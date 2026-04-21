Les Pharaons d’Égypte sont prêts à conquérir une nouvelle fois la scène internationale. Après une phase de reconstruction et des performances dominantes lors des qualifications continentales, l’équipe nationale égyptienne s’apprête à faire valoir son riche héritage footballistique lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026.
Portés par l’un des publics les plus fervents de la planète, les Pharaons devraient offrir un spectacle rouge, blanc et noir de Los Angeles au Caire, où des milliers de supporters se rassembleront pour admirer les rois du continent.
GOAL vous propose un guide complet pour obtenir vos billets de match, réserver les meilleurs vols au départ du Caire ou d’Alexandrie et trouver l’hébergement idéal pour suivre le parcours de l’Égypte aux États-Unis et au Mexique.
Quel est le calendrier des matchs de groupe de l'Égypte pour la Coupe du monde 2026 ?
|Date
|Match (heure locale)
|Lieu
|Billets
|Mardi 16 juin
|Égypte - Corée du Sud (16 h)
|Estadio Azteca (Mexique, MX)
|Billets
|Lundi 22 juin
|Égypte - Danemark (19 h)
|SoFi Stadium (Los Angeles, CA)
|Billets
|Samedi 27 juin
|États-Unis - Égypte (20h00)
|MetLife Stadium (East Rutherford, NJ)
|Billets
Comment se procurer des places pour les matchs de l’Égypte à la Coupe du monde 2026 ?
À ce jour, les principales loteries officielles de billets pour la Coupe du monde (notamment la prévente Visa, le tirage au sort anticipé et le tirage au sort aléatoire post-tirage) sont officiellement terminées.
Avec plus de 500 millions de demandes déjà traitées, le nombre de places encore disponibles est désormais historiquement bas.
Voici ce que vous devez savoir en bref :
- La phase de vente de dernière minute est ouverte depuis le 1er avril. Contrairement aux étapes précédentes, il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont attribués selon la règle du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la toute dernière opportunité d’acquérir des places officielles directement auprès de la FIFA, et cette phase se poursuivra jusqu’à la fin de la Coupe du monde.
- La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte ; il s’agit du seul canal agréé permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à des prix encadrés à l’approche du tournoi.
- Les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes de revente comme StubHub pour dénicher des places de dernière minute, tout en veillant à consulter les conditions de vente de ces sites.
Comment acheter des billets d’avion pour soutenir l’Égypte à la Coupe du monde 2026 ?
Pour les supporters partant d’Égypte, l’aéroport international du Caire (CAI) est le principal hub. La plupart des vols vers le Mexique ou les États-Unis comportent une escale en Europe, généralement à Londres, Istanbul ou Francfort.
- Pour le match au Mexique (match 1), atterrissez à l’aéroport international de Mexico (MEX), bien connecté aux principales villes américaines pour faciliter la correspondance vers votre destination finale.
- Los Angeles (match 2) : passez par l’aéroport international de Los Angeles (LAX), un hub géant proposant de multiples vols internationaux et nationaux.
- New York/New Jersey (Match 3) : l’aéroport international Newark Liberty (EWR) est le plus proche du MetLife Stadium, mais JFK et LaGuardia restent également des options pertinentes dans la région métropolitaine.
Combien coûtent les vols pour la Coupe du monde 2026 ?
L’été étant la haute saison touristique, et la Coupe du monde faisant grimper les tarifs, les vols aller-retour entre Le Caire et les villes hôtes oscillent actuellement entre 1 300 et 2 000 dollars américains en moyenne. Les liaisons intérieures en Amérique du Nord restent plus abordables, mais il est conseillé de les réserver dès que possible pour éviter les pics de prix les jours de match.
|Date
|Ville de départ
|Départ
|Coût estimé (USD)
|12 juin
|Le Caire (CAI)
|Mexico (MEX)
|1 450 $
|19 juin
|Mexique (MEX)
|Los Angeles (LAX)
|310
|24 juin
|Los Angeles (LAX)
|Newark (EWR)
|280
Où loger pour soutenir l’Égypte lors de la Coupe du monde 2026 ?
Mexique (Match 1)
Pour le match 1, à Mexico, privilégiez les quartiers de Paseo de la Reforma ou de Polanco : secteurs sûrs et huppés, dotés d’excellents restaurants et d’un accès direct au métro vers l’Estadio Azteca. Idéal pour savourer l’ambiance d’avant-match.
Los Angeles (Match 2)
Pour les rencontres au SoFi Stadium, privilégiez Santa Monica si vous visez la plage, ou le centre-ville de Los Angeles (DTLA) pour des transports en commun efficaces. Inglewood, enfin, regorge d’hôtels à deux pas de l’arène, idéale pour contourner les légendaires embouteillages angelinos le jour de match.
East Rutherford / New York (Match 3)
Bien que le MetLife Stadium se trouve dans le New Jersey, de nombreux supporters choisissent de séjourner à Manhattan pour profiter du tourisme. Cependant, dormir à Jersey City ou à Hoboken permet de bénéficier d’un rythme plus tranquille et d’un trajet plus court vers le stade via le train PATH ou les navettes spéciales mises en place les jours de match.
Logistique locale : se déplacer en Amérique du Nord
Se déplacer dans ces métropoles exige un minimum de planification :
- Covoiturage : Uber domine le marché au Mexique et aux États-Unis. À Los Angeles, Lyft est aussi un acteur majeur et propose souvent des tarifs compétitifs.
- Transports en commun : le métro de Mexico est très bon marché et efficace. À New York, le métro est votre meilleur allié. À Los Angeles, en revanche, privilégiez le covoiturage.
Comment rester connecté pendant la Coupe du monde en Amérique du Nord ?
Entre la consultation des scores en direct et l’utilisation du GPS pour rejoindre les stades, vous aurez besoin d’une connexion de données fiable. Les frais d’itinérance internationale peuvent s’avérer astronomiques ; c’est pourquoi nous vous recommandons d’utiliser une eSIM afin de maîtriser vos dépenses lors de vos déplacements au Mexique et aux États-Unis.
Avec eSIM.sm, vous pouvez souscrire un forfait de données nord-américain dès 3 $ US. Vous restez ainsi connecté dès l’atterrissage, accédez à vos billets numériques et gardez le contact avec les autres supporters sans craindre la facture.
Les joueurs égyptiens à suivre lors de la Coupe du monde :
- Mohamed Salah : le talisman. Tous les regards seront tournés vers l’attaquant de Liverpool, qui tentera de mener son pays vers la gloire.
- Mostafa Mohamed : un avant-centre imposant dont la puissance physique pourrait faire la différence contre les défenses européennes et nord-américaines.
- Omar Marmoush : sa vitesse et sa créativité sur l’aile complètent à merveille la menace offensive de Salah.
- Mohamed Elneny : Le vétéran du milieu de terrain apporte la discipline tactique indispensable sur la scène internationale.