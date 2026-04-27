Comment suivre Hannibal Mejbri lors de la Coupe du monde 2026 : billets pour la Coupe du monde en Tunisie, tarifs et plus encore

Les Aigles de Carthage ont décroché leur billet. La Tunisie s’est officiellement qualifiée pour la Coupe du monde de la FIFA 2026, ouvrant ainsi un nouveau chapitre de sa glorieuse histoire footballistique.

Au cœur de leurs ambitions nord-américaines se trouve le milieu de terrain énigmatique et fougueux Hannibal Mejbri. Connu pour son talent technique, son travail acharné et sa coiffure caractéristique, Mejbri est devenu l’icône d’une nouvelle génération de talents tunisiens.

Que vous soyez un fidèle des Aigles de Carthage ou un supporter de Manchester United suivant les traces d’une ancienne pépite, GOAL vous fournit toutes les informations pour voir Mejbri briller sur la scène mondiale.

Quand la Tunisie jouera-t-elle lors de la Coupe du monde 2026 ?

Date Calendrier Lieu Billets 15 juin 2026 Suède vs Tunisie Estadio Monterrey (BBVA), Monterrey, Mexique Billets 21 juin 2026 Tunisie - Japon Estadio Monterrey (BBVA), Monterrey, Mexique Billets 26 juin 2026 Tunisie vs Pays-Bas Arrowhead Stadium, Kansas City, États-Unis Billets

Comment se procurer des places pour la Coupe du monde 2026 en Tunisie ?

Les premières phases de la loterie de la FIFA, qui ont enregistré une demande sans précédent de la part des supporters du monde entier, sont désormais closes.

Si vous n’avez pas été tiré au sort lors des premières phases, pas de panique : d’autres solutions existent pour entrer dans l’arène.

Phase de vente de dernière minute : elle est actuellement en cours et fonctionne selon la règle du « premier arrivé, premier servi », contrairement au tirage au sort. Si un billet est disponible sur le portail, vous pouvez l’acheter immédiatement. Pour les affiches très attendues opposant des sélections européennes ou nord-américaines, ces places s’envolent toutefois en quelques secondes.

elle est actuellement en cours et fonctionne selon la règle du « premier arrivé, premier servi », contrairement au tirage au sort. Si un billet est disponible sur le portail, vous pouvez l’acheter immédiatement. Pour les affiches très attendues opposant des sélections européennes ou nord-américaines, ces places s’envolent toutefois en quelques secondes. Marchés secondaires : pour la plupart des supporters, les plateformes comme StubHub constituent une option recommandée pour dénicher des places à ce stade du tournoi. Si vous cherchez à vous assurer une place à la dernière minute, ces marchés sont souvent le moyen le plus pratique de trouver les places disponibles les moins chères pour les matchs de la Tunisie.

pour la plupart des supporters, les plateformes comme StubHub constituent une option recommandée pour dénicher des places à ce stade du tournoi. Si vous cherchez à vous assurer une place à la dernière minute, ces marchés sont souvent le moyen le plus pratique de trouver les places disponibles les moins chères pour les matchs de la Tunisie. La FIFA exploite par ailleurs sa propreplateforme de revente, où les supporters qui ne peuvent plus se rendre au stade proposent leurs billets à la valeur nominale. Bien que les stocks soient limités et très prisés, une visite régulière peut s’avérer payante.

Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde de la Tunisie ?

Le prix des places pour voir Hannibal Mejbri en action varie principalement selon le stade et l’enjeu de la rencontre. Les matchs de la phase de groupes sont généralement plus abordables que ceux à élimination directe, mais la rencontre face aux États-Unis à Miami devrait afficher des tarifs nettement plus élevés.

Catégorie 3 (la moins chère) : il s’agit des options les plus abordables, généralement situées en haut des tribunes. Bien que leur tarif facial démarre autour de 70 $, le prix du marché sur les plateformes de revente oscille actuellement entre 160 $ et 350 $. Ces places conviennent aux supporters qui veulent savourer l’ambiance sans payer le prix fort.

il s’agit des options les plus abordables, généralement situées en haut des tribunes. Bien que leur tarif facial démarre autour de 70 $, le prix du marché sur les plateformes de revente oscille actuellement entre 160 $ et 350 $. Ces places conviennent aux supporters qui veulent savourer l’ambiance sans payer le prix fort. Catégorie 2 : offrant une vue plus centrale depuis les coins ou les rangées intermédiaires supérieures, ces billets coûtent généralement entre 400 et 800 dollars.

offrant une vue plus centrale depuis les coins ou les rangées intermédiaires supérieures, ces billets coûtent généralement entre 400 et 800 dollars. Catégorie 1 (meilleures places): situées le long des lignes de touche, elles offrent une vue de premier rang sur le jeu de jambes de Mejbri, mais il faut compter entre 1 000 et 2 500 dollars.

Les tarifs sont dynamiques et devraient augmenter à l’approche de la cérémonie d’ouverture ; nous vous conseillons donc de réserver dès maintenant les places les moins chères pour éviter les hausses habituelles des semaines précédant la compétition.

Que peut-on attendre de Hannibal Mejbri avec la Tunisie ?

Hannibal Mejbri n’est pas seulement un joueur ; il est le moteur des Aigles de Carthage, apportant créativité et combativité pour rivaliser avec les meilleurs.

Attendez-vous à le voir évoluer en tant que milieu de terrain libre, où il peut dicter le tempo et perturber le rythme de l’adversaire.

Son style, empreint d’intrépidité, le pousse à défier les défenseurs et à réaliser les tacles décisifs pour récupérer le ballon. Sa passion dévorante sert souvent de catalyseur aux supporters tunisiens, qui répondent à son énergie par un soutien assourdissant. Lors de la Coupe du monde 2026, Mejbri aura à cœur de prouver qu’il appartient à l’élite des milieux de terrain du football moderne.

La tournée des Carthage Eagles en Amérique du Nord s’annonce comme un véritable festival culturel. Des tribunes historiques du stade Azteca aux merveilles architecturales de la Californie, les Aigles de Carthage apporteront couleur, ambiance et un esprit combatif sur le terrain. Ne manquez pas cette occasion de participer à cette aventure.