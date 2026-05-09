Comment suivre la rencontre d’aujourd’hui entre les Royal Challengers Bengaluru et les Mumbai Indians : diffusion en direct, chaîne de télévision et horaire du coup d’envoi

Voici où trouver les diffusions en direct en anglais du match opposant les Royal Challengers Bengaluru aux Mumbai Indians. GOAL vous dit tout ce qu'il faut savoir pour suivre la rencontre d'aujourd'hui.

Présentation du match

Les Royal Challengers Bengaluru (RCB) et les Mumbai Indians (MI) s’affronteront le 10 mai sur la pelouse neutre de Raipur, les deux formations ayant absolument besoin de points pour les play-offs. Le RCB aborde la rencontre avec un léger avantage psychologique, ayant dominé la première manche de 18 runs sur un total de 240. Si Virat Kohli et Phil Salt avaient alors posé les bases de la victoire, les larges limites du terrain de Raipur devraient cette fois privilégier les courses tactiques et les lancers disciplinés.

Pour Mumbai, la mission est simple : contenir l’agressivité de Rajat Patidar en milieu d’inning et compter sur Jasprit Bumrah pour exploiter les grandes dimensions du terrain et provoquer des erreurs. Les batteurs puissants de MI, emmenés par Suryakumar Yadav, devront faire preuve de plus de calcul qu’au match précédent afin de ne pas tomber dans le piège des variations de RCB. Sur un terrain offrant un meilleur équilibre entre la batte et la balle, la rencontre se jouera probablement sur la capacité de l’une ou l’autre équipe à mieux défendre les longues limites sous la chaleur estivale.

Royal Challengers Bengaluru vs Mumbai Indians : horaire du match

🏟️ Lieu : Stade international Shaheed Veer Narayan Singh, Raipur ⏰ Heure de début : 19h30 IST

La rencontre se tiendra le 10 mai 2026, avec un coup d’envoi programmé à 19 h 30 IST.

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🇺🇸 Comment regarder l’IPL 2026 aux États-Unis et au Canada

Willow TV est la chaîne de référence pour le cricket et détient les droits exclusifs de diffusion de l’IPL aux États-Unis. Elle propose les matchs en direct et en replay, permettant aux fans de suivre l’action en temps réel. La plateforme enrichit l’expérience avec des analyses approfondies, des commentaires d’experts et les temps forts de chaque rencontre.

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🇦🇺 Comment regarder l’IPL 2026 en Australie

Tous les matchs de l’IPL 2026 seront diffusés sur les chaînes Fox Cricket. Pour ceux qui ne disposent pas de Fox et ne souhaitent pas s’abonner, Kayo Sports, plateforme spécialisée dans le streaming sportif, proposera également l’intégralité du tournoi. Deux formules d’abonnement sont disponibles. Voici les détails :

Kayo Standard

Cette formule d’entrée de gamme s’adresse aux téléspectateurs individuels.

Prix : 29,99 $ par mois

29,99 $ par mois Diffusions simultanées : 1 écran à la fois

1 écran à la fois Qualité vidéo : haute définition (jusqu’à 1080p)

haute définition (jusqu’à 1080p) Principales fonctionnalités : accès complet à plus de 50 sports, SplitView (suivez plusieurs matchs en simultané sur une même écran), sans engagement.

Kayo Premium

Destiné aux foyers et aux passionnés exigeants, il promet une expérience visuelle de premier ordre.

Prix : 45,99 $ par mois

45,99 $ par mois Diffusions simultanées : jusqu’à 2 écrans en parallèle

jusqu’à 2 écrans en parallèle Qualité vidéo : 4K Ultra HD (sur certains contenus et appareils compatibles)

(sur certains contenus et appareils compatibles) Points forts : l’intégralité des avantages de l’offre Standard, renforcée par la 4K et un flux supplémentaire.

🌏 Couverture de l’IPL 2026 dans le monde entier.

Pays Réseau/Streaming 🇿🇦 Afrique du Sud SuperSport 🇦🇺 Australie : Foxtel, Kayo Sports, YuppTV 🇨🇦 Canada Willow TV, YuppTV, SlingTV 🌎 Caraïbes et Amérique latine Flow Sports, YuppTV 🇫🇷 France YuppTV 🇮🇳 Inde JioCinema et Disney+ Hotstar 🌍 Moyen-Orient Noon

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