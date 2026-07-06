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Comment se procurer des billets pour les matchs Espagne - États-Unis OU Belgique : tarifs de la Coupe du monde, informations sur les quarts de finale, ventes de dernière minute et plus encore

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L'Espagne s'est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du monde. Voici comment vous pouvez vous procurer vos billets.

Grâce à un but décisif de Mikel Merino dans le temps additionnel, la « Roja » a battu le Portugal de Cristiano Ronaldo 1-0 lundi à Dallas.

L'équipe de Luis de la Fuente affrontera vendredi 10 juillet le vainqueur du huitième de finale entre les États-Unis, coorganisateurs de la compétition, et la Belgique, autre prétendant européen.

GOAL vous fournit toutes les dernières informations sur les billets pour la Coupe du monde 2026, notamment comment obtenir des places pour le match Espagne - États-Unis OU Belgique, et leur prix.

À quelle heure débutera le match Espagne - États-Unis OU Belgique de la Coupe du monde ?

Ce quart de finale très attendu se jouera au Los Angeles Stadium (SoFi Stadium).

Comment acheter des billets pour Espagne - États-Unis ou Belgique ?

À ce jour, les principales loteries officielles de billets pour la Coupe du monde (notamment la prévente Visa, le tirage au sort anticipé et le tirage au sort aléatoire post-tirage) sont officiellement terminées.

Avec plus de 500 millions de demandes traitées durant ces phases, le nombre de places encore disponibles en vente directe est désormais très limité.

Voici l’essentiel en bref :

  • La phase de vente de dernière minute a débuté le 1er avril. Il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont vendus strictement selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec confirmation immédiate. C’est la dernière occasion d’acheter des billets officiels directement auprès de la FIFA.
  • La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte ; il s’agit désormais du seul canal agréé permettant aux supporters d’acheter ou de vendre des billets vérifiés à des prix encadrés, à l’approche du tournoi.
  • Les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes de revente comme StubHub pour dénicher des places de dernière minute. Vérifiez toujours les conditions de vente de ces intermédiaires avant de finaliser votre achat.

Combien coûtent les billets pour les matchs Espagne – États-Unis ou Belgique de la Coupe du monde ?

La FIFA a adopté une tarification variable pour le tournoi 2026.

Les places pour la phase de groupes démarrent à 60 $ pour certaines catégories de supporters, tandis que les tarifs pour la finale s’élèvent jusqu’à 6 730 $, sans même tenir compte des majorations du marché secondaire.

Prix des billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 :

Dates

Phase / Catégorie

Fourchette de prix officielle

Fourchette estimée sur le marché secondaire

28 juin – 3 juillet

Seizièmes de finale (stades très prisés)

225 $ – 540 $

550 – 3 200 € (1 250 €)

28 juin – 3 juillet

Seizièmes de finale (stades standard)

225 $ – 540

400 – 2 800 € (1 134 €)

Du 4 au 7 juillet

Huitièmes de finale

240 $ – 640

650 € – 4 200 € (1 518 €)

9-11 juillet

Quarts de finale

450 $ – 1 775 $

850 – 5 500 € (2 348 €)

14–15 juillet

Demi-finales

930 $ – 3 295

1 500 $ – 9 500 $ (3 721 $)

18 juillet

Match pour la troisième place

250 $ – 800

500 $ – 3 500 $ (1 480 $)

19 juillet

Finale de la Coupe du monde de la FIFA (MetLife Stadium)

1 490 $ – 7 875 $

5 900 $ – 38 000 $+ (15 240 $)

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