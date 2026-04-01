Comment se procurer des billets pour le match Sporting CP - Arsenal : tarifs des quarts de finale de la Ligue des champions, informations sur le match, heure du coup d'envoi et plus encore

Le Sporting CP accueille Arsenal à l'Estádio José Alvalade de Lisbonne le mardi 7 avril.

Le Sporting CP occupe actuellement la 1re place de la Primeira Liga, tandis qu'Arsenal est en tête de la Premier League, où il réalise sa meilleure saison depuis plus de deux décennies.

GOAL vous fournit toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour le match Sporting CP - Arsenal, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

À quelle heure commence le match de Ligue des champions Sporting CP - Arsenal ?

Ligue des Champions - Phases Finales Estadio Jose Alvalade

Comment acheter des billets pour le match Sporting CP vs Arsenal en Ligue des champions ?

À l'exception de la finale de la Ligue des champions de l'UEFA, vous ne pouvez pas acheter de billets pour les matchs de la Ligue des champions directement auprès de l'UEFA.

Ils sont plutôt vendus club par club parmi les équipes participant à l'édition de cette saison.

Vous devez vous rendre sur le site du club concerné pour le match auquel vous souhaitez assister et y acheter votre place.

Si les sites officiels des clubs constituent le moyen le plus sûr pour les supporters d'acheter des billets pour la Ligue des champions, ceux qui souhaitent assister aux matchs peuvent envisager de se tourner vers des sites de revente tels que StubHub pour obtenir des places de dernière minute.

Combien coûtent les billets pour le match Sporting CP - Arsenal en Ligue des champions ?

Le prix des billets pour la Ligue des champions de l'UEFA varie en fonction de plusieurs facteurs, notamment les clubs en lice, le lieu et le stade de la compétition.

Par exemple, une demi-finale opposant le Real Madrid ou Arsenal coûterait bien plus cher qu'un match de phase de groupes à Limassol contre Pafos.

Les clubs fixent généralement les prix des billets pour la Ligue des champions de l'UEFA au début de la saison pour la phase de groupes. Si une équipe se qualifie pour les phases à élimination directe, les prix peuvent augmenter pour certains matchs, en fonction de l'adversaire, du lieu et de la demande.

Consultez régulièrement les portails officiels de billetterie des différents clubs pour obtenir des informations supplémentaires sur la disponibilité et les prix.

Si vous cherchez des billets de dernière minute, vous en trouverez actuellement sur des sites de revente tels que StubHub.

À quoi s'attendre du match Sporting CP - Arsenal ?

Le Sporting CP a atteint ce stade après un retour sensationnel en huitièmes de finale. Après une défaite stupéfiante 3-0 à l'extérieur face au FK Bodø/Glimt le 11 mars, il a livré une véritable leçon de football à domicile le 17 mars, s'imposant 5-0 à l'Alvalade pour se qualifier.

Leur forme en championnat reste impressionnante, comme en témoigne leur victoire cruciale 1-0 contre leurs rivaux du FC Porto le 3 mars.

Arsenal, quant à lui, a fait preuve de régularité. Il a décroché son billet pour les quarts de finale en éliminant le Bayer Leverkusen, après un match nul 1-1 en Allemagne (11 mars) suivi d’une victoire convaincante 2-0 à l’Emirates le 17 mars.

Avec Bukayo Saka en grande forme et Martin Ødegaard qui mène le jeu au milieu de terrain, les Gunners semblent être de véritables prétendants au titre.

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