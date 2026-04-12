Comment suivre la rencontre d’aujourd’hui entre les Punjab Kings et les Rajasthan Royals : diffusion en direct, chaîne de télévision et horaire du coup d’envoi

Voici où trouver les diffusions en direct en anglais du match Punjab Kings contre Rajasthan Royals. GOAL vous donne toutes les informations nécessaires pour suivre la rencontre d'aujourd'hui.

Présentation du match

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Cette saison a mis en lumière un changement de cap pour les deux formations. Chez les Punjab Kings, Shreyas Iyer cherche à stabiliser un milieu de tableau souvent irrégulier. En face, les Rajasthan Royals ont nommé Riyan Parag comme capitaine, un choix judicieux : les Royals figurent parmi les équipes les plus équilibrées du tournoi.

Au final, la rencontre s’annonce comme un duel entre les puissants batteurs du Punjab et l’attaque disciplinée du Rajasthan. Si les Kings peuvent compter sur le soutien de leur public, la profondeur de l’effectif et la forme actuelle des Royals leur confèrent un léger avantage. Si les lanceurs rapides du Rajasthan parviennent à exploiter le rebond en début de match, ils sont bien placés pour repartir avec deux points cruciaux.

Heure de début du match Punjab Kings vs Rajasthan Royals

🏟️ Lieu : Stade international de cricket, New Chandigarh ⏰ Heure de début : 19h30 IST

La rencontre se tiendra le 28 avril 2026, avec un coup d’envoi fixé à 19 h 30 IST.

🇬🇧 Comment regarder l'IPL 2026 au Royaume-Uni

Si vous êtes déjà abonné à Sky, vous pouvez ajouter Sky Sports en ligne ou via l’application My Sky à tout moment. Le forfait débute à 22 £ par mois avec Sky Stream. Sky Sports+ est inclus sans frais supplémentaires, donnant accès à de nombreux autres événements sportifs en direct. L’application Sky Sports permet aux abonnés de télécharger et de suivre les compétitions où qu’ils soient, sur iPhone, iPad et Android.

Les non-abonnés de Sky peuvent aussi regarder les rencontres en streaming via NOW TV. Deux options principales sont proposées aux fans de foot : le PassSport Jour offre 24 heures d’accès aux 12 chaînes Sky Sports pour 14,99 £. L’abonnement « Fully Flexible » donne, lui, un accès illimité pendant 30 jours pour 34,99 £, avec renouvellement automatique mensuel, à moins de résilier avant la fin de la période.

Enfin, la formule« 12-Month Saver » offre une réduction de 20 %, soit 27,99 £ par mois, mais elle implique un engagement d’un an ; passé ce délai, l’abonnement se renouvelle automatiquement à 34,99 £ par mois, sauf résiliation.

🇺🇸 Comment regarder l’IPL 2026 aux États-Unis et au Canada

Willow TV, chaîne dédiée au cricket et diffuseur exclusif de l’IPL aux États-Unis, propose les matchs en direct et en replay, ainsi que des analyses approfondies, des commentaires d’experts et les moments forts de chaque rencontre.

FuboTV est un service de streaming premium qui intègre Willow TV, ouvrant ainsi l’accès à l’IPL et à un vaste écosystème sportif. Fubo propose plusieurs formules d’abonnement, dont le nouveau forfait « Fubo Sports » facturé 45,99 $ le premier mois, puis 55,99 $ par mois. Optimisé pour le sport, il regroupe plus de 28 chaînes, dont ESPN Unlimited, ESPN2, ESPNews, ESPNU, NFL Network, Tennis Channel ainsi que des antennes locales comme ABC, CBS et Fox. Les autres formules Fubo débutent à 84,99$ par mois, avec un essai gratuit de sept jours pour les nouveaux abonnés. Une évidence pour les fans de catch et de sport en général.

🇦🇺 Comment regarder l’IPL 2026 en Australie

Tous les matchs de l’IPL 2026 seront diffusés sur les chaînes Fox Cricket à la télévision. Pour ceux qui ne disposent pas de Fox et ne souhaitent pas s’abonner, le spécialiste du streaming sportif Kayo Sports proposera également l’intégralité du tournoi. Deux formules d’abonnement sont disponibles :

Kayo Standard

Cette offre d’entrée de gamme est pensée pour les téléspectateurs individuels.

Prix : 29,99 $ par mois

29,99 $ par mois Diffusions simultanées : 1 écran à la fois

1 écran à la fois Qualité vidéo : haute définition (jusqu’à 1080p)

haute définition (jusqu’à 1080p) Principales fonctionnalités : accès intégral à plus de 50 sports, SplitView (suivez plusieurs matchs en simultané sur une même écran), sans engagement de durée.

Kayo Premium

Destinée aux foyers et aux passionnés exigeants, elle promet une expérience visuelle de premier ordre.

Prix : 45,99 $ par mois

45,99 $ par mois Diffusions simultanées : jusqu’à 2 écrans en parallèle

jusqu’à 2 écrans en parallèle Qualité vidéo : 4K Ultra HD (sur certains contenus et appareils compatibles)

(sur certains contenus et appareils compatibles) Points forts : l’intégralité des avantages de l’offre Standard, renforcée par la 4K et un flux supplémentaire.

🌏 Couverture de l’IPL 2026 dans le monde entier.

Pays Réseau/Streaming 🇿🇦 Afrique du Sud SuperSport 🇦🇺 Australie : Foxtel, Kayo Sports, YuppTV 🇨🇦 Canada Willow TV, YuppTV, SlingTV 🌎 Caraïbes et Amérique latine Flow Sports, YuppTV 🇫🇷 France YuppTV 🇮🇳 Inde JioCinema et Disney+ Hotstar 🌍 Moyen-Orient Noon

🛜 Regardez l’IPL 2026 où que vous soyez grâce à un VPN

Si les matchs de l’IPL ne sont pas diffusés dans votre région ou si vous voyagez, utilisez un VPN pour suivre l’action où que vous soyez. Ce service crée une connexion sécurisée qui contourne les restrictions géographiques et vous ouvre l’accès à vos plateformes de streaming préférées, depuis n’importe quel pays.

Nous vous recommandons vivement NordVPN, mais vous pouvez aussi consulter notre guide détaillé sur les VPN pour découvrir d’autres options.