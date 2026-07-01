Les supporters de football canadiens vivent un été captivant, la Coupe du monde de la FIFA 2026 étant entrée dans sa phase décisive.

Après avoir entamé sa campagne à Toronto le 12 juin, l’équipe nationale masculine du Canada a brillamment ajouté un nouveau chapitre à l’histoire du football en se frayant un chemin à travers une phase de groupes historique.

Les stades canadiens ont déjà accueilli des rencontres légendaires, comme la victoire 2-1 de l’Allemagne face à la Côte d’Ivoire à Toronto et la large victoire 5-1 de la Belgique contre la Nouvelle-Zélande à Vancouver.

Désormais, tous les regards se tournent vers le suspense des huitièmes de finale qui se dérouleront sur le sol canadien.

Quand auront lieu les matchs de la Coupe du monde 2026 au Canada ?

Le Canada accueillera au total 13 matchs (10 en phase de groupes et 3 en phase à élimination directe). Il ne reste plus que trois rencontres pour lesquelles des places sont encore disponibles :

Calendrier, résultats et parcours du Canada jusqu'à la finale de la Coupe du monde 2026

Date / Phase Match et score (coup d’envoi, heure locale) Stade Statut / Billets Vendredi 12 juin (Groupe B) Canada - Bosnie-Herzégovine Stade de Toronto (BMO Field) 1-1 Jeudi 18 juin (Groupe B) Canada - Qatar (15 h) BC Place (Vancouver) 6-0 Mercredi 24 juin (Groupe B) Suisse - Canada (12 h) BC Place (Vancouver) 2-1 Dimanche 28 juin (seizièmes de finale) Afrique du Sud - Canada (12 h) Los Angeles Stadium 0-1 Samedi 4 juillet (huitièmes de finale) Canada - Maroc (12 h) Stade de Houston (Texas) Réservez dès maintenant

Le parcours potentiel du Canada jusqu'en finale

Si les Rouges parviennent à franchir les obstacles qui se dressent devant elles, leur parcours vers la gloire footballistique se présenterait comme suit : Quarts de finale (jeudi 9 juillet) : Canada – vainqueur du match 89 (Allemagne, Paraguay, France ou Suède)

Canada – vainqueur du match 89 (Allemagne, Paraguay, France ou Suède) Demi-finale (mardi 14 juillet) : Canada – vainqueur du tableau (adversaires potentiels : États-Unis, Belgique, Portugal, Espagne ou Croatie)

Canada – vainqueur du tableau (adversaires potentiels : États-Unis, Belgique, Portugal, Espagne ou Croatie) Finale de la Coupe du monde (dimanche 19 juillet) : MetLife Stadium (New Jersey)

Comment acheter des billets pour la Coupe du monde 2026 au Canada ?

À ce jour, les principales loteries officielles de billets pour la Coupe du monde (notamment la prévente Visa, le tirage au sort anticipé et le tirage au sort aléatoire post-tirage) sont officiellement terminées.

Avec plus de 500 millions de demandes déjà traitées, le nombre de places encore disponibles en vente directe est désormais historiquement bas.

Voici l’essentiel en bref :

La phase de vente de dernière minute est en cours depuis le 1er avril. Contrairement aux étapes précédentes, il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont attribués selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la dernière chance d’acheter des places officielles directement auprès de la FIFA.

est en cours depuis le 1er avril. Contrairement aux étapes précédentes, il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont attribués selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la dernière chance d’acheter des places officielles directement auprès de la FIFA. La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte ; il s’agit désormais du principal site agréé où les supporters peuvent acheter ou vendre des billets vérifiés à des prix encadrés à l’approche de la compétition.

est également ouverte ; il s’agit désormais du principal site agréé où les supporters peuvent acheter ou vendre des billets vérifiés à des prix encadrés à l’approche de la compétition. Les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes de revente telles que StubHub pour dénicher des places de dernière minute, tout en veillant à consulter les conditions générales de vente de ces sites.

Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde 2026 au Canada ?

Au Canada, les billets sont répartis en quatre catégories principales :

Catégorie 1 : les places les plus chères, situées dans les rangées inférieures.

les places les plus chères, situées dans les rangées inférieures. Les catégories 2 et 3 offrent une excellente visibilité sur l’ensemble du stade.

offrent une excellente visibilité sur l’ensemble du stade. Catégorie 4 : les places les plus économiques, généralement situées en tribunes supérieures.

Les tarifs estimés varient selon les stades :

Catégorie Fourchette de prix des billets Phase de groupes (hors pays hôte) 60–620 $ Phase de groupes (rencontres du Canada, des États-Unis et du Mexique) 75 $ – 2 735 $ Seizièmes de finale 105 $ – 750 $ Huitièmes de finale 170 $ – 980 $

Les stades canadiens accueillant la Coupe du monde 2026 abriteront ces rencontres.

Les rencontres se disputeront dans deux stades emblématiques :

BC Place (Vancouver) : 54 000 places.

54 000 places. BMO Field (Toronto) : 45 000 places.

Que peut-on attendre de ces matchs de la Coupe du monde au Canada ?

Si le hockey sur glace demeure le sport numéro un au pays, le football prendra la vedette cet été. L’équipe nationale, en progression au classement FIFA, se prépare à disputer deux finales de Coupe du monde consécutives pour la première fois de son histoire.

Sous la houlette de l’entraîneur Jesse Marsch, les « Canucks » ont affiché une forme prometteuse, atteignant les demi-finales de la Copa América 2024 et signant des victoires encourageantes face aux États-Unis.

Avec l’Égypte, le Sénégal, le Panama et la Nouvelle-Zélande également en lice sur le sol canadien, tous les ingrédients sont réunis pour un festival de football inoubliable.