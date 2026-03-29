Comment suivre le match d'aujourd'hui entre les Gujarat Titans et les Rajasthan Royals : diffusion en direct, chaîne de télévision et heure de début

Voici où trouver les diffusions en direct en anglais du match Gujarat Titans - Rajasthan Royals. GOAL vous donne toutes les informations nécessaires pour suivre la rencontre d'aujourd'hui.

Présentation du match

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Le stade Narendra Modi s'apprête à accueillir un choc au sommet alors que les Gujarat Titans (GT) recevront les Rajasthan Royals (RR) le 4 avril 2026. Ce 9e match de la saison revêt une importance particulière, car il marque le premier match à domicile des Titans à Ahmedabad. Avec des équipes dotées d'un nouveau leadership et de renforts de premier plan issus de la récente méga-vente aux enchères, la « Bataille de l'Ouest » s'annonce comme une véritable leçon de tactique entre deux des franchises les plus régulières de la ligue.

Les Gujarat Titans, menés par le prolifique Shubman Gill, abordent cette saison avec un effectif fondé sur la continuité et la puissance explosive. La reconduction de Sai Sudharsan, vainqueur de l’Orange Cap en 2025, ainsi que l’arrivée du légendaire Jos Buttler, qui affrontera ici son ancienne équipe, forment sans doute le duo d’ouverture le plus redoutable de la ligue. Avec Ashish Nehra qui reste entraîneur principal et le légendaire Matthew Hayden qui rejoint l'équipe en tant qu'entraîneur des batteurs, les GT chercheront à tirer parti de leur connaissance approfondie des conditions d'Ahmedabad pour dominer grâce à une attaque de bowling menée par Rashid Khan et Mohammed Siraj.

Les Rajasthan Royals, quant à eux, sont entrés dans une nouvelle ère audacieuse sous la capitainerie de Riyan Parag. Suite au départ de Sanju Samson, les Royals ont confié à ce jeune joueur polyvalent la direction d’une équipe équilibrée entraînée par Kumar Sangakkara. L’effectif des RR reste une puissance au lancer, avec la ruse de Ravindra Jadeja et le swing de Sam Curran, deux acquisitions majeures destinées à apporter le facteur X dans les overs intermédiaires. Pour les Royals, la clé sera de résister à la première salve des lanceurs rapides des GT afin de permettre à leurs finisseurs du milieu de l'ordre de frappe d'exploiter les vastes terrains extérieurs du plus grand stade de cricket au monde.

Heure de début du match Gujarat Titans vs Rajasthan Royals

🏟️ Lieu : Stade Narendra Modi, Ahmedabad ⏰ Heure de début : 19h30 IST

Le match d'aujourd'hui entre les Gujarat Titans et les Rajasthan Royals débutera le 4 avril 2026 à 19h30 IST.

🇬🇧 Comment regarder l'IPL 2026 au Royaume-Uni

Si vous êtes déjà client Sky, vous pouvez ajouter Sky Sports en ligne ou via l'application My Sky à tout moment. Le forfait commence à partir de 22 £ par mois avec Sky Stream. Sky Sports+ est inclus sans frais supplémentaires, ce qui permet au spectateur de regarder de nombreux autres événements en direct dans toute une gamme de sports. L'application Sky Sports permet aux abonnés de télécharger et de regarder du sport en direct où qu'ils soient et est disponible sur iPhone, iPad et Android.

Les clients non Sky peuvent également suivre l'action en streaming avec NOW TV. Il existe plusieurs formules d'abonnement pour les passionnés de sport, notamment l'« abonnement journalier Sports », qui donne accès aux 12 chaînes Sky Sports pendant 24 heures pour 14,99 £. L'abonnement « Fully Flexible » de NOW Sports offre également un accès illimité à Sky Sports, mais sur une période de 30 jours. Il coûte 34,99 £ par mois et se renouvelle automatiquement sauf en cas de résiliation avant la fin de la période mensuelle.

Il existe également une formule « 12-Month Saver », qui vous permet de bénéficier d’une réduction de 20 % et de ne payer que 27,99 £ par mois. Vous devez toutefois vous engager pour une durée minimale de 12 mois. Passé ce délai, l’abonnement se renouvelle automatiquement à 34,99 £ par mois, sauf résiliation.

🇺🇸 Comment regarder l'IPL 2026 aux États-Unis et au Canada

Willow TV est une chaîne dédiée au cricket, et c'est la chaîne exclusive de l'IPL aux États-Unis. Vous y trouverez des matchs en direct et en différé, ce qui permet aux fans de suivre l'action en temps réel. De plus, la plateforme propose des analyses détaillées des matchs, des commentaires et des temps forts, enrichissant ainsi l'expérience de visionnage.

FuboTV est un service de streaming haut de gamme qui inclut Willow TV, offrant ainsi l'accès à l'IPL et à tout un univers sportif. Fubo propose plusieurs formules d'abonnement, dont la nouvelle « Fubo Sports », qui coûte 45,99 $ le premier mois, puis 55,99 $ par mois les mois suivants. Simplifié et axé sur le sport, il propose plus de 28 chaînes, dont ESPN Unlimited, ESPN2, ESPNews, ESPNU, NFL Network, Tennis Channel et des chaînes locales telles que ABC, CBS et Fox. Les autres formules Fubo commencent à 84,99 $ par mois, avec un essai gratuit de 7 jours offert aux nouveaux abonnés pour toutes les formules. Ce service de streaming est un choix évident pour les fans de catch et de sport en général.

🇦🇺 Comment regarder l'IPL 2026 en Australie

Vous pourrez regarder tous les matchs de l'IPL 2026 sur les chaînes Fox Cricket à la télévision. Si vous n'avez pas Fox et ne souhaitez pas vous abonner, Kayo Sports, spécialiste du streaming sportif, diffusera également le tournoi de cette année. Deux formules d'abonnement sont proposées. Voici tous les détails :

Kayo Standard

Il s'agit de la formule d'entrée de gamme, conçue pour les particuliers.

Prix : 29,99 $ par mois

29,99 $ par mois Diffusions simultanées : 1 écran à la fois

1 écran à la fois Qualité vidéo : haute définition (jusqu'à 1080p)

haute définition (jusqu'à 1080p) Principales fonctionnalités : accès complet à plus de 50 sports, SplitView (regardez plusieurs matchs sur un seul écran), pas de contrat à durée déterminée.

Kayo Premium

Il s'agit de l'abonnement haut de gamme, destiné aux foyers et à ceux qui recherchent la meilleure expérience visuelle.

Prix : 45,99 $ par mois

45,99 $ par mois Diffusions simultanées : 2 écrans à la fois

2 écrans à la fois Qualité vidéo : 4K Ultra HD (sur certains contenus et appareils compatibles)

(sur certains contenus et appareils compatibles) Principales fonctionnalités : tout ce qui est inclus dans l'offre Standard, plus le streaming en 4K et un flux simultané supplémentaire.

🌏 Couverture mondiale de l'IPL 2026

Pays Réseau/Streaming 🇿🇦 Afrique du Sud SuperSport 🇦🇺 Australie Foxtel, Kayo Sports, YuppTV 🇨🇦 Canada Willow TV, YuppTV, SlingTV 🌎 Caraïbes et Amérique latine Flow Sports, YuppTV 🇫🇷 France YuppTV 🇮🇳 Inde JioCinema, Disney Plus Hotstar 🌍 Moyen-Orient Noon

🛜 Regardez l'IPL 2026 où que vous soyez grâce à un VPN

Si vous ne pouvez pas regarder les matchs de l'IPL en direct dans votre région ou si vous êtes en voyage, vous pouvez utiliser un VPN pour suivre l'action où que vous soyez. Un VPN crée une connexion sécurisée pour contourner les restrictions géographiques et accéder à vos services de streaming préférés depuis n'importe où.

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