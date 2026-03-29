Comment suivre le match d'aujourd'hui entre les Lucknow Super Giants et les Delhi Capitals : diffusion en direct, chaîne de télévision et heure de début

Voici où trouver les diffusions en direct en anglais du match Lucknow Super Giants contre Delhi Capitals. GOAL vous donne toutes les informations nécessaires pour suivre la rencontre d'aujourd'hui.

Présentation du match

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Ce match n'est pas seulement le coup d'envoi de la saison pour les deux équipes, c'est aussi une partie d'échecs tactique marquée par un important remaniement. Lors d'un transfert retentissant pendant l'intersaison, Rishabh Pant a quitté Delhi pour prendre la tête des LSG, tandis que KL Rahul occupe désormais la tête de l'ordre des batteurs des Delhi Capitals. Les deux équipes sont déterminées à se défaire de leur image d'équipes de milieu de tableau héritée de 2025 et à s'imposer d'emblée dans cette 19e édition du tournoi.

Lucknow aborde cette campagne avec quelque chose à prouver après une décevante septième place l'année dernière. Sous la houlette de l'entraîneur principal Justin Langer, les Super Giants ont réorganisé leur effectif pour trouver un meilleur équilibre. L'arrivée du lanceur vétéran Mohammed Shami, qui mènera l'attaque aux côtés de Mayank Yadav, jeune lanceur à la vitesse fulgurante, confère au LSG l'une des équipes de lanceurs les plus redoutables sur le papier. Avec une tête de liste composée des explosifs Mitchell Marsh et Nicholas Pooran, l'équipe locale cherchera à tirer parti de la surface typiquement adhérente de Lucknow pour étouffer l'adversaire et afficher des totaux impressionnants.

Les Delhi Capitals, quant à eux, cherchent à rebondir après une saison 2025 difficile où ils ont manqué de peu les play-offs, terminant à la cinquième place. Désormais menés par le tacticien Axar Patel, la stratégie de Delhi semble s'articuler autour d'un plan de jeu axé sur les lancers à effet, parfaitement adapté aux conditions du sous-continent. Le duo Kuldeep Yadav-Axar reste leur atout majeur, tandis que l'arrivée de Nitish Rana apporte une stabilité indispensable à un milieu de classement qui a souvent peiné à trouver de la régularité. Avec Mitchell Starc à la tête de l'attaque rapide, les DC possèdent la diversité nécessaire pour défier les gros frappeurs des LSG sur leur propre terrain.

Heure du coup d'envoi du match Lucknow Super Giants vs Delhi Capitals

🏟️ Lieu : Stade de cricket Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana, Lucknow ⏰ Heure de début : 19 h 30 IST

Le match d'aujourd'hui entre les Lucknow Super Giants et les Delhi Capitals débutera le 1er avril 2026 à 19h30 IST.

🇬🇧 Comment regarder l'IPL 2026 au Royaume-Uni

Si vous êtes déjà client Sky, vous pouvez ajouter Sky Sports en ligne ou via l'application My Sky à tout moment. Le forfait commence à partir de 22 £ par mois avec Sky Stream. Sky Sports+ est inclus sans frais supplémentaires, ce qui permet au spectateur de regarder de nombreux autres événements en direct dans toute une gamme de sports. L'application Sky Sports permet aux abonnés de télécharger et de regarder du sport en direct où qu'ils soient et est disponible sur iPhone, iPad et Android.

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Vous pourrez regarder tous les matchs de l'IPL 2026 sur les chaînes Fox Cricket à la télévision. Si vous n'avez pas Fox et ne souhaitez pas vous abonner, Kayo Sports, spécialiste du streaming sportif, diffusera également le tournoi de cette année. Deux formules d'abonnement sont proposées. Voici tous les détails :

Kayo Standard

Il s'agit de la formule d'entrée de gamme, conçue pour les particuliers.

Prix : 29,99 $ par mois

29,99 $ par mois Diffusions simultanées : 1 écran à la fois

1 écran à la fois Qualité vidéo : haute définition (jusqu'à 1080p)

haute définition (jusqu'à 1080p) Principales fonctionnalités : accès complet à plus de 50 sports, SplitView (regardez plusieurs matchs sur un seul écran), pas de contrat à durée déterminée.

Kayo Premium

Il s'agit de l'abonnement haut de gamme, destiné aux foyers et à ceux qui recherchent la meilleure expérience visuelle.

Prix : 45,99 $ par mois

45,99 $ par mois Diffusions simultanées : 2 écrans à la fois

2 écrans à la fois Qualité vidéo : 4K Ultra HD (sur certains contenus et appareils compatibles)

(sur certains contenus et appareils compatibles) Principales fonctionnalités : tout ce qui est inclus dans l'abonnement Standard, plus le streaming en 4K et un flux simultané supplémentaire.

🌏 Couverture mondiale de l'IPL 2026

Pays Réseau/Streaming 🇿🇦 Afrique du Sud SuperSport 🇦🇺 Australie Foxtel, Kayo Sports, YuppTV 🇨🇦 Canada Willow TV, YuppTV, SlingTV 🌎 Caraïbes et Amérique latine Flow Sports, YuppTV 🇫🇷 France YuppTV 🇮🇳 Inde JioCinema, Disney Plus Hotstar 🌍 Moyen-Orient Noon

🛜 Regardez l'IPL 2026 où que vous soyez grâce à un VPN

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