Comment suivre le match d’aujourd’hui entre les Mumbai Indians et les Chennai Super Kings : diffusion en direct, chaîne de télévision et heure de début

Voici où trouver les diffusions en direct en anglais du match Mumbai Indians contre Chennai Super Kings. GOAL vous donne toutes les informations nécessaires pour suivre la rencontre d'aujourd'hui.

Présentation du match

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Le début de la saison 2026 a été marqué par des fortunes diverses pour ces deux poids lourds. Les Chennai Super Kings, emmenés par Ruturaj Gaikwad, ont connu un départ inhabituellement lent, peinant à trouver leur rythme lors de leurs premières sorties. Leur parcours a été encore compliqué par l’absence du légendaire MS Dhoni, actuellement écarté des terrains en raison d’une élongation au mollet.

Si la profondeur de l’effectif demeure le principal atout des Super Kings — avec des éléments comme Shivam Dube et la nouvelle recrue Sanju Samson appelés à prendre le relais —, le groupe est sous pression pour stopper la série de défaites avant de se rendre dans l’antre des Mumbai Indians. De leur côté, les Mumbai Indians paraissent revigorés sous la houlette de leur capitaine Hardik Pandya.

De retour au Wankhede, les MI s’appuient sur une ligne de frappe explosive, emmenée par le « Hitman » Rohit Sharma et le meilleur batteur T20 mondial, Suryakumar Yadav. Leur attaque est tout aussi redoutable, menée par la précision de Jasprit Bumrah et renforcée par le retour du vétéran Trent Boult. À domicile, les MI entendent exploiter des conditions favorables aux batteurs pour consolider leur domination historique sur ce terrain.

Heure de coup d’envoi : à définir.

🏟️ Lieu : Stade Wankhede, Mumbai ⏰ Heure de début : 19h30 IST

La rencontre est programmée le 23 avril 2026 à 19 h 30 (IST).

🇬🇧 Comment regarder l'IPL 2026 au Royaume-Uni

Déjà client Sky ? Ajoutez Sky Sports en quelques clics sur le site officiel ou via l’application My Sky. L’option est proposée à partir de 22 £ par mois avec Sky Stream. Sky Sports+ est inclus sans surcoût, ouvrant l’accès à de nombreux événements en direct sur une large gamme de sports. Grâce à l’application Sky Sports, les abonnés peuvent télécharger des contenus et suivre les rencontres où qu’ils soient : elle est disponible sur iPhone, iPad et Android.

Les non-abonnés Sky peuvent quant à eux suivre l’action en direct via NOW TV. Plusieurs formules sont proposées aux passionnés de sport, dont l’« Abonnement journalier Sports »: 14,99 £pour 24 heures d’accès aux 12 chaînes Sky Sports. L’abonnement « Fully Flexible » de NOW Sports offre un accès illimité aux chaînes pendant 30 jours, pour 34,99 £ par mois, avec renouvellement automatique sauf résiliation avant la fin de la période mensuelle.

Enfin, la formule« 12-Month Saver » offre une remise de 20 %, soit 27,99 £ par mois, mais elle implique un engagement d’un an ; passé ce délai, l’abonnement se renouvelle automatiquement à 34,99 £ par mois si vous ne le résiliez pas.

🇺🇸 Comment regarder l’IPL 2026 aux États-Unis et au Canada

Willow TV est la chaîne de référence pour les passionnés de cricket, et elle détient l’exclusivité de la diffusion de l’IPL aux États-Unis. Elle propose les matchs en direct et en replay, permettant aux fans de suivre l’action au plus près. La plateforme complète cette offre par des analyses approfondies, des commentaires d’experts et les moments forts de chaque rencontre, enrichissant ainsi l’expérience visuelle.

FuboTV, plateforme de streaming premium intégrant Willow TV, donne accès à l’IPL et à un vaste écosystème sportif. Fubo propose plusieurs formules, dont le nouveau forfait « Fubo Sports » facturé 45,99 $ le premier mois, puis 55,99 $ par mois. 100 % sport, il regroupe plus de 28 chaînes, dont ESPN Unlimited, ESPN2, ESPNews, ESPNU, NFL Network, Tennis Channel ainsi que des antennes locales comme ABC, CBS et Fox. Les autres offres Fubo démarrent à 84,99 $/mois et s’accompagnent d’un essai gratuit de 7 jours pour les nouveaux abonnés. Une évidence pour les passionnés de catch et de sport en général.

🇦🇺 Comment regarder l’IPL 2026 en Australie

Tous les matchs de l’IPL 2026 seront diffusés sur les chaînes Fox Cricket. Pour ceux qui ne disposent pas de Fox et ne souhaitent pas s’abonner, Kayo Sports, plateforme spécialisée dans le streaming sportif, proposera également l’intégralité du tournoi. Deux formules d’abonnement sont disponibles. Voici les détails :

Kayo Standard

Offre d’entrée de gamme destinée aux particuliers.

Prix : 29,99 $ par mois

29,99 $ par mois Diffusions simultanées : 1 écran à la fois

1 écran à la fois Qualité vidéo : haute définition (jusqu’à 1080p)

haute définition (jusqu’à 1080p) Principales fonctionnalités : accès complet à plus de 50 sports, SplitView (suivez plusieurs matchs en simultané sur une même écran), sans engagement de durée.

Kayo Premium

Destinée aux foyers et aux passionnés exigeants, elle promet une expérience visuelle de premier ordre.

Prix : 45,99 $ par mois

45,99 $ par mois Diffusions simultanées : jusqu’à 2 écrans en parallèle

jusqu’à 2 écrans en parallèle Qualité vidéo : 4K Ultra HD (sur certains contenus et appareils compatibles)

(sur certains contenus et appareils compatibles) Points forts : l’intégralité des avantages de l’offre Standard, renforcée par la 4K et un flux supplémentaire.

🌏 Couverture de l’IPL 2026 dans le monde entier.

Pays Réseau/Streaming 🇿🇦 Afrique du Sud SuperSport 🇦🇺 Australie : Foxtel, Kayo Sports, YuppTV Foxtel, Kayo Sports, YuppTV 🇨🇦 Canada Willow TV, YuppTV, SlingTV 🌎 Caraïbes et Amérique latine Flow Sports, YuppTV 🇫🇷 France YuppTV 🇮🇳 Inde JioCinema et Disney+ Hotstar 🌍 Moyen-Orient Noon

🛜 Regardez l’IPL 2026 où que vous soyez grâce à un VPN

Si les matchs de l’IPL ne sont pas diffusés dans votre région ou si vous voyagez, utilisez un VPN pour suivre l’action où que vous soyez. Ce service crée une connexion sécurisée qui contourne les blocages géographiques et vous ouvre l’accès à vos plateformes de streaming préférées, depuis n’importe quel pays.

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