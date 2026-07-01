Les Diables Rouges retrouveront Seattle lundi 6 juillet, après avoir éliminé le Sénégal grâce à un penalty décisif de Youri Tielemans inscrit à la dernière minute des prolongations, mercredi au Lumen Field.

Pourtant, si la Belgique, finaliste malheureuse de la Coupe du monde de la FIFA il y a huit ans, veut atteindre les quarts de finale, l’équipe de Rudi Garcia devra battre soit le coorganisateur États-Unis, soit un autre adversaire européen, la Bosnie-Herzégovine.

GOAL vous fournit toutes les dernières informations sur les billets pour la Coupe du monde 2026, notamment comment obtenir des places pour le match Belgique - États-Unis OU Bosnie-Herzégovine, et à quel prix.

À quelle heure débutera le match Belgique - États-Unis OU Bosnie-Herzégovine de la Coupe du monde ?

Ce match à élimination directe se tiendra au Seattle Stadium (Lumen Field).

Coupe du monde - Phase Finale Seattle Stadium

Comment acheter des billets pour Belgique - États-Unis ou Bosnie-Herzégovine ?

À ce jour, les principales loteries officielles de billets pour la Coupe du monde (prévente Visa, tirage au sort anticipé et tirage au sort aléatoire post-tirage) sont officiellement terminées.

Avec plus de 500 millions de demandes déjà enregistrées, l’offre de places en vente directe est désormais au plus bas.

Voici l’essentiel à retenir :

La phase de vente de dernière minute a débuté le 1er avril. Il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont vendus strictement selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec confirmation immédiate. C’est la dernière occasion d’acheter des billets officiels directement auprès de la FIFA.

La plateforme de revente officielle de la FIFA est également ouverte ; il s’agit désormais du seul canal agréé permettant aux supporters d’acheter ou de vendre des billets vérifiés à des prix encadrés, à l’approche du tournoi.

Les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes de revente comme StubHub pour dénicher des places de dernière minute, tout en veillant à consulter les conditions générales de vente avant toute transaction.

Combien coûtent les billets pour les matchs Belgique - États-Unis ou Bosnie-Herzégovine de la Coupe du monde ?

La FIFA a mis en place une tarification variable pour le tournoi 2026.

Les places pour la phase de groupes démarrent à 60 $ pour certaines catégories de supporters, tandis que les tarifs pour la finale s’élèvent jusqu’à 6 730 $. Ces montants peuvent encore grimper sur les plateformes de revente.

Prix des billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 :

Dates Phase / Catégorie Fourchette de prix officielle Fourchette estimée sur le marché secondaire 28 juin – 3 juillet 16es de finale (sites très prisés) 225 $ – 540 $ 550 – 3 200 € (1 250 €) 28 juin – 3 juillet Seizièmes de finale (salles standard) 225 $ – 540 400 – 2 800 € (1 134 €) 4–7 juillet Huitièmes de finale 240 $ – 640 650 € – 4 200 € (1 518 €) 9-11 juillet Quarts de finale 450 – 1 775 € 850 € – 5 500 € (2 348 €) 14–15 juillet Demi-finales 930 $ – 3 295 1 500 $ – 9 500 $ (3 721 $) 18 juillet Match pour la troisième place 250 $ – 800 500 $ – 3 500 $ (1 480 $) 19 juillet Finale de la Coupe du monde de la FIFA (MetLife Stadium) 1 490 $ – 7 875 $ 5 900 $ – 38 000 $+ (15 240 $)

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