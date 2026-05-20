La Suisse retrouve la côte Pacifique pour un match crucial contre le Canada, qui s’annonce comme la rencontre décisive du groupe B de la Coupe du monde 2026.

GOAL vous indique comment obtenir vos places, où les acheter, à quels prix et toutes les informations pratiques sur le stade.

À quelle date se tiendra la rencontre Suisse-Canada dans le cadre de la Coupe du monde 2026 ?

Calendrier de la Suisse pour la Coupe du monde 2026

Date Calendrier Lieu Billets 13 juin 2026 Qatar - Suisse Levi’s Stadium, Santa Clara Billets 18 juin 2026 Suisse - Bosnie-Herzégovine SoFi Stadium, Inglewood Billets 24 juin 2026 Suisse vs Canada BC Place, Vancouver Billets

Calendrier du Canada pour la Coupe du monde 2026

Date Calendrier Lieu Billets 12 juin 2026 Canada vs Bosnie-Herzégovine BMO Field, Toronto Billets 19 juin 2026 Canada vs Qatar BC Place, Vancouver Billets 24 juin 2026 Suisse vs Canada BC Place, Vancouver Billets

Comment se procurer des places pour cette rencontre ?

À ce jour, les principales loteries officielles d’attribution des billets de la Coupe du monde, dont la prévente Visa et les premiers tirages au sort, sont terminées. En raison d’une demande record, le nombre de places encore disponibles en vente directe lors des premières phases est désormais très limité.

Voici le point sur la situation :

Phase de vente de dernière minute : en cours, elle fonctionne selon la règle du « premier arrivé, premier servi » et permet des transactions en temps réel. Il s’agit de la toute dernière opportunité d’acheter directement auprès de la FIFA.

Marché officiel de revente de la FIFA : il s’agit de la seule plateforme autorisée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.

Marchés secondaires : les plateformes comme StubHub proposent aussi des places, surtout pour les affiches à élimination directe très demandées, mais les tarifs peuvent dévier du prix facial. Lisez attentivement les conditions générales du site avant d’acheter.

Quel est le prix des billets pour Suisse-Canada ?

Les tarifs varient selon la catégorie de siège et la date de la rencontre.

Pour le match Suisse-Canada à Vancouver, les places d’entrée de gamme représentent actuellement l’option la plus intéressante pour les supporters à budget limité. Comme l’équipe du pays coorganisateur entre en lice pour une rencontre décisive de la phase de groupes, la demande devrait être l’une des plus élevées de tous les matchs disputés dans le Grand Nord blanc.

Pour l’instant, les places les moins chères, situées en haut des tribunes, se négocient autour de 450 à 600 dollars.

Voici le détail des tarifs :

Catégorie 3 (haut de gamme) : 450 $ – 850 $

Catégorie 2 (niveau intermédiaire) : 900 $ – 1 500 $

Catégorie 1 (niveau inférieur/ligne de touche) : 1 800 $ – 3 800 $

Hospitalité/VIP : à partir de 4 500 $

À noter que ces tarifs peuvent fluctuer en fonction de la demande du marché. Vancouver étant une destination mondiale de premier plan et un pôle majeur pour l’équipe hôte, la demande locale s’annonce particulièrement forte. Pour les supporters soucieux de leur budget souhaitant assister à la rencontre au BC Place de Vancouver, se procurer rapidement les billets disponibles de catégorie 3 constitue la stratégie la plus avisée.

Tout ce que vous devez savoir sur le BC Place

L’enceinte de Vancouver, officiellement dénommée BC Place pour la compétition, est l’écrin sportif de référence de l’Ouest canadien.

Situé en plein centre-ville de Vancouver, en Colombie-Britannique, l’équipement est célèbre pour son écran vidéo 4K suspendu au-dessus du terrain – le deuxième plus grand d’Amérique du Nord – offrant à chaque supporter une vue cristalline sur les diffusions et l’action en direct.

Pour la Coupe du monde 2026, l’enceinte offrira environ 54 000 places.