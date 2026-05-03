Liga Portugal - Liga Portugal Estadio Municipal de Braga

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Braga accueille Estoril à l’Estadio Municipal de Braga pour un match de Liga Portugal bien plus crucial pour l’équipe locale. Quatrième au classement, Braga vise une qualification européenne, tandis qu’Estoril, en milieu de tableau, n’a guère plus que sa fierté à défendre.

Les performances récentes de Braga ont été inégales : la défaite du week-end dernier face à Santa Clara a constitué un revers, même si son parcours en Ligue Europa — ponctué par une victoire 4-2 sur la pelouse du Real Betis — apporte une certaine compensation.

Jongler entre plusieurs compétitions a usé l’effectif, et cette fatigue se ressent désormais en championnat. Avec un calendrier chargé, l’entraîneur Rui Jorge doit donc gérer ses rotations avec sagesse pour terminer la saison en force.

De leur côté, les Estorilais traversent une crise profonde : cinq défaites consécutives, des buts encaissés à chaque sortie et plus la moindre victoire depuis avant la trêve internationale. Cette série noire a anéanti l’élan acquis plus tôt dans la saison.

Ils doivent désormais se rendre à Braga, l'un des derniers défis les plus redoutables de la saison, où les locaux, malgré leur irrégularité, restent dangereux à l'Estadio Municipal.

Voici tout ce que vous devez savoir pour regarder Braga vs Estoril en direct, y compris les chaînes de télévision, les options de streaming et l’heure du coup d’envoi.

Comment regarder Braga vs Estoril avec un VPN

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Actualités des équipes et compositions

Braga doit faire face à plusieurs absences avant cette rencontre. D. Rodrigues, S. Niakate, B. Arrey-Mbi et F. Grillitsch sont blessés, tandis que P. Victor et J. Moutinho sont suspendus. La composition probable n’a pas encore été officialisée ; de nouveaux éléments seront communiqués à l’approche du coup d’envoi.

Même situation chez Estoril : O. Israelov, L. Bimai et K. Boma sont à l’infirmerie, et I. Cathro est suspendu. Le onze de départ n’est donc pas encore officialisé, et des mises à jour seront diffusées juste avant le coup d’envoi.

Composition probable

Braga a récolté trois victoires, un nul et une défaite lors de ses cinq dernières sorties toutes compétitions confondues. Plus récemment, il s’est incliné 2-1 à domicile face à Santa Clara en Liga Portugal, même si ce résultat faisait suite à deux victoires consécutives, dont un succès 1-0 à Casa Pia. Sur ces cinq rencontres, il a inscrit dix buts et en a encaissé huit, soulignant ainsi des qualités offensives mais aussi des faiblesses défensives. Sa victoire 4-2 en Ligue Europa sur le terrain du Real Betis constitue le fait marquant de cette période.

À l’inverse, Estoril a perdu chacun de ses cinq derniers matchs de Liga Portugal. La dernière défaite, 0-1 à domicile contre Famalicao, a confirmé une dynamique préoccupante : l’équipe a encaissé au moins un but à chaque sortie. Les revers 1-3 à Porto et 3-2 à Arouca illustrent leur difficulté à conserver l’avantage, même lorsqu’ils trouvent le chemin des filets. Au total, ils ont concédé onze buts lors de ces cinq rencontres.





Face à face





La dernière rencontre, remportée 1-0 par Estoril à domicile en décembre 2025, offre aux visiteurs un mince espoir malgré leurs difficultés actuelles. Sur les cinq dernières confrontations toutes compétitions confondues, le bilan est équilibré : deux victoires pour Braga, deux pour Estoril et un match nul. Les affrontements réguliers en Liga Portugal se sont généralement révélés serrés, aucune des deux formations ne prenant clairement l’ascendant.

Classement

En Liga Portugal, Braga occupe actuellement la quatrième place, tandis qu’Estoril pointe à la dixième position.

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