Comment suivre Achraf Hakimi lors de la Coupe du monde 2026 : informations sur les billets pour la Coupe du monde au Maroc et plus encore

Emmené par son arrière droit de classe mondiale et icône contemporaine, Achraf Hakimi, le Maroc a traversé les qualifications pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 avec la certitude d’appartenir à l’élite.

Après une campagne de qualification parfaite, ponctuée de huit victoires en huit matchs, les Lions de l’Atlas abordent la compétition avec un élan inédit.

GOAL vous fournit toutes les informations nécessaires pour réserver votre place et voir les Lions de l’Atlas en quête de gloire.

Quand le Maroc jouera-t-il lors de la Coupe du monde 2026 ?

Date Calendrier Lieu Billets 13 juin 2026 Brésil vs Maroc MetLife Stadium, East Rutherford, NJ Billets 19 juin 2026 Écosse vs Maroc Gillette Stadium, Boston, MA Billets 24 juin 2026 Maroc vs Haïti Stade Mercedes-Benz, Atlanta, Géorgie Billets

Où acheter des billets pour le match de la Coupe du monde au Maroc ?

Depuis avril 2026, nous sommes entrés dans la phase de vente de dernière minute, qui a débuté le 1er avril. Il s’agit de la dernière chance officielle d’acheter des billets directement via le portail de la FIFA, selon le principe du « premier arrivé, premier servi ». Cependant, les places pour les sélections de premier plan comme le Maroc s’écoulent souvent en quelques secondes durant ces périodes.

La plateforme officielle de revente et d’échange a rouvert le 2 avril, offrant aux supporters un autre canal sécurisé pour céder ou acquérir des places. Toutefois, en termes de rapidité et de choix, le marché secondaire demeure la référence pour les acheteurs de dernière minute.

Pour les supporters qui veulent garantir leur place sans subir le stress d’une file d’attente en ligne, les plateformes de revente comme StubHub représentent la meilleure alternative. Cela est particulièrement crucial pour les fans étrangers, notamment ceux du Maroc ou d’Europe, qui doivent disposer d’un billet confirmé avant de réserver leurs vols.

Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde au Maroc ?

Les tarifs des places pour la Coupe du monde 2026 obéissent à une tarification dynamique : la ville hôte, l’adversaire (notamment le match phare contre le Brésil) et la proximité de la cérémonie d’ouverture font varier le prix final. La demande actuelle, très forte, fait grimper les cotations à des sommets historiques, les supporters voulant à tout prix participer à la plus grande Coupe du monde de l’histoire.

Catégorie 3 (la moins chère) : ces places se trouvent généralement en haut des tribunes. Si les tarifs officiels pour certains matchs de groupe démarrent autour de 70 $, le marché secondaire des rencontres du Maroc — notamment celle de New York/New Jersey — oscille désormais entre 180 $ et 450 $.

ces places se trouvent généralement en haut des tribunes. Si les tarifs officiels pour certains matchs de groupe démarrent autour de 70 $, le marché secondaire des rencontres du Maroc — notamment celle de New York/New Jersey — oscille désormais entre 180 $ et 450 $. Catégorie 2 : offrant une vue de niveau intermédiaire ou des places en coin, ces sièges constituent un excellent compromis. Comptez entre 480 et 950 dollars pour ces places très prisées.

offrant une vue de niveau intermédiaire ou des places en coin, ces sièges constituent un excellent compromis. Comptez entre 480 et 950 dollars pour ces places très prisées. Catégorie 1 : places premium en bordure du terrain pour ne rien manquer des débordements fulgurants de Hakimi. Comptez entre 1 200 $ et plus de 3 500 $ pour le match Maroc-Brésil.

places premium en bordure du terrain pour ne rien manquer des débordements fulgurants de Hakimi. Comptez entre 1 200 $ et plus de 3 500 $ pour le match Maroc-Brésil. Formules Hospitalité : pour un confort de premier ordre, ces packages incluent un service de restauration gastronomique et un accès à des salons privatifs. Comptez entre 1 500 $ et 15 000 $ pour des suites privées dans les stades phares.

Pour limiter les dépenses, mieux vaut se décider sans tarder : à mesure que le tournoi avance, les tarifs ne baissent pas et les billets les moins chers partent en premier.

Comment acheter des billets d’hospitalité pour le Maroc ?

Pour assister aux matchs des Lions de l’Atlas dans les meilleures conditions, plusieurs niveaux d’hospitalité sont proposés pour le tournoi de 2026. L’hospitalité officielle est gérée par On Location, en partenariat avec des agents locaux à travers le monde.

Match Club : offre d’entrée de gamme proposant des sièges en catégorie premium, un accès aux espaces-bars communs et un menu traiteur.

offre d’entrée de gamme proposant des sièges en catégorie premium, un accès aux espaces-bars communs et un menu traiteur. Le Match Pavilion offre des salons climatisés et une restauration haut de gamme, un atout lors des soirées humides de juin à Atlanta ou Miami. Comptez environ 2 500 $ pour y accéder.

offre des salons climatisés et une restauration haut de gamme, un atout lors des soirées humides de juin à Atlanta ou Miami. Comptez environ 2 500 $ pour y accéder. The Pearl Lounge : l’incarnation du luxe au MetLife Stadium, avec un repas en six plats et un service de conciergerie dédié.

l’incarnation du luxe au MetLife Stadium, avec un repas en six plats et un service de conciergerie dédié. Formule « Follow Your Team » : un package premium garantissant des places VIP pour les trois matchs de poule du Maroc, dont le sommet à Boston et la finale à Atlanta.

Que peut-on attendre d’Achraf Hakimi avec le Maroc ?

Lorsqu’Achraf Hakimi foulera la pelouse en 2026, il endossera le rôle de leader d’une équipe qui n’a rien à prouver et tout à gagner.

Les observateurs peuvent s’attendre à le voir régner sur le flanc droit, souvent en tant que premier relanceur des contres-attaques marocaines.

Sa capacité à se replier défensivement tout en constituant une menace offensive de premier plan en fait l’un des joueurs les plus singuliers du tournoi. Au-delà de la tactique, assister à un match d’Hakimi, c’est avant tout savourer l’ambiance.