Le match Canada - Bosnie-Herzégovine débutera le 12 juin 2026 à 15 h 00 (heure de l’Est) et à 19 h 00 (GMT).

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Canada vs Bosnie-Herzégovine : contexte de la rencontre

Co-organisateur de l’épreuve et 30e au classement FIFA, le Canada vise un départ victorieux face à la Bosnie-Herzégovine, 65e. Les Bosniaques, outsiders dangereux, ont validé leur billet en éliminant l’Italie lors des barrages européens.

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Qui sont l'entraîneur et les joueurs clés du Canada ?

À la tête de l’équipe, Jesse Marsch, ex-technicien de Leeds United, s’appuiera sur le talent et l’expérience du latéral gauche du Bayern Munich Alphonso Davies, de retour après une longue blessure, ainsi que sur le milieu de terrain de Sassuolo Ismael Koné et l’attaquant de la Juventus Jonathan David.

Les Canadiens se sont qualifiés pour la Coupe du monde de la FIFA à trois reprises : en 1986, en 2022 et, prochainement, en 2026. Davies a d’ailleurs inscrit le tout premier but de son pays en phase finale, face à la Croatie en 2022. Âgé de 52 ans, l’entraîneur peut se prévaloir d’une brillante carrière de joueur : il a disputé quatorze saisons en MLS aux États-Unis dans les années 1990 et 2000, et il a été sélectionné à deux reprises en équipe nationale américaine.

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Qui sont l'entraîneur et les joueurs clés de la Bosnie-Herzégovine ?

Le sélectionneur Sergej Barbarez avait manifesté son intérêt pour le poste dès 2009. Quinze ans plus tard, il a pris les rênes de l’équipe nationale – sans aucune expérience préalable en tant qu’entraîneur – pour affronter l’Angleterre à l’âge de 52 ans. Il a depuis mené son équipe à des victoires cruciales en barrages contre le Pays de Galles et l’Italie.

Edin Dzeko, 40 ans, légende du football bosniaque, est le capitaine de l’équipe et son meilleur buteur de tous les temps. Ancien de Manchester City, il a récemment contribué à la remontée de Schalke en Bundesliga. À l’autre extrémité de l’échelle des âges, Kerim Alajbegovic, 18 ans, est déjà présenté comme le prochain Miralem Pjanic. Le milieu de terrain a passé une saison au Red Bull Salzbourg avant que le Bayer Leverkusen ne déclenche une clause de rachat pour s'attacher ses services. Alors que la carrière emblématique de Dzeko touche lentement à sa fin, Alajbegovic semble prêt à prendre le relais et à guider la prochaine génération.

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Sélection canadienne pour la Coupe du monde

Gardiens : Dayne St Clair (Inter Miami), Maxime Crepeau (Orlando City), Owen Goodman (Crystal Palace).

Défenseurs : Alistair Johnston (Celtic), Derek Cornelius (Marseille), Richie Laryea (Toronto), Niko Sigur (Hajduk Split), Joel Waterman (Chicago Fire), Luc de Fougerolles (Fulham), Moise Bombito (Nice), Alphonso Davies (Bayern Munich), Alfie Jones (Middlesbrough).

Milieux de terrain : Stephen Eustaquio (Porto), Ismael Kone (Sassuolo), Tajon Buchanan (Villarreal), Mathieu Choiniere (Los Angeles FC), Ali Ahmed (Norwich City), Nathan Saliba (Anderlecht), Liam Millar (Hull City), Marcelo Flores (Tigres UANL), Jacob Shaffelburg (Toronto), Jonathan Osorio (Toronto).

Attaquants : Jonathan David (Juventus), Cyle Larin (Southampton), Tani Oluwaseyi (Villarreal), Promise David (Union SG).

Le parcours du Canada vers la Coupe du monde

Pays organisateur de la Coupe du monde 2026 aux côtés des États-Unis et du Mexique, le Canada est directement qualifié.

Sélection de la Bosnie-Herzégovine pour la Coupe du monde

Gardiens : Nikola Vasilj (St Pauli), Martin Zlomislic (Rijeka), Osman Hadzikic (Slaven Belupo).

Défenseurs : Sead Kolasinac (Atalanta), Amar Dedic (Benfica), Nihad Mujakic (Gaziantep), Nikola Katic (Schalke 04), Tarik Muharemovic (Sassuolo), Stjepan Radeljic (Rijeka), Dennis Hadzikadunic (Sampdoria), Nidal Celik (Lens).

Milieux de terrain : Amir Hadziahmetovic (Hull City), Ivan Sunjic (Pafos), Ivan Basic (Astana), Dzenis Burnic (Karlsruher SC), Ermin Mahmic (Slovan Liberec), Benjamin Tahirovic (Brondby), Amar Memic (Viktoria Plzen), Armin Gigovic (Young Boys), Kerim Alajbegovic (RB Salzbourg), Esmir Bajraktarevic (PSV Eindhoven).

Attaquants : Ermedin Demirovic (VfB Stuttgart), Jovo Lukic (Universitatea Cluj), Samed Bazdar (Jagiellonia Bialystok), Haris Tabakovic (Borussia Mönchengladbach), Edin Dzeko (Schalke 04).

Le parcours de la Bosnie vers la Coupe du monde

Dire que la qualification de la Bosnie pour ce tournoi est une surprise serait un euphémisme. Elle n’avait remporté que quatre victoires lors de ses 19 derniers matches disputés sur deux cycles de qualification lorsque Barbarez a pris les rênes en 2024.

Versée dans le redoutable groupe H du premier tour des qualifications de l’UEFA, la sélection a démontré une solidité remarquable : une seule défaite en huit matchs, mais aussi une deuxième place derrière l’Autriche, synonyme de ticket pour les barrages. Les Bosniens ont alors éliminé le Pays de Galles aux tirs au but à Cardiff, puis ont répété l’exploit face à l’Italie, cette fois à domicile, pour décrocher leur place au Qatar.

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Actualités des équipes et compositions

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