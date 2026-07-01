Les Diables Rouges retrouveront Seattle lundi 6 juillet, après avoir éliminé le Sénégal grâce à un penalty décisif de Youri Tielemans inscrit à la dernière minute des prolongations, mercredi au Lumen Field.
Pourtant, si la Belgique, finaliste malheureuse de la Coupe du monde de la FIFA il y a huit ans, veut atteindre les quarts de finale, l’équipe de Rudi Garcia devra battre soit le coorganisateur États-Unis, soit un autre adversaire européen, la Bosnie-Herzégovine.
GOAL vous fournit toutes les dernières informations sur les billets pour la Coupe du monde 2026, notamment comment obtenir des places pour le match Belgique - États-Unis OU Bosnie-Herzégovine, et à quel prix.
À quelle heure débutera le match Belgique - États-Unis OU Bosnie-Herzégovine de la Coupe du monde ?
Ce match à élimination directe se tiendra au Seattle Stadium (Lumen Field).
Comment acheter des billets pour Belgique - États-Unis ou Bosnie-Herzégovine ?
À ce jour, les principales loteries officielles de billets pour la Coupe du monde (prévente Visa, tirage au sort anticipé et tirage au sort aléatoire post-tirage) sont officiellement terminées.
Avec plus de 500 millions de demandes déjà enregistrées, l’offre de places en vente directe est désormais au plus bas.
Voici l’essentiel à retenir :
- La phase de vente de dernière minute a débuté le 1er avril. Il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont vendus strictement selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec confirmation immédiate. C’est la dernière occasion d’acheter des billets officiels directement auprès de la FIFA.
- La plateforme de revente officielle de la FIFA est également ouverte ; il s’agit désormais du seul canal agréé permettant aux supporters d’acheter ou de vendre des billets vérifiés à des prix encadrés, à l’approche du tournoi.
- Les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes de revente comme StubHub pour dénicher des places de dernière minute, tout en veillant à consulter les conditions générales de vente avant toute transaction.
Combien coûtent les billets pour les matchs Belgique - États-Unis ou Bosnie-Herzégovine de la Coupe du monde ?
La FIFA a mis en place une tarification variable pour le tournoi 2026.
Les places pour la phase de groupes démarrent à 60 $ pour certaines catégories de supporters, tandis que les tarifs pour la finale s’élèvent jusqu’à 6 730 $. Ces montants peuvent encore grimper sur les plateformes de revente.
Prix des billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 :
Dates
Phase / Catégorie
Fourchette de prix officielle
Fourchette estimée sur le marché secondaire
28 juin – 3 juillet
16es de finale (sites très prisés)
225 $ – 540 $
550 – 3 200 € (1 250 €)
28 juin – 3 juillet
Seizièmes de finale (salles standard)
225 $ – 540
400 – 2 800 € (1 134 €)
4–7 juillet
Huitièmes de finale
240 $ – 640
650 € – 4 200 € (1 518 €)
9-11 juillet
Quarts de finale
450 – 1 775 €
850 € – 5 500 € (2 348 €)
14–15 juillet
Demi-finales
930 $ – 3 295
1 500 $ – 9 500 $ (3 721 $)
18 juillet
Match pour la troisième place
250 $ – 800
500 $ – 3 500 $ (1 480 $)
19 juillet
Finale de la Coupe du monde de la FIFA (MetLife Stadium)
1 490 $ – 7 875 $
5 900 $ – 38 000 $+ (15 240 $)
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