Comment suivre le match d'aujourd'hui entre les Mumbai Indians et les Royal Challengers Bangalore : diffusion en direct, chaîne de télévision et heure de début

Voici où trouver les diffusions en direct en anglais du match Mumbai Indians contre Royal Challengers Bangalore. GOAL vous donne toutes les informations nécessaires pour suivre la rencontre d'aujourd'hui.

Présentation du match

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La rivalité explosive entre les Mumbai Indians (MI) et les Royal Challengers Bengaluru (RCB) s’annonce incendiaire au stade Wankhede le 12 avril 2026. Ce 20e acte de la saison 2026 de l’IPL met aux prises deux des franchises les plus populaires du circuit, promettant, comme toujours, un spectacle offensif de haute volée. Avec des effectifs remaniés et une nouvelle dynamique de leadership dans les deux camps, l’enjeu est plus important que jamais pour ces éternels prétendants au titre.

Les Mumbai Indians, qui évoluent à domicile, comptent exploiter leur profondeur de frappe. Sous la houlette de Hardik Pandya, le groupe s’est renforcé avec le retour de Quinton de Kock et l’arrivée de Shardul Thakur, ce qui lui confère un équilibre certain. Le « Big Three » – Rohit Sharma, Hardik Pandya et Suryakumar Yadav – demeure le cœur battant de l’équipe, tandis que Jasprit Bumrah mène une attaque au bowling qui sera mise à l’épreuve par le rythme effréné du

Menés par Rajat Patidar pour la campagne 2026, les Royal Challengers Bengaluru arborent une nouvelle identité visuelle, mais conservent leur philosophie offensive bien connue. Le légendaire Virat Kohli demeure la pierre angulaire du top order, épaulé par les recrues explosives Phil Salt et le revenant Devdutt Padikkal. Le secteur des quilleurs, souvent pointé comme le talon d’Achille du RCB, aligne désormais une paire de rapides chevronnés, Josh Hazlewood et Bhuvneshwar Kumar, afin d’apporter le contrôle nécessaire pour défendre des totaux sur les petites surfaces.

Le match Mumbai Indians vs Royal Challengers Bangalore débutera à {heure de début}.

🏟️ Lieu : Stade Wankhede, Mumbai ⏰ Horaires : 19h30 IST

La rencontre entre les Mumbai Indians et les Royal Challengers Bangalore est programmée le 12 avril 2026, avec un coup d’envoi à 19 h 30 IST.

🇬🇧 Comment regarder l'IPL 2026 au Royaume-Uni

Si vous êtes déjà abonné à Sky, vous pouvez ajouter Sky Sports en ligne ou via l’application My Sky à tout moment. L’offre débute à 22 £ par mois avec Sky Stream. Sky Sports+ est inclus sans frais supplémentaires, ce qui permet d’accéder à de nombreux autres événements sportifs en direct. L’application Sky Sports permet aux abonnés de télécharger et de regarder le sport en direct où qu’ils soient ; elle est disponible sur iPhone, iPad et Android.

Les non-abonnés Sky peuvent suivre la rencontre en streaming via NOW TV. Plusieurs formules sont proposées, dont l’« Abonnement journalier »Sports, qui ouvre l’accès aux 12 chaînes Sky Sports pendant 24 heures pour 14,99 £. L’abonnement « Fully Flexible » de NOW Sports propose un accès illimité aux chaînes Sky Sports pendant 30 jours, pour 34,99 £ par mois, avec renouvellement automatique sauf résiliation avant la fin du mois.

Enfin, la formule« 12-Month Saver » offre une réduction de 20 %, soit 27,99 £ par mois, mais elle implique un engagement d’un an ; passé ce délai, l’abonnement se renouvelle automatiquement à 34,99 £ par mois si vous ne le résiliez pas.

🇺🇸 Comment regarder l’IPL 2026 aux États-Unis et au Canada

Willow TV, chaîne dédiée au cricket et diffuseur exclusif de l’IPL aux États-Unis, propose les matchs en direct et en replay, ainsi que des analyses approfondies, des commentaires d’experts et les moments forts de la compétition.

FuboTV, plateforme de streaming premium incluant Willow TV, donne accès à l’IPL ainsi qu’à de nombreux autres sports. Fubo propose plusieurs formules, dont le nouveau forfait « Fubo Sports » :45,99 $ le premier mois, puis 55,99 $ par mois. Entièrement dédié au sport, il réunit plus de 28 chaînes, dont ESPN Unlimited, ESPN2, ESPNews, ESPNU, NFL Network, Tennis Channel ainsi que des antennes locales comme ABC, CBS et Fox. Les autres formules Fubo débutent à 84,99 $par mois, avec un essai gratuit de sept jours pour les nouveaux abonnés. Une option de choix pour les passionnés de catch et de sport en général.

🇦🇺 Comment regarder l’IPL 2026 en Australie

Tous les matchs seront diffusés sur les chaînes Fox Cricket. Sans abonnement à Fox, tournez-vous vers Kayo Sports, plateforme de streaming sportive, qui propose deux formules d’abonnement. Voici les détails :

Kayo Standard

Offre d’entrée de gamme destinée aux particuliers.

Prix : 29,99 $ par mois

29,99 $ par mois Diffusions simultanées : 1 écran à la fois

1 écran à la fois Qualité vidéo : haute définition (jusqu’à 1080p)

haute définition (jusqu’à 1080p) Principales fonctionnalités : accès complet à plus de 50 sports, SplitView (suivez plusieurs matchs en simultané sur une même écran), sans engagement.

Kayo Premium

Destiné aux foyers et aux passionnés exigeants, il promet une expérience visuelle de premier plan.

Prix : 45,99 $ par mois

45,99 $ par mois Diffusions simultanées : jusqu’à 2 écrans en parallèle

jusqu’à 2 écrans en parallèle Qualité vidéo : 4K Ultra HD (sur certains contenus et appareils compatibles)

(sur certains contenus et appareils compatibles) Principales fonctionnalités : l’intégralité des avantages de l’offre Standard, renforcée par la 4K et un flux supplémentaire.

🌏 Couverture mondiale de l’IPL 2026

Disponible dans de nombreux pays Réseau/Streaming 🇿🇦 Afrique du Sud SuperSport 🇦🇺 Australie Foxtel, Kayo Sports, YuppTV 🇨🇦 Canada Willow TV, YuppTV, SlingTV 🌎 Caraïbes et Amérique latine Flow Sports, YuppTV 🇫🇷 France YuppTV 🇮🇳 Inde JioCinema et Disney+ Hotstar 🌍 Moyen-Orient Noon

🛜 Regardez l’IPL 2026 où que vous soyez grâce à un VPN

Si les matchs de l’IPL ne sont pas diffusés dans votre région ou si vous voyagez, utilisez un VPN pour suivre l’action où que vous soyez. Ce service crée une connexion sécurisée qui contourne les restrictions géographiques et vous ouvre l’accès à vos plateformes de streaming préférées, depuis n’importe quel pays.

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