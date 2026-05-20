La Coupe du monde de la FIFA 2026 s’annonce comme un nouvel été inoubliable pour le football aux États-Unis, au Canada et au Mexique, avec un match opposant la Tunisie au Japon à Monterrey, l’un des affrontements intercontinentaux les plus passionnants de la phase de groupes.

Le Japon, qui confirme son statut de puissance asiatique, défiera la Tunisie et son public réputé pour sa ferveur. Les deux formations, déterminées à atteindre les phases à élimination directe, devraient attirer une foule nombreuse à l’Estadio BBVA.

GOAL vous fournit toutes les informations essentielles pour acheter vos billets pour le match Tunisie-Japon : prix, options d’hospitalité, détails sur le stade et meilleurs endroits pour dénicher les places les moins chères avant la rupture de stock.

Quand a lieu le match Tunisie - Japon ?

Date et horaire Calendrier Lieu Billets 20 juin 2026 – 19h00 Tunisie - Japon Estadio BBVA, Monterrey Billets

Calendrier de la Tunisie pour la Coupe du monde 2026

Date Calendrier Lieu Billets 15 juin 2026 Suède - Tunisie Estadio Monterrey (Monterrey, Mexique) Billets 21 juin 2026 Tunisie vs Japon Estadio Monterrey (Monterrey, Mexique) Billets 25 juin 2026 Tunisie vs Pays-Bas Kansas City Stadium (Kansas City, États-Unis) Billets

Calendrier de la Coupe du monde 2026 au Japon

Date Calendrier Lieu Billets 14 juin 2026 Pays-Bas – Japon Stade de Dallas (Arlington, États-Unis) Billets 20 juin 2026 Tunisie - Japon Estadio Monterrey (Monterrey, Mexique) Billets 25 juin 2026 Japon - Suède Stade de Dallas (Arlington, États-Unis) Billets

Comment obtenir des billets pour le match Tunisie - Japon ?

Plusieurs options s’offrent aux supporters souhaitant assister à la rencontre Tunisie - Japon de la Coupe du monde de la FIFA 2026.

Ventes officielles de la FIFA : la FIFA poursuit la mise en vente de billets durant plusieurs phases, dont des périodes où les places sont attribuées selon le principe du « premier arrivé, premier servi ».

la FIFA poursuit la mise en vente de billets durant plusieurs phases, dont des périodes où les places sont attribuées selon le principe du « premier arrivé, premier servi ». Plateforme de revente officielle de la FIFA : les supporters peuvent acquérir des billets de revente vérifiés directement via la plateforme officielle d’échange de billets de la FIFA.

officielle les supporters peuvent acquérir des billets de revente vérifiés directement via la plateforme officielle d’échange de billets de la FIFA. Marchés secondaires : des plateformes telles que StubHub offrent un moyen rapide et simple d’obtenir des places pour les matchs affichant complet.

des plateformes telles que StubHub offrent un moyen rapide et simple d’obtenir des places pour les matchs affichant complet. Offres d’hospitalité : les formules premium incluent des places de luxe, l’accès à des salons VIP, un service de restauration et des expériences exclusives le jour du match.

Tous les billets pour la Coupe du monde de la FIFA seront délivrés sous forme numérique via l’application officielle de billetterie de la FIFA.

Pour obtenir les places les moins chères du match Tunisie-Japon, il est conseillé de réserver dès que possible, les tarifs risquant de flamber à mesure que la rencontre approche.

Combien coûtent les billets pour Tunisie - Japon ?

La FIFA a instauré une tarification variable pour la Coupe du monde 2026 : le prix des places dépend donc de la catégorie, de l’emplacement et de la demande du marché.

Les rencontres de la phase de groupes demeurent l’une des options les plus économiques pour vivre la Coupe du monde sur place, surtout pendant les premières phases de vente.

Actuellement, les places les moins chères pour Tunisie-Japon sont proposées entre 80 et 160 dollars, en fonction de la catégorie et de la demande sur le marché secondaire.

Catégorie Phase de groupes Huitièmes de finale – Quarts de finale Demi-finales et finale Catégorie 1 250 $ – 400 $ 600 – 1 200 € 1 500 $ – 6 730 $ Catégorie 2 150 € – 280 € 400 € – 800 € 1 000 $ - 4 210 $ Catégorie 3 100 $ – 200 $ 200 € – 500 € 600 € - 2 790 € Catégorie 4 60 € – 120 € 150 € – 350 € 400 $ – 2 030 $

Tout ce qu’il faut savoir sur l’Estadio BBVA

Le match Tunisie - Japon se tiendra à l’Estadio BBVA de Monterrey, l’un des plus grands stades de football du Mexique et antre du club de Liga MX, les Rayados de Monterrey.

Réputé pour son architecture moderne et son ambiance électrique, l’antre des Rayados fait partie des sites phares sélectionnés pour la Coupe du monde de la FIFA 2026.

Situé à Guadalupe, dans la zone métropolitaine de Monterrey, il pourra accueillir plus de 50 000 spectateurs durant la Coupe du monde.

Les supporters présents pour Tunisie - Japon bénéficieront de :

Des systèmes d’accès aux billets numériques modernes

Des espaces de restauration et d’accueil haut de gamme

Des angles de vue de haute qualité dans tout le stade

Des places VIP et des prestations d’accueil haut de gamme ;

Un accès simplifié depuis le centre-ville de Monterrey et l’aéroport international de Monterrey

Des espaces dédiés aux transports en commun et au covoiturage sont aménagés les jours de match.

Monterrey s’annonce comme l’un des chaudrons les plus animés de la compétition, porté par les nombreux supporters tunisiens et japonais, réputés pour leur ferveur le jour de match.