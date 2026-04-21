Comment suivre la Tunisie lors de la Coupe du monde 2026 : où obtenir des billets, réserver vos vols et planifier votre séjour

Les Aigles de Carthage sont prêts à reprendre leur envol sur la scène internationale lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026.

Après leur performance remarquable au Qatar, ponctuée par une victoire historique sur la France, les Aigles de Carthage ont confirmé leur statut d’adversaire redoutable pour les grandes nations du ballon rond.

GOAL vous propose le guide ultime pour obtenir vos billets de match, réserver les meilleurs vols au départ de Tunis ou de Monastir, et trouver l’hébergement idéal pour suivre le parcours des Aigles de Carthage au Mexique et aux États-Unis.

Quel est le calendrier des matchs de groupe de la Tunisie pour la Coupe du monde 2026 ?

Date Calendrier Lieu Billets Lundi 15 juin Suède vs Tunisie Estadio Monterrey (Guadalupe, Mexique) Billets Dimanche 21 juin Tunisie - Japon Estadio Monterrey (Guadalupe, Mexique) Billets Vendredi 26 juin Tunisie vs Pays-Bas Arrowhead Stadium (Kansas City, MO) Billets

Comment se procurer des places pour les matchs de la Tunisie à la Coupe du monde 2026 ?

À ce jour, les principales loteries officielles de billets pour la Coupe du monde (notamment la prévente Visa, le tirage au sort anticipé et le tirage au sort aléatoire post-tirage) sont officiellement terminées.

Avec plus de 500 millions de requêtes traitées durant ces phases, la disponibilité primaire est désormais au plus bas.

Voici ce qu’il faut retenir :

La phase de vente de dernière minute est en cours depuis le 1^(er) avril. Contrairement aux étapes précédentes, il n’y a pas de tirage au sort : les billets sont attribués selon la règle du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la toute dernière opportunité d’acquérir des places officielles directement auprès de la FIFA, et cette phase se poursuivra jusqu’à la fin de la Coupe du monde.

est en cours depuis le 1^(er) avril. Contrairement aux étapes précédentes, il n’y a pas de tirage au sort : les billets sont attribués selon la règle du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la toute dernière opportunité d’acquérir des places officielles directement auprès de la FIFA, et cette phase se poursuivra jusqu’à la fin de la Coupe du monde. La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte ; il s’agit du seul site agréé où les supporters peuvent acheter ou vendre des billets vérifiés à des prix encadrés, à l’approche du tournoi.

est également ouverte ; il s’agit du seul site agréé où les supporters peuvent acheter ou vendre des billets vérifiés à des prix encadrés, à l’approche du tournoi. Les supporters peuvent aussi consulter des plateformes derevente comme StubHub pour dénicher des places de dernière minute, tout en veillant à lire attentivement les conditions générales de vente de chaque site.

Comment acheter des billets d’avion pour soutenir la Tunisie à la Coupe du monde 2026 ?

Pour se rendre en Tunisie, il faut d’abord prévoir un trajet entre le Mexique et les États-Unis. La plupart des supporters tunisiens s’envoleront de l’aéroport international de Tunis-Carthage (TUN) et feront très probablement escale dans un hub européen majeur – Paris, Madrid ou Francfort – pour gagner l’Amérique du Nord.

Monterrey (matchs 1 et 2) : pour les deux premières rencontres, les fans devront atterrir à l’aéroport international de Monterrey (MTY), un carrefour majeur du nord du Mexique, bien desservi par les hubs texans de Houston et Dallas pour les voyageurs en provenance des États-Unis.

pour les deux premières rencontres, les fans devront atterrir à l’aéroport international de Monterrey (MTY), un carrefour majeur du nord du Mexique, bien desservi par les hubs texans de Houston et Dallas pour les voyageurs en provenance des États-Unis. Kansas City (match 3) : l’aéroport international de Kansas City (MCI) accueille le dernier match de groupe. De nombreux vols intérieurs relient les principaux hubs américains, ce qui simplifie l’accès après l’étape mexicaine.

Nous vous conseillons d’utiliser Skyscanner pour surveiller les baisses de tarif. Les compagnies aériennes comme Air France, Lufthansa et United sont des options populaires pour ce voyage en plusieurs étapes entre la Tunisie et l’Amérique du Nord.

Combien coûtent les vols pour la Coupe du monde 2026 ?

Les tarifs de voyage durant l’été 2026 s’annoncent élevés : comptez environ 1 100 à 1 800 dollars pour un Tunis-Mexique ou Tunis-États-Unis pendant le tournoi. Réservez dès que possible pour obtenir les meilleures offres.

Date En partance de Départ de Coût estimé (USD) 13 juin Tunis (TUN) Monterrey (MTY) 1 200 $ 23 juin Monterrey (MTY) Kansas City (MCI) 250 29 juin Kansas City (MCI) Tunis (TUN) 1 350

Où loger pour soutenir les Aigles de Carthage durant la Coupe du monde 2026 ?

Les rencontres se déroulant dans deux zones géographiques très distinctes, il est conseillé aux supporters d’opter pour un hébergement flexible.

Monterrey (Matchs 1 et 2)

L’Estadio Monterrey se trouve à Guadalupe. Le quartier de San Pedro Garza García propose des établissements haut de gamme dans un environnement sûr, tandis que Monterrey Centro offre une ambiance plus animée, avec un accès simplifié aux transports en commun et aux attractions touristiques.

Kansas City (match 3)

L’Arrowhead Stadium se trouve un peu à l’écart du centre. Pour être proche du FIFA Fan Festival, privilégiez le quartier Power & Light de Downtown Kansas City ; pour un cadre plus pittoresque et d’excellentes tables, optez pour les environs du Country Club Plaza.

Logistique locale : se déplacer en Amérique du Nord

Pour profiter pleinement des jours de match au Mexique et aux États-Unis, une bonne connaissance des lieux s’impose :

Covoiturage : Uber et Lyft sont incontournables aux États-Unis. À Monterrey, Uber est omniprésent et offre une alternative plus sûre que les taxis de rue pour les visiteurs étrangers.

Uber et sont incontournables aux États-Unis. À Monterrey, Uber est omniprésent et offre une alternative plus sûre que les taxis de rue pour les visiteurs étrangers. Côté transports en commun, Monterrey dispose d’un réseau de métro propre (Metrorrey) et pratique, bien que les accès au stade restent congestionnés. À Kansas City, les solutions de transport public étant limitées, le covoiturage demeure l’option la plus fiable.

Comment rester connecté pendant la Coupe du monde en Amérique du Nord ?

Pour rester connecté pendant la Coupe du Monde en Amérique du Nord, choisissez un forfait de données transfrontalières. L’accès à Internet est indispensable pour présenter votre billet numérique à l’entrée ou commander un covoiturage après le match. Pour éviter les frais d’itinérance exorbitants de votre opérateur habituel, optez pour une eSIM.

Avec eSIM.sm, vous obtenez 1 Go valable 7 jours dès 3 $. L’activation se fait en un clin d’œil via un code QR, vous êtes donc connecté dès votre arrivée à Monterrey ou à Kansas City. Besoin de plus de data pour suivre les Eagles tout au long du tournoi ? Rechargez en quelques clics.

Les joueurs tunisiens à suivre lors de la Coupe du monde :