Comment suivre le match d'aujourd'hui entre les Chennai Super Kings et les Sunrisers Hyderabad : diffusion en direct, chaîne de télévision et heure de début

Voici où trouver les diffusions en direct en anglais du match opposant les Chennai Super Kings aux Sunrisers Hyderabad. GOAL vous dit tout ce qu'il faut savoir pour suivre la rencontre d'aujourd'hui.

Aperçu du match

Getty Images

Les deux équipes abordaient cette rencontre avec le sentiment d’avoir « trouvé leur rythme ». Le SRH, emmené par Ishan Kishan, occupe actuellement une place en milieu de classement (4e ou 5e) et vient de remporter une victoire écrasante face aux Rajasthan Royals. De leur côté, les Chennai Super Kings, menés par Ruturaj Gaikwad, ont connu un départ laborieux avec trois revers consécutifs avant de rebondir grâce à deux succès de rang. Cette rencontre revêt une importance cruciale pour les deux formations, déterminées à intégrer la première partie du tableau.

L’affrontement met en lumière le contraste entre la jeunesse des Sunrisers Hyderabad, portée par le jeune duo de lanceurs rapides Praful Hinge et Sakib Hussain, et l’expérience de Chennai Super Kings, dont l’attaque s’appuie sur le retour en forme de Sanju Samson, fraîchement auteur d’un century, et sur la puissance de frappe de Shivam Dube. La forme de Ruturaj Gaikwad fait encore débat : le capitaine doit répondre présent après une série de performances mitigées.

Heure du coup d’envoi : {heure}

🏟️ Lieu : Stade MA Chidambaram, Chennai ⏰ Horaires : 19h30 IST

La rencontre se tiendra le 18 mai 2026, avec un coup d’envoi fixé à 19 h 30 IST.

🇬🇧 Comment regarder l'IPL 2026 au Royaume-Uni

Déjà client Sky ? Ajoutez Sky Sports en quelques clics sur le site officiel ou via l’application My Sky. Avec Sky Stream, l’abonnement démarre à 22 £ par mois, et Sky Sports+ est inclus sans surcoût pour multiplier les directs sur une large palette de disciplines. Grâce à l’appli Sky Sports, les abonnés peuvent télécharger des contenus et suivre les rencontres en temps réel où qu’ils soient : elle est compatible iPhone, iPad et Android.

Les non-abonnés Sky peuvent quant à eux suivre l’action en direct via NOW TV. Plusieurs formules sont proposées aux passionnés de sport, dont l’« abonnement journalier »Sports, qui ouvre l’accès aux 12 chaînes Sky Sports pendant 24 heures pour 14,99 £. L’abonnement « Fully Flexible » de NOW Sports propose un accès illimité pendant 30 jours, pour 34,99 £ par mois, avec renouvellement automatique sauf résiliation avant la fin du cycle mensuel.

Enfin, la formule« 12-Month Saver » offre une remise de 20 %, soit 27,99 £ par mois, mais elle implique un engagement d’un an ; passé ce délai, l’abonnement se renouvelle automatiquement à 34,99 £ par mois, sauf résiliation.

🇺🇸 Comment regarder l’IPL 2026 aux États-Unis et au Canada

Willow TV est la chaîne de référence pour les passionnés de cricket, et elle détient l’exclusivité de la diffusion de l’IPL aux États-Unis. Elle propose les matchs en direct ou en replay, afin que les fans puissent suivre l’action au plus près. Analyses approfondies, commentaires d’experts et temps forts viennent enrichir l’expérience visuelle.

FuboTV, plateforme de streaming premium incluant Willow TV, donne accès à l’IPL et à un vaste écosystème sportif. Fubo propose plusieurs formules, dont le nouveau forfait « Fubo Sports » facturé 45,99 $ le premier mois, puis 55,99 $ par mois. Optimisé pour le sport, il regroupe plus de 28 chaînes, dont ESPN Unlimited, ESPN2, ESPNews, ESPNU, NFL Network, Tennis Channel ainsi que des antennes locales comme ABC, CBS et Fox. Les autres offres Fubo débutent à 84,99 $/mois et s’accompagnent d’un essai gratuit de 7 jours pour les nouveaux abonnés. Une option de choix pour les passionnés de catch et de sport en général.

🇦🇺 Comment regarder l’IPL 2026 en Australie

Tous les matchs de l’IPL 2026 seront diffusés sur les chaînes Fox Cricket. Pour ceux qui ne disposent pas de Fox et ne souhaitent pas s’abonner, Kayo Sports, plateforme spécialisée dans le streaming sportif, proposera également l’intégralité du tournoi. Deux formules d’abonnement sont disponibles. Voici les détails :

Kayo Standard

Cette formule d’entrée de gamme est conçue pour les téléspectateurs individuels.

Prix : 29,99 $ par mois

29,99 $ par mois Diffusions simultanées : 1 écran à la fois

1 écran à la fois Qualité vidéo : haute définition (jusqu’à 1080p)

haute définition (jusqu’à 1080p) Principales fonctionnalités : accès complet à plus de 50 sports, SplitView (suivez plusieurs matchs en simultané sur une même écran), sans engagement.

Kayo Premium

Destiné aux foyers et aux passionnés exigeants, il promet une expérience visuelle optimale.

Prix : 45,99 $ par mois

45,99 $ par mois Diffusions simultanées : jusqu’à 2 écrans en parallèle

jusqu’à 2 écrans en parallèle Qualité vidéo : 4K Ultra HD (sur certains contenus et appareils compatibles)

(sur certains contenus et appareils compatibles) Points forts : l’intégralité des avantages de l’offre Standard, renforcée par la 4K et un flux supplémentaire.

🌏 Couverture de l’IPL 2026 dans le monde entier.

Pays Réseau/Streaming 🇿🇦 Afrique du Sud SuperSport 🇦🇺 Australie : Foxtel, Kayo Sports, YuppTV 🇨🇦 Canada Willow TV, YuppTV, SlingTV 🌎 Caraïbes et Amérique latine Flow Sports, YuppTV 🇫🇷 France YuppTV 🇮🇳 Inde JioCinema et Disney+ Hotstar 🌍 Moyen-Orient Noon

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Si les matchs de l’IPL ne sont pas diffusés dans votre région ou si vous voyagez, utilisez un VPN pour suivre chaque action où que vous soyez. Ce service crée une connexion sécurisée qui contourne les restrictions géographiques et vous ouvre l’accès à vos plateformes de streaming préférées, depuis n’importe quel pays.

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