Comment se procurer des billets pour le match West Ham - Leeds : tarifs de la FA Cup, informations sur la rencontre, heure du coup d'envoi et plus encore

West Ham accueille Leeds au London Stadium, à Londres, le dimanche 5 avril, pour un quart de finale de la FA Cup aux enjeux considérables entre deux rivaux de longue date qui visent une place en demi-finale à Wembley.

Bien que les deux équipes se trouvent actuellement dans la deuxième moitié du classement de la Premier League, ce match à élimination directe leur offre une occasion cruciale de redorer leur blason en se qualifiant pour les phases finales de la Coupe.

GOAL vous fournit toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour le match West Ham - Leeds, notamment où les acheter et à quel prix.

À quelle heure commence le match West Ham - Leeds en FA Cup ?

FA Cup - FA Cup London Stadium

Comment acheter des billets pour le match West Ham - Leeds en FA Cup ?

L'achat de billets directement sur les sites officiels des clubs est généralement considéré comme le moyen le plus sûr d'obtenir des billets pour la FA Cup.

Il est essentiel de réserver tôt, les détenteurs d'abonnements et les membres inscrits ayant généralement les meilleures chances d'obtenir des places.

Les billets pour la FA Cup ne sont pas automatiquement inclus dans le prix de l'abonnement d'une équipe, mais les détenteurs d'abonnements (et les membres du club) bénéficient généralement de périodes d'accès prioritaires pour acheter leurs places.

En plus d'acheter des billets pour la FA Cup via les canaux officiels, les supporters ont la possibilité de se les procurer sur le marché secondaire via des plateformes telles que StubHub, si vous recherchez des billets de dernière minute.

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Classement West Ham vs Leeds

À quoi s'attendre du match West Ham vs Leeds ?

West Ham United aborde ce quart de finale après une période marquée par des résultats irréguliers en championnat. Les Hammers occupent actuellement la 18e place de la Premier League, et leur qualification pour les quarts de finale a été obtenue grâce à un match nul spectaculaire (2-2) suivi d'une victoire aux tirs au but contre Brentford, le 18 mars.

Leeds United, 15e du championnat, s'est qualifié pour ce stade après une victoire convaincante 3-0 contre Norwich City lors du cinquième tour, le 8 mars.

Plus récemment, l'équipe de Daniel Farke a fait match nul 0-0 contre Brentford le 21 mars 2026. La stabilité défensive a été la clé du succès des Whites, le gardien Karl Darlow et le capitaine Ethan Ampadu formant une base solide.

Ce match du dimanche de Pâques marque une rencontre de coupe rare au London Stadium, où une affluence maximale est attendue. Leeds ayant utilisé l’intégralité de son contingent de 9 000 billets (soit 15 % des places), l’ambiance sera survoltée.

Ce match marque la première participation de Leeds à un quart de finale de la FA Cup depuis 2003, ce qui confère à cette rencontre une importance historique particulière.

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