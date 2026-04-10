Comment soutenir le Qatar lors de la Coupe du monde 2026 : où se procurer des billets, réserver un vol ou trouver un hébergement, et bien plus encore

Le Qatar s’apprête à marquer l’histoire en 2026. Bien que la Coupe du monde se déroule aux États-Unis, au Canada et au Mexique, l’engouement monte chez les supporters qataris et arabes, impatients de soutenir l’équipe nationale sur la scène mondiale.

Les Al-Annabi seront sous les projecteurs dans les stades américains, canadiens et mexicains, et les supporters souhaitant assister aux rencontres sont invités à planifier sans tarder leur voyage et à réserver leurs hébergements.

GOAL propose un guide complet sur les vols, l’hébergement et l’accès aux billets pour les matchs incontournables du Qatar.

Quel est le calendrier des matchs du Qatar pour la Coupe du monde 2026 ?

Date Match (heure locale) Lieu Billets Mardi 16 juin Qatar - Mexique (20 h) Stade Azteca, Mexique. Billets Lundi 22 juin Qatar - Colombie (12 h) Levi’s Stadium, Santa Clara. Billets Samedi 27 juin Qatar - Pologne (21h00) Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) Billets

Comment se procurer des places pour la Coupe du monde au Qatar ?

Phase de vente de dernière minute

À partir du 1ᵉʳ avril 2026, les billets restants seront mis en vente selon le principe du « premier arrivé, premier servi ».

La FIFA n’a pas communiqué le nombre précis de billets encore disponibles, mais la demande est déjà au plus haut.

Pour tenter d’obtenir l’une de ces précieuses places, les supporters doivent créer un compte FIFA et passer par le portail officiel.

Marchés secondaires

Une fois la phase de vente de dernière minute clôturée, les marchés secondaires et la plateforme officielle de revente de la FIFA (réouverte le 2 avril 2026) seront les uniques canaux d’achat.

Avec plus de trois millions de billets restants pour cette phase sur un total de sept millions disponibles, les fans seront prêts à tout pour mettre la main sur un billet pour la Coupe du monde.

Si vous n’avez pas pu en obtenir lors de la phase de vente de dernière minute ou si vous cherchez encore des places de dernière minute, des plateformes secondaires comme StubHub peuvent constituer une alternative.

Comment réserver vos vols pour la Coupe du monde au Qatar ?

Pour rejoindre le Qatar depuis Los Angeles, Toronto ou Mexico, utilisez des comparateurs de vols comme Skyscanner afin d’identifier les tarifs les plus avantageux parmi les compagnies internationales.

Une fois votre vol réservé, souscrivez une assurance voyage flexible pour vous prémunir contre toute annulation ou modification d’horaire de dernière minute.

Voyagez léger tout en emportant vos documents essentiels : billet de match, passeport et itinéraire imprimé. Vous passerez ainsi plus vite les contrôles de sécurité et éviterez des frais superflus.

Hydratez-vous, arrivez tôt au stade et familiarisez-vous avec les transports locaux pour que votre journée de match se déroule sans accroc. En suivant ces étapes simples, vous profiterez pleinement du tournoi, sans stress ni frais superflus.

Où séjourner pour les matchs de la Coupe du monde 2026 au Qatar ?

Bien qu’une large gamme d’hébergements soit disponible, la demande dans les villes hôtes s’annonce exceptionnelle ; réservez donc votre hôtel dès que possible pour profiter des meilleurs prix et d’un emplacement proche des stades ou des transports en commun.

Booking.com propose des options flexibles, comme des chambres remboursables et des facilités de paiement différé, afin de vous permettre de réserver votre séjour sans risque financier si vos projets ou les résultats de votre équipe venaient à changer.

Transports locaux

Bien que les États-Unis et le Canada soient réputés pour leur dépendance à la voiture, les villes hôtes déploient des réseaux de transport public de pointe pour la Coupe du monde. Voici ce que vous devez savoir pour vous déplacer comme un habitant :

Applications de transport intelligentes : téléchargez-les avant le coup d’envoi. Elles simplifient la réservation de vos trajets et vos déplacements, surtout entre les fan zones et votre hébergement.

téléchargez-les avant le coup d’envoi. Elles simplifient la réservation de vos trajets et vos déplacements, surtout entre les fan zones et votre hébergement. Dans des métropoles comme New York, Toronto ou Los Angeles, les réseaux de métro et de bus assurent des liaisons directes et économiques vers les stades, vous épargnant les embouteillages les jours de match.

Location de voiture : si vous suivez l’équipe nationale du Qatar entre villes hôtes voisines, comme sur le trajet relativement court entre Houston et Dallas, la voiture de location s’impose. Cette solution offre à votre groupe une liberté totale pour explorer à son rythme et s’avère très économique pour les familles ou les groupes d’amis.

Que pouvons-nous attendre du Qatar lors de la Coupe du monde 2026 ?

Après avoir organisé la Coupe du monde la plus somptueuse de l’histoire il y a tout juste deux ans, les joueurs qatariens arrivent forts d’une expérience durement acquise et d’ambitions démesurées.

Al-Anabi, surnom des « Maroon-and-White », entend bien démontrer sa puissance grandissante sur la plus grande scène du football, porté par des milliers de supporters venus de Doha et des communautés arabes de toute l’Amérique du Nord.

Après avoir peaufiné son plan de jeu lors de la Coupe d’Asie et d’autres tournois continentaux, l’équipe vise désormais à dépasser la phase de groupes et à écrire un nouveau chapitre de gloire.