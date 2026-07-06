Grâce à un but décisif de Mikel Merino dans le temps additionnel, la « Roja » a battu le Portugal de Cristiano Ronaldo 1-0 lundi à Dallas.

L'équipe de Luis de la Fuente affrontera vendredi 10 juillet le vainqueur du huitième de finale entre les États-Unis, coorganisateurs de la compétition, et la Belgique, autre prétendant européen.

GOAL vous fournit toutes les dernières informations sur les billets pour la Coupe du monde 2026, notamment comment obtenir des places pour le match Espagne - États-Unis OU Belgique, et leur prix.

À quelle heure débutera le match Espagne - États-Unis OU Belgique de la Coupe du monde ?

Ce quart de finale très attendu se jouera au Los Angeles Stadium (SoFi Stadium).

Coupe du monde - Phase Finale Los Angeles Stadium

Comment acheter des billets pour Espagne - États-Unis ou Belgique ?

À ce jour, les principales loteries officielles de billets pour la Coupe du monde (notamment la prévente Visa, le tirage au sort anticipé et le tirage au sort aléatoire post-tirage) sont officiellement terminées.

Avec plus de 500 millions de demandes traitées durant ces phases, le nombre de places encore disponibles en vente directe est désormais très limité.

Voici l’essentiel en bref :

La phase de vente de dernière minute a débuté le 1er avril. Il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont vendus strictement selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec confirmation immédiate. C’est la dernière occasion d’acheter des billets officiels directement auprès de la FIFA.

La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte ; il s’agit désormais du seul canal agréé permettant aux supporters d’acheter ou de vendre des billets vérifiés à des prix encadrés, à l’approche du tournoi.

Les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes de revente comme StubHub pour dénicher des places de dernière minute. Vérifiez toujours les conditions de vente de ces intermédiaires avant de finaliser votre achat.

Combien coûtent les billets pour les matchs Espagne – États-Unis ou Belgique de la Coupe du monde ?

La FIFA a adopté une tarification variable pour le tournoi 2026.

Les places pour la phase de groupes démarrent à 60 $ pour certaines catégories de supporters, tandis que les tarifs pour la finale s’élèvent jusqu’à 6 730 $, sans même tenir compte des majorations du marché secondaire.

Prix des billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 :

Dates Phase / Catégorie Fourchette de prix officielle Fourchette estimée sur le marché secondaire 28 juin – 3 juillet Seizièmes de finale (stades très prisés) 225 $ – 540 $ 550 – 3 200 € (1 250 €) 28 juin – 3 juillet Seizièmes de finale (stades standard) 225 $ – 540 400 – 2 800 € (1 134 €) Du 4 au 7 juillet Huitièmes de finale 240 $ – 640 650 € – 4 200 € (1 518 €) 9-11 juillet Quarts de finale 450 $ – 1 775 $ 850 – 5 500 € (2 348 €) 14–15 juillet Demi-finales 930 $ – 3 295 1 500 $ – 9 500 $ (3 721 $) 18 juillet Match pour la troisième place 250 $ – 800 500 $ – 3 500 $ (1 480 $) 19 juillet Finale de la Coupe du monde de la FIFA (MetLife Stadium) 1 490 $ – 7 875 $ 5 900 $ – 38 000 $+ (15 240 $)

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