse pour la Coupe du monde

Gardiens : Marvin Keller (Young Boys), Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Yvon Mvogo (Lorient).

Défenseurs : Manuel Akanji (Inter Milan), Aurele Amenda (Eintracht Francfort), Eray Comert (Valence), Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach), Luca Jaquez (VfB Stuttgart), Miro Muheim (Hambourg), Ricardo Rodriguez (Real Betis), Silvan Widmer (Mayence).

Milieux de terrain : Michel Aebischer (Pise), Christian Fassnacht (Young Boys), Remo Freuler (Bologne), Ardon Jashari (AC Milan), Johan Manzambi (Fribourg), Fabian Rieder (Augsbourg), Djibril Sow et Ruben Vargas (tous deux à Séville), Granit Xhaka (Sunderland), Denis Zakaria (Monaco).

Attaquants : Zeki Amdouni (Burnley), Breel Embolo (Stade Rennais), Cédric Itten (Fortuna Düsseldorf), Dan Ndoye (Nottingham Forest), Noah Okafor (Leeds United).

Le parcours de la Suisse vers la Coupe du monde

Sous la conduite du sélectionneur Yakin, la Nati a dominé le groupe B des qualifications de l’UEFA et validé son billet direct pour l’Amérique du Nord, évitant ainsi les barrages.

Actualités et effectif

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Conditions physiques





Bilan des confrontations directes

QAT Dernier match SUI 1 0 Nul 0 Suisse 0 - 1 Qatar 1 Buts marqués 0 Match à plus de 2,5 buts 0/1 Les deux équipes ont marqué 0/1





Classement

Guide étape par étape pour regarder le match Qatar - Suisse aujourd’hui via un VPN

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