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Le coup d’envoi de la rencontre entre Rochdale et York sera donné le 25 avril 2026 à 12h30.

Comment regarder Rochdale - York avec un VPN

Si vous voyagez à l’étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos plateformes de streaming habituelles depuis une autre région du monde, vous pourriez tomber sur des blocages géographiques. C’est là qu’un réseau privé virtuel (VPN) s’avère indispensable.

Un VPN, comme ExpressVPN, crypte votre connexion et modifie virtuellement votre emplacement vers un pays où la rencontre est diffusée, vous permettant ainsi de contourner les blocages géographiques pour soutenir votre équipe en direct. Retrouvez un tutoriel détaillé plus bas ou consultez notre sélection des meilleurs VPN pour le streaming sportif.





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Guide étape par étape pour regarder Rochdale vs York aujourd’hui via un VPN

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Téléchargement et installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre VPN fiable (consultez le guide de GOAL ici), puis téléchargez l’application sur votre appareil. Connectez-vous à un serveur : Ouvrez l’application et choisissez un emplacement où la rencontre est diffusée (par exemple, si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder un flux américain, sélectionnez un serveur situé aux États-Unis). Videz le cache : votre navigateur peut conserver votre ancienne localisation. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement prend effet. Lancez la diffusion : rendez-vous sur le site ou l’application de votre diffuseur et profitez du match.

Regarder sur grand écran

Regarder le match sur votre téléphone ou votre ordinateur portable, c’est bien, mais le football se savoure avant tout sur grand écran. Voici comment configurer le VPN sur votre téléviseur :