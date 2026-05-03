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Le Borussia Dortmund se déplace au Borussia-Park de Mönchengladbach pour un choc de Bundesliga contre le Borussia Mönchengladbach, avec la deuxième place du classement en jeu pour les visiteurs.

Les Jaunes et Noirs aborderont la rencontre avec un moral au zénith après leur large succès 4-0 contre Fribourg le week-end passé, performance qui a conforté leur statut de sérieux prétendants au titre. Julian Ryerson a d’ailleurs brillé lors de cette rencontre, et son total de passes décisives l’installe désormais parmi les défenseurs les plus productifs de la Bundesliga cette saison.

Les jeunes ont aussi brillé au Signal Iduna Park : Samuele Inacio, formé à l’Atalanta, a fêté sa première titularisation en Bundesliga et a récolté les félicitations de ses partenaires après 74 minutes de jeu. Entré en cours de match contre Freiburg, le jeune Américain Mathis Albert, 16 ans, est devenu le plus jeune joueur des États-Unis à fouler les pelouses de l’élite allemande, témoignant de la profondeur du effectif jaune et noir alors que la saison entre dans sa phase décisive.

De leur côté, les Borussen de Mönchengladbach peinent à trouver leur rythme. Ils n’ont pas gagné lors de leurs cinq dernières sorties en Bundesliga (quatre nuls, une défaite) et pointent à la 11e place du classement. La dynamique est donc favorable aux visiteurs, même si les locaux aborderont la rencontre avec l’intention de stopper cette série mitigée.

Alors que le championnat touche à sa fin, chaque point est précieux : Dortmund voudra maintenir la pression sur les leaders, tandis que Gladbach cherche un résultat positif pour relancer la dynamique après une série de performances décevantes.

Poursuivez votre lecture pour connaître les détails de la diffusion, les options de streaming en direct et l’heure du coup d’envoi.

Comment regarder Borussia Mönchengladbach - Borussia Dortmund avec un VPN

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Actualités des équipes et compositions

Gladbach doit composer avec plusieurs absences avant cette rencontre : Tim Kleindienst, Tobias Sippel et Nico N’Goumou sont blessés, tandis que Julian Castrop est suspendu. Aucune composition probable n’a été communiquée ; cette rubrique sera mise à jour juste avant le coup d’envoi.

Dortmund, de son côté, sera privé de Felix Nmecha, blessé, mais n’a pas de suspendu. Aucun onze de départ n’a encore été dévoilé ; la section « Actualités de l’équipe » sera mise à jour juste avant le coup d’envoi.

Formations

Gladbach reste sur cinq matches de Bundesliga sans victoire, avec une défaite et quatre nuls au cours de cette série. Son dernier match s’est soldé par un 0-0 à domicile contre Wolfsburg le 25 avril. Auparavant, le club a partagé les points avec le FC Cologne (3-3) puis avec le FC Heidenheim (2-2), encaissant beaucoup de buts sans réussir à concrétiser ses retours. Sa seule défaite a été concédée face au RB Leipzig, sur le score de 1-0 le 11 avril. En cinq rencontres, Gladbach a donc marqué sept buts et en a encaissé six.

De leur côté, les Jaune et Noir ont remporté trois de leurs cinq dernières sorties, pour deux revers seulement. Leur dernière prestation s’est conclue par une large victoire 4-0 contre Fribourg le 26 avril, performance la plus probante de la série. Ils ont aussi dominé le VfB Stuttgart 2-0 et le Hamburger SV 3-2, leurs défaites face à Hoffenheim et le Bayer Leverkusen restant leurs seules fausses notes. Ils ont inscrit dix buts et en ont concédé quatre au cours de cette série.





Face-à-face





Les deux formations se sont récemment affrontées le 19 décembre 2025 : Dortmund s’est imposé 2-0 à domicile. Sur les cinq dernières confrontations, le BVB compte trois victoires, pour un nul et une défaite face à Gladbach. Les Jaune et Noir ont inscrit 11 buts contre 7 pour les Borussen, le match d’avril 2025 au Signal Iduna Park s’étant conclu sur le score de 3-2 en faveur de Dortmund.

Classement de la Bundesliga

Au classement de la Bundesliga, le Borussia Dortmund occupe la 2e place, tandis que le Borussia Mönchengladbach pointe à la 11e position.

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Comment regarder sur grand écran

Regarder sur un téléphone ou un ordinateur portable, c’est bien, mais les événements sportifs en direct sont faits pour le grand écran. Voici comment configurer le VPN sur votre téléviseur :