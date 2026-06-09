Le 26 juin s’annonce comme l’un des temps forts de la Coupe du monde 2026. Le groupe H offre un choc entre l’Uruguay et l’Espagne, attendu à l’Estadio Akron, au Mexique.

Outre l’affrontement entre deux des nations les plus prestigieuses du ballon rond, toutes deux soutenues par un public fervent, cette rencontre clôturera la phase de groupes pour les deux sélections. Le vainqueur prendra très probablement la première place du classement.

GOAL vous fournit toutes les informations sur les billets pour le match de Coupe du monde Uruguay - Espagne à Zapopan (Guadalajara), notamment où les acheter et à quel prix.

Quand se déroule le match de Coupe du monde entre l'Uruguay et l'Espagne ?

Quel est le calendrier des matchs de groupe de l'Uruguay pour la Coupe du monde 2026 ?

Date Heure du coup d’envoi Lieu Billets Lundi 15 juin Uruguay - Arabie saoudite (coup d’envoi à 18 h, heure de l’Est) Hard Rock Stadium (Miami) Billets Dimanche 21 juin Uruguay vs Cap-Vert (18 h HE) Hard Rock Stadium (Miami) Billets Vendredi 26 juin Uruguay - Espagne (18 h CST) Estadio Akron (Zapopan, Guadalajara) Billets

Quel est le calendrier des matchs de groupe de l'Espagne pour la Coupe du monde 2026 ?

Date Rencontre (coup d’envoi) Lieu Billets Lundi 15 juin Espagne vs Cap-Vert (12 h, HE) Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) Billets Dimanche 21 juin Espagne vs Arabie saoudite (12 h HE) Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) Billets Vendredi 26 juin Espagne vs Uruguay (18 h CST) Estadio Akron (Zapopan, Guadalajara) Billets

Comment se procurer des places pour la rencontre Uruguay-Espagne de la Coupe du monde

Les billets officiels pour la Coupe du monde 2026 peuvent être achetés sur le site de la FIFA depuis septembre 2025.

La phase de vente de dernière minute, dernière fenêtre officielle, a commencé le 1er avril et s’achèvera à la fin de la compétition.

Si vous n’avez pas encore de place, plusieurs options de revente s’offrent à vous :

Le canal officiel est la plateforme de revente et d’échange de la FIFA, accessible via FIFA.com/tickets. Initialement lancée en octobre 2025, cette plateforme a rouvert le 2 avril et restera disponible jusqu’à une heure avant le coup d’envoi de chaque rencontre.

Elle est accessible aux résidents canadiens, américains et internationaux, tandis que la plateforme d’échange FIFA (Mercado de Intercambio de la FIFA) est réservée aux résidents du Mexique.

Des revendeurs tiers, tels que StubHub , proposeront également des billets pour la Coupe du monde 2026.

Attention toutefois : l’offre de billets est souvent limitée et aléatoire. Pour maximiser vos chances, connectez-vous régulièrement, soyez prêt à valider votre panier aussitôt et gardez vos moyens de paiement à portée de main.

Combien coûtent les billets pour le match Uruguay-Espagne de la Coupe du monde ?

Les billets pour les matchs de la Coupe du monde de la FIFA 2026 sont répartis dans les catégories suivantes :

Catégorie 1 : places les plus onéreuses, situées en bas des tribunes.

Catégorie 2 : Elle englobe les rangées supérieures et inférieures, à l’exception des zones attribuées à la catégorie 1.

Catégorie 3 : Située principalement dans le haut de la tribune, au-delà des catégories 1 et 2.

Catégorie 4 : les places les plus abordables, situées en haut de la tribune, hors des autres catégories.

Les tarifs officiels ont varié selon les phases de vente. Pour les matchs de groupe (hors pays hôte), les premières estimations allaient de 60 à 620 dollars.

Consultez régulièrement le portail officiel de billetterie de la Coupe du monde de la FIFA pour plus d’informations et les plateformes de revente secondaires telles que StubHub pour connaître les disponibilités actuelles.

Le match Uruguay-Espagne est l’un des affrontements les plus attendus.

URU Derniers matches ESP 0 0 Nul 2 Victoires Espagne 3 - 1 Uruguay

Espagne 2 - 0 Uruguay 1 Buts marqués 5 Match à plus de 2,5 buts 1/2 Les deux équipes ont marqué 1/2

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Où se déroule le match Uruguay - Espagne ?

L’Estadio Akron, anciennement nommé Estadio Omnilife puis Estadio Chivas, est une enceinte polyvalente située à Zapopan, à proximité de Guadalajara.

Inauguré en 2010, il sert d’écrin au C.D. Guadalajara, club phare de la Liga MX.

Outre le football, le stade a accueilli divers autres événements sportifs et culturels.

Des artistes tels qu’Elton John, Coldplay, The Weeknd et Shakira y ont donné des concerts, et la légende mexicaine de la boxe Canelo Álvarez y a affronté John Ryder en 2023.

Pour la Coupe du monde de la FIFA 2026, sa capacité sera portée à 48 000 spectateurs. Outre la rencontre Uruguay-Espagne, l’Estadio Akron accueillera trois autres matchs de groupe.

Pronostic Uruguay - Espagne pour la Coupe du monde

Les supporters espagnols se souviennent encore avec émotion de cette incroyable période de quatre ans durant laquelle leur équipe a régné en maître en tant que championne d'Europe (2008), a ajouté la Coupe du monde à son palmarès (2010), puis a défendu son titre européen (2012).

Si la Roja s’est imposée comme la référence continentale en décrochant trois titres européens au cours des deux dernières décennies, elle n’a pas réussi à conserver une emprise équivalente sur la scène mondiale.

Depuis son sacre de 2010, la sélection ibérique n’a obtenu que trois succès en phase finale de Coupe du monde et n’a jamais franchi le cap des huitièmes de finale.

L’équipe n’a pas réussi à sortir de son groupe en 2014, puis a été éliminée au stade des huitièmes de finale en 2018 et 2022.

La « brigade rouge » aborde la phase finale en pleine forme et avec l’ambition de redresser la barre. Depuis sa défaite 1-0 contre la Colombie en match amical à Londres en mars 2024, l’Espagne est invaincue depuis 28 rencontres.

L’Uruguay, de son côté, possède une longue et illustre histoire en Coupe du monde. Il a organisé et remporté le tout premier tournoi en 1930, puis s’est imposé une deuxième fois vingt ans plus tard, lorsque la compétition est revenue en Amérique du Sud, au Brésil en 1950.

Sous la houlette de Marcelo Bielsa, entraîneur expérimenté en club et en sélection, l’Uruguay espère aller loin en Amérique du Nord. Après une élimination décevante dès la phase de groupes au Qatar en 2022, la Celeste veut éviter une deuxième sortie prématurée consécutive, une première dans son histoire.

Bien que les deux sélections ne se soient plus rencontrées depuis 2013, ce duel marquera leur onzième affrontement. Les Sud-Américains n’ont encore jamais battu la Roja, comptant cinq nuls et cinq défaites, dont deux matches nulles en Coupe du monde (1950 et 1990).

Organiser son voyage pour assister à de grands événements internationaux est toujours passionnant pour les fans qui veulent vivre le beau jeu en direct.