Buffalo Bills - Baltimore Ravens : heure du coup d’envoi

Les Buffalo Bills reçoivent les Baltimore Ravens au Highmark Stadium, à Orchard Park, dans l’État de New York, lors de la 8e semaine de la saison régulière de NFL. Le coup d’envoi est prévu le dimanche 1er novembre à 13 h ET / 10 h PT (18 h GMT).

Les fans espèrent assister à un duel spectaculaire entre deux quarterbacks vedettes, Josh Allen et Lamar Jackson. Alors que les Bills (5-1), en tête de l’AFC East, visent une troisième victoire consécutive, les Ravens (4-3), membres de l’AFC, veulent éviter une troisième défaite de suite.

Comment regarder Buffalo Bills - Baltimore Ravens

Aux États-Unis :

CBS / Paramount+ / Fubo

Au Royaume-Uni :

Sky Sports+

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Buffalo Bills - Baltimore Ravens : les nouvelles des équipes

La principale nouvelle concerne le retour attendu de Lamar Jackson, le quarterback vedette des Ravens, tandis que les deux équipes doivent composer avec plusieurs blessures importantes sur leurs lignes respectives et au sein de leurs arrières défensifs.

Les nouvelles des Baltimore Ravens

La grande nouvelle pour Baltimore est que le quarterback Lamar Jackson a participé à l’intégralité de l’entraînement et devrait être titulaire dimanche. Jackson a manqué les trois derniers matches en raison d’une entorse haute de la cheville subie lors de la 4e semaine, mais son retour sur le terrain représente un énorme coup de pouce pour des Ravens qui cherchent à mettre fin à une série de deux défaites.

Les Ravens font toutefois face à de sérieux problèmes de blessures sur leurs deux lignes et parmi les éléments clés de leur défense :

Des piliers défensifs absents : Roquan Smith (genou), pilier de la défense, et le safety vedette Kyle Hamilton (genou) ont tous deux manqué le premier entraînement de la semaine. Le safety remplaçant Jaylinn Hawkins (genou) n’y a pas non plus participé.

: Roquan Smith (genou), pilier de la défense, et le safety vedette Kyle Hamilton (genou) ont tous deux manqué le premier entraînement de la semaine. Le safety remplaçant Jaylinn Hawkins (genou) n’y a pas non plus participé. Une ligne offensive remaniée : Vega Ioane (genou), guard débutant choisi au premier tour de la draft, devrait être absent quelque temps après avoir subi une entorse du ligament collatéral médial la semaine dernière contre Cincinnati. Si le centre Cam Jurgens, recruté par échange, a pleinement réintégré l’effectif, le tackle gauche Ronnie Stanley (orteil/cheville) et le guard John Simpson (aine) restent limités à l’entraînement.

: Vega Ioane (genou), guard débutant choisi au premier tour de la draft, devrait être absent quelque temps après avoir subi une entorse du ligament collatéral médial la semaine dernière contre Cincinnati. Si le centre Cam Jurgens, recruté par échange, a pleinement réintégré l’effectif, le tackle gauche Ronnie Stanley (orteil/cheville) et le guard John Simpson (aine) restent limités à l’entraînement. Des retours encourageants : Point positif, le tight end Mark Andrews (main) et le linebacker Trey Hendrickson (doigt) ont participé à l’intégralité des entraînements. Le running back Adam Randall (cou) a également été autorisé à reprendre après son placement sur la liste des blessés et s’est entraîné sans restriction.

Les nouvelles des Buffalo Bills

Les Bills reviennent reposés après leur semaine de repos, lors de la 7e semaine. Cette pause a permis à plusieurs joueurs importants de progresser vers un retour, même si l’état d’un élément majeur de leur ligne offensive reste préoccupant :

Une fragilité sur la ligne offensive : Le tackle droit titulaire Spencer Brown (dos) n’a pas participé à l’entraînement. Il continue de souffrir de problèmes de dos persistants qui l’avaient déjà tenu à l’écart plus tôt en octobre.

: Le tackle droit titulaire Spencer Brown (dos) n’a pas participé à l’entraînement. Il continue de souffrir de problèmes de dos persistants qui l’avaient déjà tenu à l’écart plus tôt en octobre. Des progrès pour une arme offensive majeure : Le receveur vedette D.J. Moore (épaule) a retrouvé le terrain avec un maillot rouge interdisant les contacts. Moore a manqué les deux derniers matches à cause d’une entorse de l’articulation acromio-claviculaire, mais il a réceptionné des passes de Josh Allen lors des exercices individuels, ce qui laisse toujours envisager son retour dimanche.

: Le receveur vedette D.J. Moore (épaule) a retrouvé le terrain avec un maillot rouge interdisant les contacts. Moore a manqué les deux derniers matches à cause d’une entorse de l’articulation acromio-claviculaire, mais il a réceptionné des passes de Josh Allen lors des exercices individuels, ce qui laisse toujours envisager son retour dimanche. Un renfort pour la ligne défensive : Le defensive tackle Ed Oliver (genou) a participé à l’entraînement de manière limitée. Oliver n’a plus joué depuis un choc violent subi contre les Patriots le 4 octobre, et son retour sera essentiel pour freiner le jeu au sol des Ravens.

: Le defensive tackle Ed Oliver (genou) a participé à l’entraînement de manière limitée. Oliver n’a plus joué depuis un choc violent subi contre les Patriots le 4 octobre, et son retour sera essentiel pour freiner le jeu au sol des Ravens. Autres situations à suivre : Le tight end Dalton Kincaid (poitrine) et le pass rusher Bradley Chubb (poitrine/pouce) ont participé de manière limitée, avec des maillots interdisant les contacts. Le receveur débutant Tyrell Shavers (genou) s’est lui aussi entraîné pour la première fois cette saison, ce qui ouvre sa période de 21 jours pour revenir de la liste PUP.

: Le tight end Dalton Kincaid (poitrine) et le pass rusher Bradley Chubb (poitrine/pouce) ont participé de manière limitée, avec des maillots interdisant les contacts. Le receveur débutant Tyrell Shavers (genou) s’est lui aussi entraîné pour la première fois cette saison, ce qui ouvre sa période de 21 jours pour revenir de la liste PUP. Effectif et suspensions : Le safety C.J. Gardner-Johnson manquera le match en raison d’une suspension d’un match infligée par la ligue, ce qui propulse Damar Hamlin parmi les titulaires. Pour renforcer leur profondeur d’effectif, les Bills ont réintégré le defensive end Andre Jones Jr. et le cornerback A.J. Woods dans leur équipe d’entraînement, tout en se séparant du joueur de ligne défensive Austin Johnson.

Buffalo Bills BUF Forme Baltimore Ravens BAL BUF BUF BAL BAL Tous les matches Tous les matches Las Vegas Raiders LVR 30 33 Buffalo Bills BUF V Los Angeles Rams LA 34 37 Buffalo Bills BUF V Buffalo Bills BUF 26 29 New England Patriots NE D Buffalo Bills BUF 24 16 Los Angeles Chargers LAC V Buffalo Bills BUF 41 31 Detroit Lions DET V Matchs joués 5 Points obtenus 161 Tous les matches Tous les matches Baltimore Ravens BAL 13 35 Cincinnati Bengals CIN D Cleveland Browns CLE 13 10 Baltimore Ravens BAL D Atlanta Falcons ATL 23 30 Baltimore Ravens BAL V Baltimore Ravens BAL 24 18 Tennessee Titans TEN V Dallas Cowboys DAL 31 34 Baltimore Ravens BAL V Matchs joués 5 Points obtenus 111

Face à face Nul 4 0 1 USA NFL Buffalo Bills BUF 41 Baltimore Ravens BAL 40 FDM USA NFL Buffalo Bills BUF 27 Baltimore Ravens BAL 25 FDM USA NFL Baltimore Ravens BAL 35 Buffalo Bills BUF 10 FDM USA NFL Baltimore Ravens BAL 20 Buffalo Bills BUF 23 FDM USA NFL Buffalo Bills BUF 17 Baltimore Ravens BAL 3 FDM 118 Points obtenus 123

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