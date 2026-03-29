Comment suivre le match d'aujourd'hui entre les Delhi Capitals et les Mumbai Indians : diffusion en direct, chaîne de télévision et heure de début

Voici où trouver les diffusions en direct en anglais du match Delhi Capitals - Mumbai Indians. GOAL vous donne toutes les informations nécessaires pour suivre la rencontre d'aujourd'hui.

Présentation du match

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Ce 8e match de la saison de l'IPL oppose deux équipes aux stratégies de réussite diamétralement opposées. Delhi, qui évolue dans son fief, cherchera à tirer parti d'un terrain traditionnellement favorable aux lancers à effet, tandis que Mumbai se présente avec son effectif de choc caractéristique, fort de l'élan donné par la contribution de quatre de ses principales stars indiennes à la récente victoire en Coupe du monde de T20.

Pour les Delhi Capitals, tout repose sur le leadership tactique d’Axar Patel. Avec une attaque de bowling emmenée par le duo de spin de classe mondiale formé par Axar et Kuldeep Yadav, l’objectif principal de Delhi sera d’étouffer le milieu de l’ordre de frappe de Mumbai pendant les overs intermédiaires. L’unité de frappe, menée par KL Rahul en tête, a trouvé une nouvelle stabilité. Soutenu par l'agressivité de Nitish Rana et les talents de finisseur de Tristan Stubbs, DC vise à afficher un total que ses lanceurs de spin pourront défendre sur un terrain de Delhi qui promet d'être captivant.

Les Mumbai Indians, menés par Hardik Pandya, restent sur le papier l'équipe la plus redoutable. Le « Big Three » du cricket indien — Rohit Sharma, Suryakumar Yadav et Jasprit Bumrah — forme un noyau capable de prendre le dessus sur n'importe quel adversaire en quelques overs. La stratégie de Mumbai s'articulera probablement autour du Powerplay chirurgical et du « death bowling » de Bumrah pour neutraliser les meilleurs batteurs de Delhi. De plus, l'intégration de talents étrangers explosifs comme Will Jacks apporte à MI la profondeur de frappe nécessaire pour contrer le piège des spinners de Delhi.

Heure de début du match Delhi Capitals vs Mumbai Indians

🏟️ Lieu : Stade Arun Jaitley, Delhi ⏰ Heure de début : 15h30 IST

Le match d'aujourd'hui entre les Delhi Capitals et les Mumbai Indians débutera le 4 avril 2026 à 15 h 30 (heure de l'Inde).

🇬🇧 Comment regarder l'IPL 2026 au Royaume-Uni

Si vous êtes déjà client Sky, vous pouvez ajouter Sky Sports en ligne ou via l'application My Sky à tout moment. Le forfait commence à 22 £ par mois avec Sky Stream. Sky Sports+ est inclus sans frais supplémentaires, ce qui permet au spectateur de regarder de nombreux autres événements en direct dans toute une gamme de sports. L'application Sky Sports permet aux abonnés de télécharger et de regarder du sport en direct où qu'ils soient et est disponible sur iPhone, iPad et Android.

Les clients non-Sky peuvent également suivre l'action en streaming avec NOW TV. Il existe plusieurs formules d'abonnement pour les passionnés de sport, notamment l'« abonnement journalier »Sports, qui donne accès aux 12 chaînes Sky Sports pendant 24 heures pour 14,99 £. L'abonnement « Fully Flexible » de NOW Sports offre également un accès illimité à Sky Sports, mais sur une période de 30 jours. Il coûte 34,99 £ par mois et se renouvelle automatiquement sauf en cas de résiliation avant la fin de la période mensuelle.

Il existe également une formule « 12-Month Saver », qui vous permet de bénéficier d’une réduction de 20 % et de ne payer que 27,99 £ par mois. Vous devez toutefois vous engager pour une durée minimale de 12 mois. Passé ce délai, l’abonnement se renouvelle automatiquement à 34,99 £ par mois, sauf résiliation.

🇺🇸 Comment regarder l'IPL 2026 aux États-Unis et au Canada

Willow TV est une chaîne dédiée au cricket, et c'est la chaîne exclusive de l'IPL aux États-Unis. Vous y trouverez des matchs en direct et en différé, ce qui permet aux fans de suivre l'action en temps réel. De plus, la plateforme propose des analyses détaillées des matchs, des commentaires et des temps forts, enrichissant ainsi l'expérience de visionnage.

FuboTV est un service de streaming haut de gamme qui inclut Willow TV, offrant ainsi l'accès à l'IPL et à tout un univers sportif. Fubo propose plusieurs formules d'abonnement, dont la nouvelle « Fubo Sports », qui coûte 45,99 $ le premier mois, puis 55,99 $ par mois les mois suivants. Simplifié et axé sur le sport, il propose plus de 28 chaînes, dont ESPN Unlimited, ESPN2, ESPNews, ESPNU, NFL Network, Tennis Channel et des chaînes locales telles que ABC, CBS et Fox. Les autres formules Fubo commencent à 84,99 $ par mois, avec un essai gratuit de 7 jours offert aux nouveaux abonnés pour toutes les formules. Ce service de streaming est un choix évident pour les fans de catch et de sport en général.

🇦🇺 Comment regarder l'IPL 2026 en Australie

Vous pourrez regarder tous les matchs de l'IPL 2026 sur les chaînes Fox Cricket à la télévision. Si vous n'avez pas Fox et ne souhaitez pas vous abonner, Kayo Sports, spécialiste du streaming sportif, diffusera également le tournoi de cette année. Deux formules d'abonnement sont proposées. Voici tous les détails :

Kayo Standard

Il s'agit de la formule d'entrée de gamme, conçue pour les particuliers.

Prix : 29,99 $ par mois

29,99 $ par mois Diffusions simultanées : 1 écran à la fois

1 écran à la fois Qualité vidéo : haute définition (jusqu'à 1080p)

haute définition (jusqu'à 1080p) Principales fonctionnalités : accès complet à plus de 50 sports, SplitView (regardez plusieurs matchs sur un seul écran), pas de contrat à durée déterminée.

Kayo Premium

Il s'agit de l'offre haut de gamme, destinée aux foyers et à ceux qui recherchent la meilleure expérience visuelle.

Prix : 45,99 $ par mois

45,99 $ par mois Diffusions simultanées : 2 écrans à la fois

2 écrans à la fois Qualité vidéo : 4K Ultra HD (sur certains contenus et appareils compatibles)

(sur certains contenus et appareils compatibles) Principales fonctionnalités : tout ce qui est inclus dans l'abonnement Standard, plus le streaming en 4K et un flux simultané supplémentaire.

🌏 Couverture mondiale de l'IPL 2026

Pays Réseau/Streaming 🇿🇦 Afrique du Sud SuperSport 🇦🇺 Australie Foxtel, Kayo Sports, YuppTV 🇨🇦 Canada Willow TV, YuppTV, SlingTV 🌎 Caraïbes et Amérique latine Flow Sports, YuppTV 🇫🇷 France YuppTV 🇮🇳 Inde JioCinema, Disney Plus Hotstar 🌍 Moyen-Orient Noon

🛜 Regardez l'IPL 2026 où que vous soyez grâce à un VPN

Si vous ne pouvez pas regarder les matchs de l'IPL en direct dans votre région ou si vous êtes en voyage, vous pouvez utiliser un VPN pour suivre l'action où que vous soyez. Un VPN établit une connexion sécurisée qui vous permet de contourner les restrictions géographiques et d'accéder à vos services de streaming préférés depuis n'importe où.

Nous vous recommandons vivement d'utiliser NordVPN, mais vous pouvez également consulter notre guide détaillé sur les VPN pour découvrir d'autres options.