New Orleans Saints - Pittsburgh Steelers : heure du coup d’envoi

25 oct. 2026 - 09:30 Stade de France

Les New Orleans Saints affrontent les Pittsburgh Steelers au Stade de France (Saint-Denis, Paris), lors de la 7e semaine de la saison régulière de NFL.

Il s’agit de la sixième rencontre des NFL International Series 2026, après les récents matchs disputés à Londres, Melbourne et Rio de Janiero. Ce sera le tout premier match de saison régulière de NFL organisé en France. Le coup d’envoi est prévu le dimanche 25 octobre à 14:30 (CET).

Les deux équipes affichent des bilans diamétralement opposés : 4 victoires et 2 défaites pour les Steelers, contre 2 victoires et 4 défaites pour les Saints. New Orleans ne devrait toutefois pas être trop déstabilisé par ce déplacement : l’équipe affiche un bilan de 0 victoire et 3 défaites à domicile cette saison et a battu les Giants 34-27 au MetLife la semaine dernière.

Comment regarder New Orleans Saints - Pittsburgh Steelers

Le match sera retransmis en direct via le NFL Game Pass sur DAZN, ainsi que sur France Télévisions et beIN Sports France.

Le NFL Game Pass sur DAZN constitue le moyen officiel de suivre la saison NFL 2026/27 et donne accès à tous les matchs, aussi bien en direct qu'à la demande. Cela inclut la saison régulière, les playoffs et le Super Bowl LXI. Les utilisateurs bénéficient par ailleurs d'un accès à NFL RedZone et à NFL Network. Le NFL Game Pass peut être souscrit en tant qu'offre indépendante, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'un abonnement DAZN classique.

Pour l'ensemble de la saison NFL, DAZN propose deux formules principales, « Regular » et « Ultimate », avec la possibilité d'effectuer le paiement en une seule fois ou par mensualités. Des forfaits hebdomadaires sont également disponibles.

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New Orleans Saints - Pittsburgh Steelers : les nouvelles des équipes

Les nouvelles des New Orleans Saints

Les Saints cherchent à confirmer leur victoire âprement disputée face aux Giants lors de la 6e semaine, mais doivent toujours composer avec de nombreux joueurs à l’infirmerie.

Quarterback : Le quarterback titulaire Tyler Shough a participé à l’intégralité de la première séance d’entraînement de mercredi en France. Il joue malgré deux fractures à la main avec laquelle il ne lance pas, une blessure qui devrait mettre quelques mois à guérir complètement.

Receveurs : Le receveur vedette Chris Olave n’a pas participé à l’entraînement en raison d’une maladie. De son côté, le rookie très attendu Jordyn Tyson (ischio-jambiers) a traversé l’Atlantique avec l’équipe, mais le manager général Mickey Loomis a officiellement exclu sa participation aux entraînements et au match cette semaine.

Running back : Alvin Kamara participe toujours de manière limitée aux entraînements en raison d’une blessure au dos, mais il devrait bien assumer l’essentiel du travail dimanche.

Défense et absences à l’entraînement en milieu de semaine : Le linebacker Kaden Elliss (mollet) et le défenseur de bord Anfernee Jennings (genou) ne se sont pas entraînés mercredi. Les joueurs de ligne défensive Vernon Broughton et Nathan Shepherd ont également participé de manière limitée ou ont été absents en raison d’une maladie.

Les nouvelles des Pittsburgh Steelers

Les principales préoccupations de Pittsburgh concernent le manque d’options au poste de receveur et deux joueurs récemment ajoutés au rapport des blessures en défense.

Un groupe de receveurs décimé : Les Steelers doivent composer avec un effectif réduit au poste de receveur. Michael Pittman Jr. et Roman Wilson, deux cibles privilégiées, figurent tous deux sur la liste des blessés. De plus, Ben Skowronek (mollet) ne s’est pas entraîné mercredi après avoir manqué le match de la semaine dernière contre Tampa Bay. Le rookie Germie Bernard, choisi au deuxième tour, sera très sollicité aux côtés de George Pickens dans le jeu de passe.

Nouveaux noms sur le rapport des blessures en défense : Le cornerback Brandin Echols (ischio-jambiers) et le joueur de ligne défensive Sebastian Joseph-Day (triceps) viennent d’être ajoutés au rapport des blessures et ont tous deux manqué l’intégralité de la séance de mercredi. Le defensive back Jalen Ramsey (poignet) ne s’est pas entraîné non plus.

Linebackers et défenseurs de bord : Le linebacker extérieur Alex Highsmith est actuellement limité par une blessure persistante à l’aine. Les vétérans essentiels T.J. Watt et Cam Heyward ont bénéficié mercredi de journées de repos habituelles pour des joueurs expérimentés, mais sont en pleine santé pour dimanche.

Running back : Rico Dowdle a participé de manière limitée en raison d’une blessure au genou. Dowdle venait de faire son retour la semaine dernière après un problème à un orteil. Son état devra être suivi de près jusqu’à la fin de la semaine.

Un renfort dans la défense arrière : Le safety DeShon Elliott (genou) a apporté une excellente nouvelle en participant pleinement à l’entraînement avec le groupe, ce qui le met en bonne voie pour jouer un rôle important à Paris.







