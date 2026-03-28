Comment suivre le match d'aujourd'hui entre les Royal Challengers Bengaluru et les Sunrisers Hyderabad : diffusion en direct, chaîne de télévision et heure de début

Voici où trouver les diffusions en direct en anglais du match Royal Challengers Bengaluru contre Sunrisers Hyderabad. GOAL vous donne toutes les informations nécessaires pour suivre la rencontre d'aujourd'hui.

Présentation du match

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Le RCB, emmené par son capitaine Rajat Patidar, cherchera à entamer la défense de son titre en frappant fort. Tous les regards restent tournés vers Virat Kohli, dont le retour au cricket de haut niveau après une brève pause est l'événement le plus attendu de cette soirée d'ouverture. Avec un effectif alliant l'agressivité de Phil Salt et la puissance de finition de Tim David, le RCB s'annonce redoutable.

Les Sunrisers Hyderabad, menés par le tacticien Pat Cummins, n’ont pas oublié la saison 2024, où ils avaient établi des scores records. Avec le duo explosif de Travis Head et Abhishek Sharma en tête de l’ordre de batteurs, les SRH possèdent la puissance de frappe nécessaire pour gâcher la fête de Bengaluru. Ils auront à cœur de s’imposer à nouveau comme la meilleure équipe de batteurs de la ligue.

L'attaque de bowling du RCB a été considérablement renforcée, avec désormais l'expérience de Bhuvneshwar Kumar aux côtés de Josh Hazlewood et le lancer en cloche de Nuwan Thushara. Voir « Bhuvi » lancer contre son ancienne équipe, le SRH, ajoute une touche poétique à la rencontre.

Heure de début du match Royal Challengers Bengaluru vs Sunrisers Hyderabad

🏟️ Lieu : Stade M Chinnaswamy, Bengaluru ⏰ Heure de début : 19h30 IST

Le match d'aujourd'hui entre les Royal Challengers Bengaluru et les Sunrisers Hyderabad débutera le 28 mars 2026 à 19h30 IST.

🇬🇧 Comment regarder l'IPL 2026 au Royaume-Uni

Si vous êtes déjà client Sky, vous pouvez ajouter Sky Sports en ligne ou via l'application My Sky à tout moment. L'offre est disponible à partir de 22 £ par mois avec Sky Stream. Sky Sports+ est inclus sans frais supplémentaires, ce qui permet aux téléspectateurs de suivre de nombreux autres événements en direct dans toute une gamme de sports. L'application Sky Sports permet aux abonnés de télécharger et de regarder du sport en direct où qu'ils se trouvent ; elle est disponible sur iPhone, iPad et Android.

Les clients non-Sky peuvent également suivre l'action en streaming avec NOW TV. Il existe plusieurs formules d'abonnement pour les passionnés de sport, notamment l'« abonnement journalier Sports », qui donne accès aux 12 chaînes Sky Sports pendant 24 heures pour 14,99 £. L'abonnement « Fully Flexible » de NOW Sports offre également un accès illimité à Sky Sports, mais sur une période de 30 jours. Il coûte 34,99 £ par mois et se renouvelle automatiquement sauf en cas de résiliation avant la fin de la période mensuelle.

Il existe également une formule « 12-Month Saver », qui vous permet de bénéficier d’une réduction de 20 % et de ne payer que 27,99 £ par mois. Vous devez toutefois vous engager pour une durée minimale de 12 mois. Passé ce délai, l’abonnement se renouvelle automatiquement à 34,99 £ par mois, sauf résiliation.

🇺🇸 Comment regarder l'IPL 2026 aux États-Unis et au Canada

Willow TV est une chaîne spécialisée dans le cricket et diffuse en exclusivité l'IPL aux États-Unis. Vous y trouverez des matchs en direct et en différé, ce qui permet aux fans de suivre l'action en temps réel. De plus, la plateforme propose des analyses détaillées des matchs, des commentaires et des temps forts, enrichissant ainsi l'expérience visuelle.

FuboTV est un service de streaming haut de gamme qui inclut Willow TV, offrant ainsi l'accès à l'IPL et à tout un univers sportif. Fubo propose plusieurs formules d'abonnement, dont la nouvelle « Fubo Sports », qui coûte 45,99 $ le premier mois, puis 55,99 $ par mois les mois suivants. Simplifié et axé sur le sport, il propose plus de 28 chaînes, dont ESPN Unlimited, ESPN2, ESPNews, ESPNU, NFL Network, Tennis Channel et des chaînes locales telles que ABC, CBS et Fox. Les autres formules Fubo commencent à 84,99 $/mois, avec un essai gratuit de 7 jours offert aux nouveaux abonnés pour toutes les formules. Ce service de streaming est un choix évident pour les fans de catch et de sport en général.

🇦🇺 Comment regarder l'IPL 2026 en Australie

Vous pourrez suivre tous les matchs de l'IPL 2026 sur les chaînes Fox Cricket à la télévision. Si vous n'avez pas Fox et ne souhaitez pas vous abonner, Kayo Sports, spécialiste du streaming sportif, diffusera également le tournoi de cette année. Deux formules d'abonnement sont proposées. Voici tous les détails :

Kayo Standard

Il s'agit de la formule d'entrée de gamme, conçue pour les particuliers.

Prix : 29,99 $ par mois

29,99 $ par mois Diffusions simultanées : 1 écran à la fois

1 écran à la fois Qualité vidéo : haute définition (jusqu'à 1080p)

haute définition (jusqu'à 1080p) Principales fonctionnalités : accès complet à plus de 50 sports, SplitView (regardez plusieurs matchs sur un seul écran), pas de contrat à durée déterminée.

Kayo Premium

Il s'agit de l'offre haut de gamme, destinée aux foyers et à ceux qui recherchent la meilleure expérience visuelle.

Prix : 45,99 $ par mois

45,99 $ par mois Diffusions simultanées : 2 écrans à la fois

2 écrans à la fois Qualité vidéo : 4K Ultra HD (sur certains contenus et appareils compatibles)

(sur certains contenus et appareils compatibles) Caractéristiques principales : tout ce qui est inclus dans la formule Standard, plus le streaming en 4K et un flux simultané supplémentaire.

🌏 Couverture de l'IPL 2026 dans le monde entier

Pays Réseau/Streaming 🇿🇦 Afrique du Sud SuperSport 🇦🇺 Australie Foxtel, Kayo Sports, YuppTV 🇨🇦 Canada Willow TV, YuppTV, SlingTV 🌎 Caraïbes et Amérique latine Flow Sports, YuppTV 🇫🇷 France YuppTV 🇮🇳 Inde JioCinema, Disney Plus Hotstar 🌍 Moyen-Orient Noon

🛜 Regardez l'IPL 2026 où que vous soyez grâce à un VPN

Si vous ne pouvez pas regarder les matchs de l'IPL en direct dans votre région ou si vous êtes en voyage, vous pouvez utiliser un VPN pour suivre l'action où que vous soyez. Un VPN établit une connexion sécurisée qui vous permet de contourner les restrictions géographiques et d'accéder à vos services de streaming préférés depuis n'importe où.

Nous vous recommandons vivement d'utiliser NordVPN, mais vous pouvez également consulter notre guide détaillé sur les VPN pour découvrir d'autres options.