Tottenham accueille Leeds United au Tottenham Hotspur Stadium de Londres le lundi 11 mai, dans un match crucial pour le maintien, les Spurs luttant pour conserver leur place en Premier League.

Actuellement 18es, les Spurs doivent l’emporter pour grimper au classement et distancer West Ham et Nottingham Forest, également en danger.

GOAL vous indique comment obtenir vos places, où les acheter et à quel prix.

Quand le match Tottenham - Leeds en Premier League aura-t-il lieu ?

Premier League - Premier League Tottenham Hotspur Stadium

Comment acheter des billets pour Tottenham vs Leeds en Premier League ?

Plusieurs options de billetterie sont proposées pour les rencontres de Premier League : billets à l’unité, abonnements saison ou formules hospitalité, toutes accessibles via le portail officiel du club.

Les clubs britanniques appliquent généralement un processus de vente en trois phases :

La priorité sera donnée aux abonnés. Ensuite, les abonnés ayant déjà assisté à des matchs à domicile seront prioritaires, selon leur nombre de points de fidélité. Enfin, le grand public pourra se procurer des places lors de la vente générale.

Pour les places de dernière minute, les fans se tournent souvent vers des plateformes de revente telles que StubHub.

Que attendre du match Tottenham-Leeds ?

Pour les Spurs, cette rencontre à domicile est un véritable match à six points qu’il faut remporter pour écarter le spectre d’une relégation en Championship.

Les Peacocks abordent ce voyage à Londres avec un bilan 2023-2024 en montagnes russes. Presque sauvés, ils veulent tourner la page de leur défaite 1-0 en demi-finale de la FA Cup contre Chelsea le 26 avril.

Les hommes de Daniel Farke ont récemment créé la sensation en s’imposant 2-1 à Old Trafford face à Manchester United le 13 avril.

Combien coûtent les billets pour le match Tottenham - Leeds en Premier League ?

Le prix des places varie sensiblement : la plupart des clubs pratiquent des tarifs différenciés selon l’âge (adultes, juniors, étudiants, seniors), même si ces grilles varient d’une formation à l’autre.

L’emplacement du siège et la tribune influencent considérablement le prix, les places offrant la meilleure vue entraînant souvent un coût plus élevé. Certains clubs classent également les rencontres par catégories : par exemple, les affiches de prestige contre des adversaires de renom peuvent être placées en catégorie supérieure, avec des tarifs qui augmentent en conséquence.

La Premier League a plafonné le prix des billets pour les matchs à l’extérieur à 30 £. Pour payer moins cher, renseignez-vous sur les rencontres à l’extérieur de votre équipe et tentez de vous procurer ces places.

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