Comment se procurer des billets pour le match Suède - Tunisie : tarifs des places pour la Coupe du monde, informations sur l’Estadio BBVA et autres détails utiles

La Coupe du monde de la FIFA 2026 poursuit son parcours en Amérique du Nord avec un match passionnant de la phase de groupes qui oppose la Suède à la Tunisie à l’Estadio BBVA de Monterrey.

Ce duel met aux prises deux écoles de jeu contrastées : la Suède, bâtie sur une structure européenne solide, une présence physique et une rigueur tactique, face à la Tunisie, portée par son intensité africaine, son organisation défensive et des transitions rapides capables de bousculer n’importe quel adversaire en verve.

GOAL vous fournit toutes les informations essentielles pour acheter vos places, des tarifs aux points de vente en passant par les détails du stade.

Quand a lieu le match de Coupe du monde Suède - Tunisie ?

Date et horaire Calendrier Lieu Billets 14 juin 2026 Suède - Tunisie Estadio BBVA, Monterrey Billets

Calendrier de la Suède pour la Coupe du monde 2026

Date Match Lieu Billets 14 juin 2026 Suède vs Tunisie Estadio BBVA, Monterrey Billets 20 juin 2026 Suède vs Japon AT&T Stadium, Texas Billets 25 juin 2026 Suède - Pays-Bas NRG Stadium, NRG Park – Adresse du complexe Billets

Calendrier de la Tunisie pour la Coupe du monde 2026

Date Calendrier Lieu Billets 14 juin 2026 Suède - Tunisie Estadio BBVA, Monterrey Billets 20 juin 2026 Tunisie vs Pays-Bas Stade BBVA, Monterrey Billets 25 juin 2026 Tunisie vs Japon GEHA Field at Arrowhead Stadium, Kansas Billets

Comment obtenir des billets pour le match Suède - Tunisie ?

Les billets officiels pour les matchs de la Coupe du monde 2026 sont disponibles sur le site de la FIFA depuis septembre 2025.

La phase de vente de dernière minute, dernière opportunité officielle, a commencé le 1ᵉʳ avril et s’achèvera à la fin de la compétition.

Si vous n’avez pas encore de place, plusieurs options de revente s’offrent à vous :

Le canal officiel est la plateforme de revente et d’échange de la FIFA, accessible via FIFA.com/tickets. Initialement lancée en octobre 2025, cette plateforme a rouvert le 2 avril et restera disponible jusqu’à une heure avant le coup d’envoi de chaque rencontre.

Elle est accessible aux résidents canadiens, américains et internationaux, tandis que la plateforme d’échange de la FIFA (Mercado de Intercambio de la FIFA) est réservée aux résidents du Mexique.

Des revendeurs tiers, tels que StubHub, proposeront également des billets pour la Coupe du monde 2026.

Attention toutefois : l’offre y est souvent restreinte et les places se libèrent par intermittence. Pour maximiser vos chances, connectez-vous régulièrement, soyez prêt à valider votre panier aussitôt et gardez vos moyens de paiement à portée de main.

Combien coûtent les billets pour le match Suède - Tunisie ?

Les tarifs varient selon la catégorie, la demande et l’emplacement des sièges au sein de l’Estadio BBVA.

Les places les moins chères pour les rencontres de la phase de groupes démarreront autour de 60 $, mais leur tarif augmente sensiblement à mesure que la date du match approche.

Catégorie Phase de groupes Phase à élimination directe Demi-finales et finale Catégorie 1 250 $ – 400 $ 600 – 1 200 $ 1 500 $ – 6 730 $ Catégorie 2 Catégorie 2 150 € – 280 € 400 € - 800 € 1 000 € – 4 210 € Catégorie 3 100 $ – 200 $ 200 € – 500 € 600 € - 2 790 € Catégorie 4 60 € - 120 € 150 € – 350 € 400 $ – 2 030 $

Tout ce qu’il faut savoir sur l’Estadio BBVA

L’Estadio BBVA de Monterrey, l’un des stades les plus modernes du Mexique, figurera parmi les sites phares de la Coupe du monde de la FIFA 2026.

Réputé pour son design saisissant et son cadre montagneux, il offre l’une des expériences visuelles les plus impressionnantes du tournoi les jours de match.

Avec une capacité de plus de 50 000 spectateurs, il promet une ambiance électrique pour le match Suède - Tunisie, notamment grâce aux supporters venus des deux continents.