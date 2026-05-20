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Comment se procurer des billets pour le match Tunisie - Japon : prix des places pour la Coupe du monde, informations sur le stade BBVA et autres détails utiles

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K. Mitoma
Y. Msakni

Voici comment vous pouvez vous procurer des billets pour le match Tunisie-Japon de la Coupe du monde de la FIFA 2026.

La Coupe du monde de la FIFA 2026 s’annonce comme un nouvel été inoubliable pour le football aux États-Unis, au Canada et au Mexique, avec un match opposant la Tunisie au Japon à Monterrey, l’un des affrontements intercontinentaux les plus passionnants de la phase de groupes.

Le Japon, qui confirme son statut de puissance asiatique, défiera la Tunisie et son public réputé pour sa ferveur. Les deux formations, déterminées à atteindre les phases à élimination directe, devraient attirer une foule nombreuse à l’Estadio BBVA.

GOAL vous fournit toutes les informations essentielles pour acheter vos billets pour le match Tunisie-Japon : prix, options d’hospitalité, détails sur le stade et meilleurs endroits pour dénicher les places les moins chères avant la rupture de stock.

Réservezdès maintenant vos placespour ce Tunisie - Japon de la Coupe du monde.

Quand a lieu le match Tunisie - Japon ?

Date et horaireCalendrierLieuBillets
20 juin 2026 – 19h00Tunisie - JaponEstadio BBVA, MonterreyBillets

Calendrier de la Tunisie pour la Coupe du monde 2026

DateCalendrierLieuBillets
15 juin 2026Suède - TunisieEstadio Monterrey (Monterrey, Mexique)Billets
21 juin 2026Tunisie vs JaponEstadio Monterrey (Monterrey, Mexique)Billets
25 juin 2026Tunisie vs Pays-BasKansas City Stadium (Kansas City, États-Unis)Billets

Calendrier de la Coupe du monde 2026 au Japon

DateCalendrierLieuBillets
14 juin 2026Pays-Bas – JaponStade de Dallas (Arlington, États-Unis)Billets
20 juin 2026Tunisie - JaponEstadio Monterrey (Monterrey, Mexique)Billets
25 juin 2026Japon - SuèdeStade de Dallas (Arlington, États-Unis)Billets

Comment obtenir des billets pour le match Tunisie - Japon ?

Plusieurs options s’offrent aux supporters souhaitant assister à la rencontre Tunisie - Japon de la Coupe du monde de la FIFA 2026.

Matchs Amicaux
Japon crest
Japon
JAP
Islande crest
Islande
ISL
Matchs Amicaux
Autriche crest
Autriche
AUT
Tunisie crest
Tunisie
TUN
  • Ventes officielles de la FIFA : la FIFA poursuit la mise en vente de billets durant plusieurs phases, dont des périodes où les places sont attribuées selon le principe du « premier arrivé, premier servi ».
  • Plateforme de revente officielle de la FIFA : les supporters peuvent acquérir des billets de revente vérifiés directement via la plateforme officielle d’échange de billets de la FIFA.
  • Marchés secondaires : des plateformes telles que StubHub offrent un moyen rapide et simple d’obtenir des places pour les matchs affichant complet.
  • Offres d’hospitalité : les formules premium incluent des places de luxe, l’accès à des salons VIP, un service de restauration et des expériences exclusives le jour du match.

Tous les billets pour la Coupe du monde de la FIFA seront délivrés sous forme numérique via l’application officielle de billetterie de la FIFA.

Pour obtenir les places les moins chères du match Tunisie-Japon, il est conseillé de réserver dès que possible, les tarifs risquant de flamber à mesure que la rencontre approche.

Réservezdès maintenant vos placespour Tunisie - Japon.

Combien coûtent les billets pour Tunisie - Japon ?

La FIFA a instauré une tarification variable pour la Coupe du monde 2026 : le prix des places dépend donc de la catégorie, de l’emplacement et de la demande du marché.

Les rencontres de la phase de groupes demeurent l’une des options les plus économiques pour vivre la Coupe du monde sur place, surtout pendant les premières phases de vente.

Actuellement, les places les moins chères pour Tunisie-Japon sont proposées entre 80 et 160 dollars, en fonction de la catégorie et de la demande sur le marché secondaire.

CatégoriePhase de groupesHuitièmes de finale – Quarts de finaleDemi-finales et finale
Catégorie 1250 $ – 400 $600 – 1 200 €1 500 $ – 6 730 $
Catégorie 2150 € – 280 €400 € – 800 €1 000 $ - 4 210 $
Catégorie 3100 $ – 200 $200 € – 500 €600 € - 2 790 €
Catégorie 460 € – 120 €150 € – 350 €400 $ – 2 030 $

Tout ce qu’il faut savoir sur l’Estadio BBVA

Le match Tunisie - Japon se tiendra à l’Estadio BBVA de Monterrey, l’un des plus grands stades de football du Mexique et antre du club de Liga MX, les Rayados de Monterrey.

Réputé pour son architecture moderne et son ambiance électrique, l’antre des Rayados fait partie des sites phares sélectionnés pour la Coupe du monde de la FIFA 2026.

Situé à Guadalupe, dans la zone métropolitaine de Monterrey, il pourra accueillir plus de 50 000 spectateurs durant la Coupe du monde.

Les supporters présents pour Tunisie - Japon bénéficieront de :

  • Des systèmes d’accès aux billets numériques modernes
  • Des espaces de restauration et d’accueil haut de gamme
  • Des angles de vue de haute qualité dans tout le stade
  • Des places VIP et des prestations d’accueil haut de gamme ;
  • Un accès simplifié depuis le centre-ville de Monterrey et l’aéroport international de Monterrey
  • Des espaces dédiés aux transports en commun et au covoiturage sont aménagés les jours de match.

Monterrey s’annonce comme l’un des chaudrons les plus animés de la compétition, porté par les nombreux supporters tunisiens et japonais, réputés pour leur ferveur le jour de match.

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