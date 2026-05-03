Comment suivre la rencontre d’aujourd’hui entre Al Qadsiah et Al Nassr FC, en Saudi Pro League : streaming, chaîne TV et horaire du coup d’envoi

Saudi Pro League - Saudi Pro League Prince Saud bin Jalawi Stadium

Ci-dessous, découvrez la liste des chaînes de télévision et des plateformes de streaming proposant la rencontre Al Qadsiah - Al Nassr.

Pays / Région Diffuseur(s) États-Unis Fox Soccer Plus, fuboTV, FOX One Australie 10 Inde FanCode France DAZN France Allemagne DAZN Allemagne, Sportdigital FUSSBALL Moyen-Orient Thmanyah Afrique australe / Afrique subsaharienne ESPN Afrique

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Al Qadsiah accueille Al Nassr au stade Prince Saud bin Jalawi de Khobar pour un match de Ligue professionnelle saoudienne qui pourrait avoir de sérieuses implications sur le titre. En tête du classement, Al Nassr aborde la rencontre avec une dynamique impressionnante et met une pression considérable sur ses hôtes.

Al Nassr est en pleine forme : le club de Riyad a enchaîné 20 victoires consécutives toutes compétitions confondues, et Cristiano Ronaldo a encore frappé lors de leur dernière sortie, une victoire 2-0 contre Al Ahli le 29 avril qui les a propulsés aux portes de leur premier titre en Saudi Pro League.

Pour Al Qadsiah, quatrième au classement, c’est l’occasion de jouer les trouble-fête. Les joueurs abordent ce match après une solide victoire 4-0 contre Al Riyadh, même si leurs performances lors des cinq dernières sorties ont été irrégulières.

La quête de Ronaldo, qui vise à remporter son premier titre de champion d’Arabie saoudite, ajoute une dimension supplémentaire à l’affrontement. Enfin, les rumeurs persistantes sur un éventuel transfert de Mohamed Salah vers Al Nassr pourraient encore accroître la visibilité du club à l’aube de la saison prochaine.

Al Qadsiah devra être au meilleur de sa forme. Son terrain offre une véritable occasion de perturber le rythme d'Al Nassr, mais les visiteurs ne semblent pas prêts de ralentir.

Pour connaître les différentes façons de suivre en direct Al Qadsiah - Al Nassr, qu’il s’agisse des chaînes TV ou des plateformes de streaming, poursuivez votre lecture.

Comment regarder Al Qadsiah - Al Nassr FC avec un VPN

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Actualités des équipes et compositions

Al Qadsiah n’a pour l’instant communiqué aucune information concernant d’éventuelles blessures ou suspensions. Aucune composition probable n’a été dévoilée ; des mises à jour seront ajoutées à mesure que nous approcherons du coup d’envoi, dès que des éléments fiables seront disponibles.

Même situation du côté d’Al Nassr : pas de communication officielle concernant les blessures, les suspensions ou la composition probable. De nouvelles informations seront publiées dès que le club les dévoilera.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Forme

Al Qadsiah a remporté deux victoires, concédé deux nuls et subi une défaite lors de ses cinq dernières sorties en Saudi Pro League. Son dernier résultat est une large victoire 4-0 contre Al Riyadh le 29 avril. Le club s’est aussi imposé 3-2 face à Al Ahli, mais une défaite 3-2 contre Al-Ettifaq et deux matchs nuls consécutifs contre Damac FC et Al Shabab illustrent un manque de régularité. Au total, les Jaune et Noir ont inscrit 12 buts et en ont concédé 10.

Al Nassr a remporté ses cinq dernières rencontres, aussi bien en Ligue professionnelle saoudienne qu’en Ligue des champions de l’AFC. Sa dernière sortie s’est soldée par une victoire 2-0 contre Al Ahli le 29 avril. Auparavant, le club avait dominé Al Ahli 5-1 en compétition continentale et battu Al Wasl 4-0. Al Nassr a inscrit 13 buts et n’en a concédé que trois lors de ces cinq matchs, réalisant par ailleurs deux clean sheets.





Face-à-face





La dernière rencontre entre les deux formations remonte au 8 janvier 2026, jour où Al Qadsiah s’est imposé 2-1 sur la pelouse d’Al Nassr en Saudi Pro League. Auparavant, le club de Al Qadsiah avait gagné 2-1 à domicile le 18 avril 2025, puis 1-2 sur le terrain d’Al Nassr en novembre 2024. Sur les cinq dernières confrontations, Al Qadsiah mène donc trois victoires à une, la seule réponse d’Al Nassr datant de novembre 2020. Al Qadsiah se pose ainsi en adversaire coriace pour le club de Riyad.

Classement

Au classement de la Saudi Pro League, Al Nassr occupe la première place tandis qu'Al Qadsiah est quatrième.

Guide étape par étape pour regarder Al Qadsiah - Al Nassr FC aujourd’hui via un VPN :

NordVPN

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Comment regarder sur grand écran

Regarder le match sur votre téléphone ou votre ordinateur portable, c’est bien, mais le football se savoure avant tout sur grand écran. Voici comment configurer le VPN sur votre téléviseur :