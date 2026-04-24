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Neil Bennett

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Comment suivre la rencontre de National League entre Rochdale et York aujourd’hui : live stream, chaîne TV et horaire du coup d’envoi

Rochdale vs York
Rochdale
York
National League

Comment suivre la rencontre de National League entre Rochdale et York, avec l’heure du coup d’envoi et les dernières actualités des deux équipes.

Le coup d’envoi de la rencontre entre Rochdale et York sera donné le 25 avril 2026 à 12h30.

Comment regarder Rochdale - York avec un VPN

Si vous voyagez à l’étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos plateformes de streaming habituelles depuis une autre région du monde, vous pourriez tomber sur des blocages géographiques. C’est là qu’un réseau privé virtuel (VPN) s’avère indispensable.

Un VPN, comme ExpressVPN, crypte votre connexion et modifie virtuellement votre emplacement vers un pays où la rencontre est diffusée, vous permettant ainsi de contourner les blocages géographiques pour soutenir votre équipe en direct. Retrouvez un tutoriel détaillé plus bas ou consultez notre sélection des meilleurs VPN pour le streaming sportif.


Actualités des équipes et compositions

Bilan des confrontations directes

ROC
-Forme

Buts marqués (encaissés)
8/7
Match à plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

YOR
-Forme

Buts marqués (encaissés)
8/1
Match à plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
1/5


Bilan des confrontations directes

ROC

Derniers matches

YOR

0

1

Nul

4

Victoires

2

Buts marqués

11
Match à plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Classement

Guide étape par étape pour regarder Rochdale vs York aujourd’hui via un VPN

NordVPN streaming online from abroadNordVPN
  1. Téléchargement et installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre VPN fiable (consultez le guide de GOAL ici), puis téléchargez l’application sur votre appareil.
  2. Connectez-vous à un serveur : Ouvrez l’application et choisissez un emplacement où la rencontre est diffusée (par exemple, si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder un flux américain, sélectionnez un serveur situé aux États-Unis).
  3. Videz le cache : votre navigateur peut conserver votre ancienne localisation. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement prend effet.
  4. Lancez la diffusion : rendez-vous sur le site ou l’application de votre diffuseur et profitez du match.

Regarder sur grand écran

Regarder le match sur votre téléphone ou votre ordinateur portable, c’est bien, mais le football se savoure avant tout sur grand écran. Voici comment configurer le VPN sur votre téléviseur :

  • Smart TV et Fire Stick : la plupart des téléviseurs et appareils Android, comme l’Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV, proposent des applications VPN natives. Recherchez simplement votre fournisseur dans la boutique d’applications de votre téléviseur, connectez-vous et lancez la connexion comme sur votre téléphone.
  • Apple TV, Roku et consoles : ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN directement. La solution la plus simple consiste à utiliser un Smart DNS (généralement disponible dans les paramètres de votre compte VPN) ou à dupliquer/diffuser le flux depuis votre téléphone ou ordinateur portable connecté au VPN vers votre téléviseur.