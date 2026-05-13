La Coupe du monde de la FIFA 2026 poursuit son parcours en Amérique du Nord avec un match passionnant de la phase de groupes qui oppose la Suède à la Tunisie à l’Estadio BBVA de Monterrey.

Ce duel met aux prises deux écoles de jeu contrastées : une Suède structurée, athlétique et disciplinée, face à une Tunisie intense, bien organisée défensivement et capable d’étincelles en transition.

GOAL vous fournit toutes les informations essentielles pour acheter vos billets pour le match Suède - Tunisie : tarifs, points de vente, formules d’hospitalité et astuces pour dénicher les places les moins chères avant qu’elles ne disparaissent.

Quand a lieu le match Suède - Tunisie ?

Date et horaire Calendrier Lieu Billets 14 juin 2026 Suède - Tunisie Estadio BBVA, Monterrey Billets

Calendrier de la Suède pour la Coupe du monde 2026

Date Calendrier Lieu Billets 14 juin 2026 Suède - Tunisie Estadio BBVA, Monterrey Billets 20 juin 2026 Suède vs Japon AT&T Stadium, Texas Billets 25 juin 2026 Suède - Pays-Bas NRG Stadium, NRG Park – Adresse du complexe Billets

Calendrier de la Tunisie pour la Coupe du monde 2026

Date Calendrier Lieu Billets 14 juin 2026 Suède vs Tunisie Estadio BBVA, Monterrey Billets 20 juin 2026 Tunisie vs Pays-Bas Stade BBVA, Monterrey Billets 25 juin 2026 Tunisie vs Japon GEHA Field at Arrowhead Stadium, Kansas Billets

Comment obtenir des billets pour le match Suède - Tunisie ?

Plusieurs options permettent aux supporters d’obtenir des places pour le match Suède - Tunisie de la Coupe du monde de la FIFA 2026, mais la demande devrait être élevée et les billets partir rapidement à l’approche du tournoi.

Vente officielle de la FIFA : les billets restants sont mis en vente par phases, selon le principe du « premier arrivé, premier servi », via la plateforme officielle de la FIFA.

les billets restants sont mis en vente par phases, selon le principe du « premier arrivé, premier servi », via la plateforme officielle de la FIFA. Sur la plateforme de revente officielle , les supporters peuvent se céder des billets vérifiés au prix facial, directement et en toute sécurité.

officielle les supporters peuvent se céder des billets vérifiés au prix facial, directement et en toute sécurité. Plateformes de revente : des marchés alternatifs comme StubHub permettent d’accéder rapidement aux billets restants et à ceux remis en vente lorsque le stock officiel est épuisé.

des marchés alternatifs comme StubHub permettent d’accéder rapidement aux billets restants et à ceux remis en vente lorsque le stock officiel est épuisé. Offres d’hospitalité : les formules premium regroupent des places VIP, l’accès à des salons exclusifs, un service de restauration et une expérience améliorée le jour du match.

Tous les billets de la Coupe du monde sont dématérialisés et gérés via l’application officielle de billetterie de la FIFA, donc les supporters doivent impérativement disposer d’un accès mobile pour entrer dans les stades.

Combien coûtent les billets pour Suède - Tunisie ?

Les tarifs varient selon la catégorie, la demande et l’emplacement des sièges au sein de l’Estadio BBVA.

Les places les moins chères pour les rencontres de la phase de groupes démarrent autour de 60 USD, mais les tarifs peuvent s’envoler à mesure que la date du match approche, sous l’effet de la demande.

Catégorie Phase de groupes Phase à élimination directe Demi-finales et finale Catégorie 1 250 $ – 400 $ 600 – 1 200 $ 1 500 $ - 6 730 $ Catégorie 2 150 € – 280 € 400 € - 800 € 1 000 $ - 4 210 $ Catégorie 3 100 $ – 200 $ 200 € – 500 € 600 € - 2 790 € Catégorie 4 60 € - 120 € 150 € - 350 € 400 $ – 2 030 $

Tout ce qu’il faut savoir sur l’Estadio BBVA

L’Estadio BBVA de Monterrey, l’un des stades les plus modernes du Mexique, figurera parmi les sites phares de la Coupe du monde de la FIFA 2026.

Réputé pour son design saisissant et son cadre montagneux, il offre l’une des expériences visuelles les plus impressionnantes du tournoi les jours de match.

Avec une capacité de plus de 50 000 spectateurs, il promet une ambiance électrique pour le match Suède - Tunisie, notamment grâce aux supporters venus des deux continents.