Comment suivre Akram Afif lors de la Coupe du monde 2026 : billets pour la Coupe du monde au Qatar, tarifs et plus encore

Le monde du football tourne ses regards vers l’Amérique du Nord, où la Coupe du monde de la FIFA 2026 s’apprête à investir les terrains du Canada, du Mexique et des États-Unis.

Parmi les stars les plus attendues, figure l’attaquant emblématique du Qatar, Akram Afif.

Double buteur et meneur des Maroons lors de la Coupe d’Asie de l’AFC, il a confirmé son statut de star planétaire. Les supporters peuvent donc se préparer à admirer le Joueur asiatique de l’année exhiber son talent sur la plus grande scène du football.

GOAL vous fournit toutes les informations essentielles pour suivre Akram Afif et la sélection qatarie, y compris les détails pour obtenir des billets pour la Coupe du monde.

Quand le Qatar jouera-t-il lors de la Coupe du monde 2026 ?

Tirée au sort dans le groupe B, la sélection qatarie effectuera un périple l’amenant dans la baie de San Francisco, à Vancouver puis à Seattle.

Le calendrier, désormais figé, promet d’être l’un des plus captivants de la phase de groupes. Voici les rencontres confirmées pour Akram Afif et les Maroons :

Date Calendrier Lieu Billets 13 juin 2026 Qatar - Suisse Levi’s Stadium, Santa Clara, Californie Billets 18 juin 2026 Canada vs Qatar BC Place, Vancouver, Colombie-Britannique Billets 24 juin 2026 Bosnie-Herzégovine - Qatar Lumen Field, Seattle, WA Billets

Comment obtenir vos places pour la Coupe du monde 2026 au Qatar ?

La course aux billets pour la Coupe du monde 2026 bat son plein. En avril 2026, les principales loteries officielles de billets ont pris fin.

Face à une demande record dans les trois pays hôtes, le stock initial est désormais très faible.

Plusieurs solutions existent néanmoins pour assister aux rencontres du Qatar :

La phase de vente de dernière minute, lancée le 1^(er) avril, est actuellement ouverte selon la règle du « premier arrivé, premier servi ». Les billets y sont confirmés immédiatement, mais les stocks pour les matchs du groupe B, notamment la rencontre décisive contre le Canada, sont très limités.

lancée le 1^(er) avril, est actuellement ouverte selon la règle du « premier arrivé, premier servi ». Les billets y sont confirmés immédiatement, mais les stocks pour les matchs du groupe B, notamment la rencontre décisive contre le Canada, sont très limités. Marché de revente officiel de la FIFA : la plateforme a rouvert le 2 avril. Il s’agit du seul canal secondaire agréé par la FIFA où les supporters peuvent acheter et vendre des billets vérifiés. Les prix y sont souvent majorés pour les rencontres les plus demandées, mais ce circuit offre le niveau de sécurité le plus élevé.

la plateforme a rouvert le 2 avril. Il s’agit du seul canal secondaire agréé par la FIFA où les supporters peuvent acheter et vendre des billets vérifiés. Les prix y sont souvent majorés pour les rencontres les plus demandées, mais ce circuit offre le niveau de sécurité le plus élevé. Marchés secondaires : pour garantir l’accès à des places spécifiques, des plateformes comme StubHub constituent actuellement la destination privilégiée des supporters, notamment pour le match à Vancouver, où la demande locale autour du Canada, coorganisateur, a fait grimper l’intérêt pour la revente à des niveaux historiques.

Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde au Qatar ?

Le tournoi de 2026 est le plus onéreux de l’histoire en raison d’une demande record et de la tarification dynamique. Au Qatar, les tarifs varient considérablement selon le stade et l’adversaire.

Catégorie 3 (tarifs les plus bas) : ces places se situent généralement en haut des tribunes. Pour les matchs entre sélections neutres, comme Qatar-Suisse, les tarifs sur le marché secondaire oscillent actuellement entre 138 et 230 dollars . En revanche, pour la rencontre face au pays hôte, le Canada, à Vancouver, les billets de Catégorie 3 sont nettement plus onéreux, avec des prix souvent supérieurs à 400 dollars .

ces places se situent généralement en haut des tribunes. Pour les matchs entre sélections neutres, comme Qatar-Suisse, les tarifs sur le marché secondaire oscillent actuellement entre . En revanche, pour la rencontre face au pays hôte, le Canada, à Vancouver, les billets de Catégorie 3 sont nettement plus onéreux, avec des prix souvent supérieurs à . Catégorie 2 : vue de milieu de gamme. Comptez 500 à 900 $ pour les rencontres de groupe « neutres », et jusqu’à 1 800 $ pour affronter le Canada.

vue de milieu de gamme. Comptez pour les rencontres de groupe « neutres », et jusqu’à pour affronter le Canada. Catégorie 1 : places premium en bord de terrain. Comptez entre 700 $ et 1 200 $ pour les matchs standard, voire jusqu’à 2 735 $ pour affronter le Canada.

places premium en bord de terrain. Comptez entre pour les matchs standard, voire jusqu’à pour affronter le Canada. Catégorie « Supporter » : une formule à 60 $ existe, mais elle est strictement réservée aux fidèles via les fédérations nationales ayant un historique de présence aux matchs.

Pour limiter les dépenses, mieux vaut se tourner vers les rencontres de Seattle ou de Santa Clara, car Vancouver, face au Canada, est actuellement le match le plus onéreux de la phase de groupes.

Que attendre d’Akram Afif avec le Qatar ?

Akram Afif aborde cette Coupe du monde en tant que roi incontesté du football asiatique. Connu pour son sens du jeu et son efficacité devant le but, Afif est le moteur de l’équipe nationale qatarienne.

Après son triplé lors de la dernière finale de la Coupe d’Asie, sa réputation de joueur capable de briller sous pression n’a jamais été aussi grande.

Attendez-vous à le voir animer chaque offensive qatarie : qu’il déborde depuis la gauche ou qu’il s’infiltre dans la profondeur pour servir Almoez Ali, il demeure une menace permanente.

Pour les supporters nord-américains, voilà une occasion rare d’admirer un joueur qui a dominé le football asiatique et qui vient désormais exhiber son style unique sur la scène internationale. Les rencontres du Qatar s’annoncent animées, bruyantes et riches en prouesses techniques, autant d’atouts qui ont propulsé l’équipe dans le haut du classement FIFA.