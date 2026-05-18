La Ligue des champions de la CAF consolide son statut de rendez-vous majeur du football continental, et les supporters africains – ainsi qu’une audience mondiale – attendent avec impatience la finale qui verra l’AS FAR défier le Mamelodi Sundowns FC.

Le Mamelodi Sundowns, l’un des clubs les plus solides du continent, se distingue par ses qualifications régulières aux phases finales et un jeu offensif porté par un effectif de stars. Face à lui, l’AS FAR aligne son palmarès, un soutien populaire et une notoriété internationale grandissante, promettant l’une des finales les plus captivantes de ces dernières années.

GOAL vous fournit toutes les informations essentielles pour acheter vos billets pour la finale de la Ligue des champions de la CAF : prix, disponibilité, options d’hospitalité et moyens les plus sûrs d’acquérir vos places en ligne dès maintenant.

Quand la finale de la Ligue des champions de la CAF se déroule-t-elle ?

Où acheter des billets pour la finale de la Ligue des champions de la CAF ?

Le moyen le plus simple et le plus rapide d’acheter des billets pour la finale de la Ligue des champions de la CAF est de passer par des plateformes de vente de billets en ligne de confiance. Les supporters à la recherche de places pour la rencontre AS FAR – Mamelodi Sundowns FC peuvent actuellement trouver des billets disponibles sur Ticombo, qui propose différentes catégories de places et options tarifaires.

La demande de billets pour la finale de la Ligue des champions de la CAF devrait augmenter fortement dans les jours précédant le coup d’envoi, notamment à mesure que les supporters venant d’Afrique du Sud et du Maroc finalisent leurs préparatifs. Les fans sont invités à acheter leurs billets à l’avance pour s’assurer d’obtenir les places les moins chères actuellement disponibles.

D’autres billets pourraient réapparaître sur les plateformes de revente à l’approche du match, mais les tarifs grimpent généralement à mesure que le stock diminue. Les formules « hospitality » et les places premium partent souvent les premières.

Combien coûtent les billets pour la finale de la Ligue des champions de la CAF ?

Les tarifs varient selon la localisation des sièges, l’accès aux prestations d’hospitalité et la demande générale. Les places standard les moins chères se situent actuellement entre 40 et 70 dollars américains, une option économique pour vivre l’ambiance de la finale sans payer le prix fort.

Les places de catégorie intermédiaire sont généralement proposées entre 80 et 180 dollars américains, les billets situés près de la ligne médiane ou dans les rangées inférieures étant généralement plus chers. Les supporters souhaitant vivre une expérience haut de gamme le jour du match peuvent s'attendre à ce que les formules d'accueil et les forfaits VIP dépassent les 250 dollars américains, selon les prestations incluses.

Plusieurs facteurs influencent le prix des places pour les grandes finales de football :

L’emplacement des places dans le stade

L’évolution de l’offre et de la demande à l’approche du coup d’envoi

Accès VIP ou à l’espace d’accueil

Nombre de places allouées au club

La demande de transport des supporters.

Les supporters britanniques doivent par ailleurs prévoir des frais supplémentaires pour les vols, l’hébergement et les transports locaux à Rabat, d’autant que les hôtels proches du stade afficheront complet durant le week-end de la finale.

Pour les fans qui privilégient les prix abordables, les places en tribune supérieure et les achats anticipés restent la meilleure stratégie pour obtenir des billets moins chers pour la finale de la Ligue des champions de la CAF avant que les prix n'augmentent.

Tout ce qu’il faut savoir sur le Stade Prince Moulay Abdellah

Le Stade Prince Moulay Abdellah, l’un des écrins les plus emblématiques du Maroc, a accueilli de nombreuses compétitions internationales. Réputé pour son ambiance électrique et son public passionné, il promet un cadre spectaculaire pour la finale de la Ligue des champions de la CAF.

Avec ses plus de 50 000 places, l’enceinte accueille régulièrement des affiches nationales et continentales de premier plan. Le jour du match, les supporters bénéficieront d’installations modernes, de mesures de sécurité renforcées et de multiples points d’accès autour du stade.

Les supporters se rendant au stade sont invités à anticiper leur arrivée en raison du renforcement des contrôles de sécurité et de la circulation dense attendue au moment du coup d’envoi. Transports en commun, taxis et services de covoiturage sont largement disponibles dans tout Rabat pour faciliter l’accès au site.

Informations clés sur le stade :

Lieu : Rabat, Maroc

Capacité : plus de 50 000 places

Accueille les grands événements sportifs marocains

Accessible en taxi et en transports en commun

Des points de restauration sont disponibles à l’intérieur de l’enceinte.

L’ambiance des finales de clubs africains y est réputée dans le monde entier : supporters passionnés, tambours, chants et énergie débordante accompagnent chaque rencontre. Les spectateurs assistant à la rencontre AS FAR – Mamelodi Sundowns FC vivront sans doute l’une des expériences footballistiques les plus mémorables de l’année.

La demande de billets étant en constante augmentation, les supporters qui souhaitent obtenir les places les moins chères sont invités à réserver dès que possible, avant que les tarifs n’augmentent à l’approche du coup d’envoi.