L’AT&T Stadium d’Arlington s’apprête à vivre une ambiance électrique pour le match d’ouverture du groupe F de la Coupe du monde, qui verra les Pays-Bas défier le Japon, deux nations soutenues par des publics aussi passionnés que colorés.

Trois fois finalistes de la Coupe du monde, les Pays-Bas viseront une nouvelle fois le haut du tableau, tandis que les Samurai Blue, auteurs de six victoires d’affilée dont des succès contre le Brésil et l’Angleterre, aborderont la rencontre avec confiance.

GOAL vous fournit toutes les informations sur les billets pour le match Pays-Bas - Japon de la Coupe du monde au Texas : où les acheter et à quel prix.

Quand aura lieu le match de Coupe du monde Pays-Bas - Japon ?

Date Heure de coup d’envoi Lieu Billets Dimanche 14 juin Groupe F : Pays-Bas - Japon (15 h CDT) AT&T Stadium (Arlington) Billets

Calendrier des matchs des Pays-Bas pour la Coupe du monde 2026

Date Match (coup d’envoi) Lieu Billets Dimanche 14 juin Pays-Bas – Japon (15 h CDT) AT&T Stadium (Arlington) Billets Samedi 20 juin Pays-Bas – Suède (12 h CDT) NRG Stadium (Houston) Billet Jeudi 25 juin Pays-Bas - Tunisie (18 h CDT) Arrowhead Stadium (Kansas City) Billets

Calendrier du Japon pour la Coupe du monde 2026

Date Rencontre (coup d’envoi) Lieu Billets Dimanche 14 juin Japon - Pays-Bas (15 h CDT) AT&T Stadium (Arlington) Billets Samedi 20 juin Japon - Tunisie (22h00 CST) Estadio BBVA (Guadalupe, Monterrey) Billets Jeudi 25 juin Japon - Suède (18 h CDT) AT&T Stadium (Arlington) Billets

Comment se procurer des places pour Pays-Bas - Japon de la Coupe du monde

Les billets officiels pour la Coupe du monde 2026 sont disponibles sur le site de la FIFA depuis septembre 2025.

La phase de vente de dernière minute, dernière fenêtre officielle, a commencé le 1er avril et s’achèvera à la fin de la compétition.

Si vous n’avez pas encore obtenu de place, plusieurs options de revente s’offrent à vous :

Le canal officiel est la plateforme de revente et d’échange de la FIFA, accessible via FIFA.com/tickets. Initialement lancée en octobre 2025, cette plateforme a rouvert le 2 avril et restera disponible jusqu’à une heure avant le coup d’envoi de chaque rencontre.

Elle est accessible aux résidents canadiens, américains et internationaux, tandis que la plateforme FIFA Exchange Marketplace (Mercado de Intercambio de la FIFA) est réservée aux résidents du Mexique.

Des revendeurs tiers, tels que StubHub, proposeront également des billets pour la Coupe du monde 2026.

Attention : l’offre y est souvent limitée et les places se libèrent par intermittence. Pour maximiser vos chances, connectez-vous régulièrement, soyez prêt à valider votre panier aussitôt et gardez vos moyens de paiement à portée de main.

Combien coûtent les billets pour Pays-Bas – Japon ?

La FIFA a instauré une tarification variable pour le tournoi 2026 : les places pour la phase de groupes démarrent à 60 $ (pour certaines catégories de supporters), tandis que les billets pour la finale peuvent grimper jusqu’à 6 730 $.

Retrouvez ci-dessous les fourchettes de prix estimées pour les différentes phases de la compétition :

Catégorie Phase de groupes 16es de finale – Quarts de finale Demi-finales et finale Catégorie 1 250 $ – 400 $ 600 – 1 200 € 1 500 $ – 6 730 $ Catégorie 2 150 € – 280 € 400 € - 800 € 1 000 $ - 4 210 $ Catégorie 3 100 $ – 200 $ 200 € – 500 € 600 € - 2 790 € Catégorie 4 60 € – 120 € 150 € – 350 € 400 $ - 2 030 $

Que attendre du match Pays-Bas - Japon ?

Finalistes de la Coupe du monde 1974, 1978 et 2010, les Pays-Bas espèrent briguer le titre lors de l’édition estivale nord-américaine.

Sur le papier, l’effectif de Ronald Koeman figure dans l’un des groupes les plus relevés, mais les Bataves n’ont jamais été éliminés au premier tour, un bilan qui nourrit leur confiance.

Comme sur un tapis roulant, le pays n’a cessé de produire des stars de renommée mondiale : Johan Cruyff, Dennis Bergkamp, Arjen Robben ou Robin van Persie ont écrit les plus belles pages de son histoire, et les actuels Cody Gakpo, Tijjani Reijnders et Memphis Depay entendent perpétuer cette tradition.

Les Bataves ont conclu leur campagne de qualification invaincus (six victoires, deux nuls, 27 buts marqués), et Depay, désormais au Corinthians au Brésil, en a été le meilleur buteur avec huit réalisations.

Depuis l’été 2024, les Néerlandais n’ont concédé qu’une seule défaite : un revers 1-0 en Allemagne à Munich en octobre 2024, lors de la Ligue des Nations.

Si le bilan général face au Japon est favorable, avec notamment une victoire 1-0 en phase de groupes lors de la Coupe du monde 2010, les Néerlandais croiseront cette fois des Samurai Blue dont la stature n’a cessé de croître au cours des deux dernières décennies.

Hajime Moriyasu, en poste depuis 2018, n’a vu son équipe s’incliner qu’à deux reprises au cours des deux dernières années.

Deux performances majeures ont étoffé ce palmarès au cours des sept derniers mois : une victoire historique 3-2 à domicile contre le Brésil (octobre 2025), suivie d’un succès 1-0 à Wembley face à l’Angleterre (mars 2026), Kaoru Mitoma, l’attaquant de Brighton, inscrivant l’unique but de la rencontre. Il s’agissait de la première fois que les Three Lions restaient muets devant leurs supporters depuis juin 2024.

Où se déroule le match Pays-Bas - Japon ?

L’AT&T Stadium, antre à toit rétractable des Dallas Cowboys inauguré en 2009, accueille également concerts, matchs de basket, rodéos et shows de la WWE.

L’AT&T Stadium est l’un des onze stades américains qui accueilleront des rencontres de la Coupe du monde de la FIFA 2026. Avec 94 000 places assises, il sera le plus grand de la compétition. Outre Pays-Bas - Japon, il abritera quatre autres matchs de groupe ainsi que quatre rencontres à élimination directe, dont une demi-finale.