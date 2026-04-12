Comment suivre la rencontre d’aujourd’hui entre les Sunrisers Hyderabad et les Chennai Super Kings : diffusion en direct, chaîne de télévision et horaire du coup d’envoi

Voici où trouver les diffusions en direct en anglais du match Sunrisers Hyderabad contre Chennai Super Kings. GOAL vous donne toutes les informations nécessaires pour suivre la rencontre d'aujourd'hui.

Présentation du match

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Le derby du sud entre les Sunrisers Hyderabad (SRH) et les Chennai Super Kings (CSK) est programmé au Rajiv Gandhi International Cricket Stadium le 18 avril 2026. Historiquement dominée par les Men in Yellow, la rencontre s’annonce pourtant plus équilibrée que jamais, puisque l’édition 2026 de SRH paraît explosive et capable de rivaliser dans la « Cité des Perles ».

Portés par un Ishan Kishan déchaîné, les Orange Army peuvent compter sur une artillerie lourde : Travis Head et Abhishek Sharma en ouverture, puis la puissance de frappe de Heinrich Klaasen en milieu de lineup. Leur plan de jeu est clair : imposer leur loi au bâton. Leur attaque, renforcée par l’arrivée de Harshal Patel et la vitesse brute d’Eshan Malinga, promet de contenir les batteurs adverses en milieu et en fin de rencontre.

Les Chennai Super Kings, emmenés par Ruturaj Gaikwad, misent toujours sur leur supériorité tactique et une artillerie lourde. Le légendaire MS Dhoni assure toujours les finitions, tandis que Sanju Samson apporte du panache en haut de l’ordre de frappe ; le CSK demeure redoutable en phase de poursuite. Leur attaque au bowling a été renforcée par l’arrivée de Noor Ahmad et Khaleel Ahmed, offrant un mélange de variété gauchère et de spin de classe mondiale souvent décisif sur les terrains indiens.

Heure de début du match Sunrisers Hyderabad vs Chennai Super Kings

🏟️ Lieu : Stade international Rajiv Gandhi, Hyderabad ⏰ Horaires : 19h30 IST

Le match d’aujourd’hui entre les Sunrisers Hyderabad et les Chennai Super Kings débutera le 18 avril 2026 à 19 h 30 (heure indienne).

🇬🇧 Comment regarder l’IPL 2026 au Royaume-Uni

Si vous êtes déjà abonné Sky, ajoutez simplement le bouquet Sky Sports en ligne ou via l’application My Sky. L’option est proposée à partir de 22 £ par mois avec Sky Stream, et Sky Sports+ est inclus sans surcoût, ouvrant l’accès à de nombreux autres événements sportifs en direct. L’application Sky Sports permet en outre de télécharger et de suivre les rencontres où que vous soyez, sur iPhone, iPad ou Android.

Les non-abonnés peuvent suivre la rencontre en streaming via NOW TV. Plusieurs formules sont proposées, dont le PassSport Journalier, qui ouvre l’accès aux 12 chaînes Sky Sports pendant 24 heures pour 14,99 £. L’abonnement « Fully Flexible » de NOW Sports propose un accès illimité aux chaînes Sky Sports pendant 30 jours, pour 34,99 £ par mois, avec renouvellement automatique sauf résiliation avant la fin de la période mensuelle.

Enfin, la formule« 12-Month Saver » offre une réduction de 20 %, soit 27,99 £ par mois, mais elle implique un engagement d’un an ; passé ce délai, l’abonnement se renouvelle automatiquement à 34,99 £ par mois si vous ne le résiliez pas.

🇺🇸 Comment regarder l’IPL 2026 aux États-Unis et au Canada

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🇦🇺 Comment regarder l’IPL 2026 en Australie

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29,99 $ par mois Diffusions simultanées : 1 écran à la fois

1 écran à la fois Qualité vidéo : haute définition (jusqu’à 1080p)

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45,99 $ par mois Diffusions simultanées : jusqu’à 2 écrans en parallèle

jusqu’à 2 écrans en parallèle Qualité vidéo : 4K Ultra HD (sur certains contenus et appareils compatibles)

(sur certains contenus et appareils compatibles) Principales fonctionnalités : l’intégralité des avantages de l’offre Standard, renforcée par la 4K et un flux supplémentaire pour couvrir chaque action sous tous les angles.

🌏 Couverture mondiale de l’IPL 2026

Disponible dans de nombreux pays Réseau/Streaming 🇿🇦 Afrique du Sud SuperSport 🇦🇺 Australie Foxtel, Kayo Sports, YuppTV 🇨🇦 Canada Willow TV, YuppTV, SlingTV 🌎 Caraïbes et Amérique latine Flow Sports, YuppTV 🇫🇷 France YuppTV 🇮🇳 Inde JioCinema et Disney+ Hotstar 🌍 Moyen-Orient Noon

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