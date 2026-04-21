GOAL vous propose un guide complet pour obtenir vos billets de match, réserver les meilleurs vols au départ du Caire ou d’Alexandrie et trouver l’hébergement idéal pour suivre le parcours de l’Égypte aux États-Unis et au Mexique.

illets pour la Coupe du monde 2026 de l'Égypte

Comment se procurer des places pour les matchs de l’Égypte à la Coupe du monde 2026 ?

À ce jour, les principales loteries officielles de billets pour la Coupe du monde (notamment la prévente Visa, le tirage au sort anticipé et le tirage au sort aléatoire post-tirage) sont officiellement terminées.

Avec plus de 500 millions de demandes déjà traitées, le nombre de places encore disponibles est désormais historiquement bas.

Voici ce que vous devez savoir en bref :

La phase de vente de dernière minute est ouverte depuis le 1er avril. Contrairement aux étapes précédentes, il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont attribués selon la règle du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la toute dernière opportunité d’acquérir des places officielles directement auprès de la FIFA, et cette phase se poursuivra jusqu’à la fin de la Coupe du monde.

est ouverte depuis le 1er avril. Contrairement aux étapes précédentes, il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont attribués selon la règle du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la toute dernière opportunité d’acquérir des places officielles directement auprès de la FIFA, et cette phase se poursuivra jusqu’à la fin de la Coupe du monde. La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte ; il s’agit du seul canal agréé permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à des prix encadrés à l’approche du tournoi.

est également ouverte ; il s’agit du seul canal agréé permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à des prix encadrés à l’approche du tournoi. Les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes de revente comme StubHub pour dénicher des places de dernière minute, tout en veillant à consulter les conditions de vente de ces sites.

Comment acheter des billets d’avion pour soutenir l’Égypte à la Coupe du monde 2026 ? Pour les supporters partant d’Égypte, l’aéroport international du Caire (CAI) est le principal hub. La plupart des vols vers le Mexique ou les États-Unis comportent une escale en Europe, généralement à Londres, Istanbul ou Francfort. Pour le match au Mexique (match 1), atterrissez à l’aéroport international de Mexico (MEX), bien connecté aux principales villes américaines pour faciliter la correspondance vers votre destination finale.

atterrissez à l’aéroport international de Mexico (MEX), bien connecté aux principales villes américaines pour faciliter la correspondance vers votre destination finale. Los Angeles (match 2) : passez par l’aéroport international de Los Angeles (LAX), un hub géant proposant de multiples vols internationaux et nationaux.

passez par l’aéroport international de Los Angeles (LAX), un hub géant proposant de multiples vols internationaux et nationaux. New York/New Jersey (Match 3) : l’aéroport international Newark Liberty (EWR) est le plus proche du MetLife Stadium, mais JFK et LaGuardia restent également des options pertinentes dans la région métropolitaine. Réservez dès maintenant vos billets pour la Coupe du monde au Caire. Combien coûtent les vols pour la Coupe du monde 2026 ? L’été étant la haute saison touristique, et la Coupe du monde faisant grimper les tarifs, les vols aller-retour entre Le Caire et les villes hôtes oscillent actuellement entre 1 300 et 2 000 dollars américains en moyenne. Les liaisons intérieures en Amérique du Nord restent plus abordables, mais il est conseillé de les réserver dès que possible pour éviter les pics de prix les jours de match. Date Ville de départ Départ Coût estimé (USD) 12 juin Le Caire (CAI) Mexico (MEX) 1 450 $ 19 juin Mexique (MEX) Los Angeles (LAX) 310 24 juin Los Angeles (LAX) Newark (EWR) 280

Où loger pour soutenir l’Égypte lors de la Coupe du monde 2026 ? Mexique (Match 1) Pour le match 1, à Mexico, privilégiez les quartiers de Paseo de la Reforma ou de Polanco : secteurs sûrs et huppés, dotés d’excellents restaurants et d’un accès direct au métro vers l’Estadio Azteca. Idéal pour savourer l’ambiance d’avant-match. Los Angeles (Match 2) Pour les rencontres au SoFi Stadium, privilégiez Santa Monica si vous visez la plage, ou le centre-ville de Los Angeles (DTLA) pour des transports en commun efficaces. Inglewood, enfin, regorge d’hôtels à deux pas de l’arène, idéale pour contourner les légendaires embouteillages angelinos le jour de match. East Rutherford / New York (Match 3) Bien que le MetLife Stadium se trouve dans le New Jersey, de nombreux supporters choisissent de séjourner à Manhattan pour profiter du tourisme. Cependant, dormir à Jersey City ou à Hoboken permet de bénéficier d’un rythme plus tranquille et d’un trajet plus court vers le stade via le train PATH ou les navettes spéciales mises en place les jours de match. Réservez dès maintenant votre hébergement pour la Coupe du monde. Logistique locale : se déplacer en Amérique du Nord Se déplacer dans ces métropoles exige un minimum de planification : Covoiturage : Uber domine le marché au Mexique et aux États-Unis. À Los Angeles, Lyft est aussi un acteur majeur et propose souvent des tarifs compétitifs.

Uber domine le marché au Mexique et aux États-Unis. À Los Angeles, est aussi un acteur majeur et propose souvent des tarifs compétitifs. Transports en commun : le métro de Mexico est très bon marché et efficace. À New York, le métro est votre meilleur allié. À Los Angeles, en revanche, privilégiez le covoiturage. Voyagez avec Lyft. Inscrivez-vous dès maintenant.