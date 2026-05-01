Comment suivre le match d'aujourd'hui entre les Chennai Super Kings et les Mumbai Indians : diffusion en direct, chaîne de télévision et heure de début

Voici où trouver les diffusions en direct en anglais du match opposant les Chennai Super Kings aux Mumbai Indians. GOAL vous donne toutes les informations nécessaires pour suivre la rencontre d'aujourd'hui.

Présentation du match

Getty Images

La deuxième confrontation de la saison 2026 entre les Chennai Super Kings et les Mumbai Indians, prévue le 2 mai, transpose cette rivalité sur les terrains favorisant les lancers à effet de Chepauk. Alors que la course aux play-offs s'intensifie à l'approche de la 44e rencontre, ce « El Clásico » est un match à ne manquer sous aucun prétexte pour les deux équipes. Si Mumbai a toujours su donner du fil à retordre à Chennai, la nature lente du terrain du stade M. A. Chidambaram confère un net avantage à la stratégie de l'équipe locale.

Les CSK comptent exploiter les failles du milieu de terrain adverse grâce à leurs « jumeaux du spin », Noor Ahmad et Ravindra Jadeja. Pour les Super Kings, tout repose sur la capacité de Shivam Dube à contenir les relayeurs de spin de Mumbai, afin de renverser la vapeur avant l’entrée en jeu de Jasprit Bumrah pour son dernier passage. Si les premiers batteurs de Chennai parviennent à survivre aux premières attaques, leur connaissance intime des lieux pourrait bien les rendre inamovibles.

Menés par Hardik Pandya, les Mumbai Indians devront ralentir leur jeu pour s’adapter à une surface qui récompense la patience. Leur espoir repose sur Suryakumar Yadav, chargé de percer les intervalles, et sur Anshul Kamboj, qui doit maintenir sa prise de guichets. Ce sera un duel entre discipline et puissance ; si Mumbai n’arrive pas à percer tôt, le public de Chepauk et la solidité défensive de Chennai face aux spinners devraient propulser l’Armée Jaune vers une victoire cruciale.

Heure de début du match Chennai Super Kings vs Mumbai Indians

🏟️ Lieu : Stade M.A. Chidambaram, Chennai ⏰ Heure de début : 19h30 IST

La rencontre se tiendra le 2 mai 2026, avec un coup d’envoi programmé à 19 h 30 IST.

🇬🇧 Comment regarder l’IPL 2026 au Royaume-Uni

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🇺🇸 Comment regarder l’IPL 2026 aux États-Unis et au Canada

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🇦🇺 Comment regarder l’IPL 2026 en Australie

Tous les matchs de l’IPL 2026 seront diffusés sur les chaînes Fox Cricket. Pour ceux qui ne disposent pas de Fox et ne souhaitent pas s’abonner, Kayo Sports, plateforme spécialisée dans le streaming sportif, proposera également l’intégralité du tournoi. Deux formules d’abonnement sont disponibles. Voici les détails :

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Offre d’entrée de gamme destinée aux particuliers.

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29,99 $ par mois Diffusions simultanées : 1 écran à la fois

1 écran à la fois Qualité vidéo : haute définition (jusqu’à 1080p)

haute définition (jusqu’à 1080p) Principales fonctionnalités : accès complet à plus de 50 sports, SplitView (suivez plusieurs matchs en simultané sur une même écran), sans engagement.

Kayo Premium

Destinée aux foyers et aux passionnés exigeants, elle promet une expérience visuelle de premier ordre.

Prix : 45,99 $ par mois

45,99 $ par mois Diffusions simultanées : jusqu’à 2 écrans en parallèle

jusqu’à 2 écrans en parallèle Qualité vidéo : 4K Ultra HD (sur certains contenus et appareils compatibles)

(sur certains contenus et appareils compatibles) Points forts : l’intégralité des avantages de l’offre Standard, renforcée par la 4K et un flux supplémentaire.

🌏 Couverture de l’IPL 2026 dans le monde entier.

Pays Réseau/Streaming 🇿🇦 Afrique du Sud SuperSport 🇦🇺 Australie : Foxtel, Kayo Sports, YuppTV 🇨🇦 Canada Willow TV, YuppTV, SlingTV 🌎 Caraïbes et Amérique latine Flow Sports, YuppTV 🇫🇷 France YuppTV 🇮🇳 Inde JioCinema et Disney+ Hotstar 🌍 Moyen-Orient Noon

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