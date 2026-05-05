Comment se procurer des billets pour le match West Ham - Arsenal : tarifs de la Premier League, informations sur la rencontre, horaire du coup d’envoi et autres détails utiles

West Ham accueille Arsenal au London Stadium, à Londres, le dimanche 10 mai, dans un derby londonien crucial pour le titre et le maintien.

Les Hammers, 18es, luttent pour quitter la zone de relégation, tandis que les Gunners, leaders, visent un premier sacre national depuis plus de vingt ans.

GOAL vous indique comment obtenir vos places pour West Ham - Arsenal : points de vente et tarifs.

Quand se déroule la rencontre West Ham - Arsenal en Premier League ?

Premier League - Premier League London Stadium

Comment acheter des billets pour West Ham - Arsenal en Premier League ?

Plusieurs formules sont proposées : billets à l’unité, abonnements annuels ou packages hospitalité, à réserver directement via la billetterie officielle du club.

Les clubs britanniques distribuent généralement les places en trois temps :

Tout d’abord, les abonnés. Ensuite, aux abonnés ayant déjà assisté à des matchs à domicile, selon leur nombre de points de fidélité. Enfin, le grand public peut accéder aux places restantes lors de la vente générale.

Pour les billets de dernière minute, les supporters se tournent souvent vers des plateformes de revente telles que StubHub.

Que attendre du match West Ham – Arsenal ?

Les Gunners, leaders du championnat, se présentent dans l’est londonien avec un mince avantage sur Manchester City, préservé grâce à une victoire 1-0 contre Newcastle United le 25 avril. L’équipe de Mikel Arteta est engagée dans une course au titre historique et, après un match décisif face aux Citizens encore frais dans les mémoires, elle sait qu’un seul point perdu pourrait s’avérer catastrophique.

West Ham, de son côté, lutte pour son maintien en Premier League. Les Hammers ont connu une saison difficile, et une cuisante défaite 3-0 contre Brentford le 2 mai les a relégués dans les trois derniers du classement.

Malgré son classement, l’équipe de David Moyes a prouvé qu’elle pouvait être compétitive à domicile, comme l’atteste sa victoire 2-1 contre Everton le 25 avril.

L’histoire récente le confirme : les Hammers sont capables de mettre des bâtons dans les roues des Gunners, comme lors du match aller à l’Emirates le 28 septembre, où ils avaient tenu tête aux Londoniens avant de céder 2-1 dans les derniers instants.

Combien coûtent les billets pour le match West Ham - Arsenal en Premier League ?

Le prix des places varie considérablement : la plupart des clubs pratiquent des tarifs différenciés selon l’âge (adultes, juniors, étudiants, seniors), mais les grilles tarifaires ne sont pas harmonisées.

L’emplacement des sièges et la tribune choisie ont une influence considérable sur le prix, les places offrant une vue imprenable étant souvent plus chères. Certains clubs classent également les rencontres : par exemple, les matchs phares contre des adversaires de renom peuvent être classés dans une catégorie supérieure, ce qui entraîne une augmentation des prix.

La Premier League a plafonné le prix des billets pour les matchs à l’extérieur à 30 £. Si vous cherchez une option plus économique, renseignez-vous sur les rencontres à l’extérieur de votre équipe et procurez-vous ces places.

Actualités des équipes et compositions

Form

Bilan des confrontations directes

Classement



